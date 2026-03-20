Eric Dane özvegye, Rebecca Gayheart szakított milliárdos párjával

Új részletek láttak napvilágot Eric Dane özvegye, Rebecca Gayheart magánéletéről. A színésznő még férje halála előtt, a sokkoló diagnózis megszületése idején lezárta kapcsolatát Peter Mortonnal, a Hard Rock Cafe alapítójával.

Eric Dane felesége nem tudott továbblépni

Rebecca Gayheart és a Hard Rock Cafe alapítójaként ismert üzletember kapcsolata 2023-ban került a figyelem középpontjába, amikor Los Angelesben egy dupla randin fotózták le őket Claudia Schifferrel és férjével, Matthew Vaughnnal. A viszony azonban nem bizonyult tartósnak: a pár 2025 áprilisában, közel egy évvel ezelőtt, Eric Dane ALS-diagnózisa idején szakított. A Page Six információi szerint barátokként váltak el, Rebecca Gayheart pedig azért döntött így, mert mindenben férjét, a nagybeteg Eric Dane-t szerette volna támogatni.

Rebecca Gayheart mindenben támogatta a beteg Eric Dane-t

Rebecca Gayheart mindent megtett Eric Dane-ért

Gayheart magánéletére ebben az időszakban férje, Eric Dane állapota súlyosan rányomta a bélyegét. A színésznő 2004-től élt házasságban Dane-nel, két lányuk született. Kapcsolatuk később megromlott: külön éltek, és Gayheart 2018-ban beadta a válókeresetet. Ezt azonban 2025 márciusában visszavonta, miután Eric Dane-nél ALS-diagnosztizáltak. „Eric tudja, hogy mindig a legjobbat akarom neki. Mindent megteszek, hogy a lehetőségek szerint a legjobban érezze magát. És tudom, hogy ő is ugyanezt tenné fordított helyzetben. Szóval, ha bármit is tehetek, hogy jobbá vagy könnyebbé tegyem ezt az utat számára, azt akarom tenni” − nyilatkozta egy évvel ezelőtt a színésznő. „Szeretnénk kihasználni azt az időt, ami még a rendelkezésünkre áll. Eric egyértelművé tette, hogy minél többet szeretne a a családjával lenni, én pedig segítek neki abban, hogy ez így lehessen” − tette hozzá.