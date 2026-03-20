Titkos terveket dédelgetett a tragédia előtt John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette − Ez megváltoztatta volna az életüket

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette utolsó hónapjairól egy közeli barátjuk, Sasha Chermayeff nyilatkozott. Elmondta, hogy a házaspár komolyan fontolgatta, hogy elhagyja New Yorkot, mivel a paparazzik állandó jelenléte egyre elviselhetetlenebbé vált. A döntés különösen Bessette számára jelentett volna kiutat abból a nyomásból, amely a házasságuk után fokozatosan erősödött, és amiben úgy érezte, képtelen élni.

Ryan Murphy 2026-os Love Story sorozatának első évada az ő tragikus és ikonikus szerelmüket mutatja be.

Bessete barátja, Sasha Chermayeff a Page Sixnek elmondta, a nőt teljesen megnyomorította a médiafigyelem ezért változtatni akartak. „Házat néztek a városon kívül, keresgéltek, Carolyn itt lakott nálam” – nyilatkozta. „Úgy érezte, képtelen tovább New Yorkban élni, mindenképp el akarta érni, hogy ne kövessék, bárhova megy” – mondta Chermayeff. Hozzátette, a pár a tragikus balesetük előtt kifejezetten elszigetelt házat keresett, hosszú kocsifelhajtóval, azt remélve, így távol tarthatják maguktól a fotósokat. „Carolyn szabadságot akart, de nem tudta, hogyan érheti el” – fogalmazott Chermayeff.

John, Carolyn és nővére, Lauren 1999. július 16-án este indultak el egy New Jersey-i repülőtérről, hogy részt vegyenek Rory Kennedy esküvőjén. John vezette a repülőgépet, azonban a gép Martha's Vineyard partjainál az Atlanti-óceánba zuhant. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács megállapította, hogy JFK Jr. elvesztette az irányítást a repülőgép felett. Sokak szerint őket is elérte az úgynevezett Kennedy-átok, ami az 17 ember életet követelt.

Miután összeházasodtak, Bessette a hatalmas médiafigyelem miatt egyre rosszabbul érezte magát, a szerelmük is egyre viharosabb volt. A korábbi, aktív társasági életet élő nő fokozatosan visszahúzódott. „Kezdett egy kicsit agorafóbiássá válni a sok zaklatás miatt” – mondta Chermayeff. Kennedy Jr. számára azonban a reflektorfény nem jelentett újdonságot. „John nem a médiafigyelemmel küzdött. Az egész élete arról szólt, hogy a világ figyelmének középpontjában állt, és teljesen megbékélt ezzel, teljesen otthonosan mozgott benne. Ő azzal küzdött, hogy ez milyen nehéz Carolynnak” – hangsúlyozta.