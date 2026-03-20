Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 20., péntek Klaudia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
new york

Titkos terveket dédelgetett a tragédia előtt John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette − Ez megváltoztatta volna az életüket

new york John F. Kennedy Jr. carolyn bessette médiafigyelem Love Story
Új részletek derültek ki a pár életének utolsó időszakáról. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette a folyamatos médiafigyelem elől vidékre menekült volna, ám a változtatásra már nem maradt idejük.

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette utolsó hónapjairól egy közeli barátjuk, Sasha Chermayeff nyilatkozott. Elmondta, hogy a házaspár komolyan fontolgatta, hogy elhagyja New Yorkot, mivel a paparazzik állandó jelenléte egyre elviselhetetlenebbé vált. A döntés különösen Bessette számára jelentett volna kiutat abból a nyomásból, amely a házasságuk után fokozatosan erősödött, és amiben úgy érezte, képtelen élni. 

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette menekültek volna a reflektorfényből.
John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette menekültek volna a reflektorfényből.
  • Carolyn Bessette és John F. Kennedy Jr. szerelme a '90-es évek egyik legnagyobb szenzációja volt. 
  • Bessette egyre visszahúzódóbbá vált, szinte ki sem mozdult a lakásból.
  • A paparazzik folyamatos jelenléte miatt vidéki életet terveztek.
  • John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette és nővére Lauren Bessette 1999 július 16-án halt meg repülőgép balesetben. 
  • Ryan Murphy 2026-os Love Story sorozatának első évada az ő tragikus és ikonikus szerelmüket mutatja be. 

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette a költözést fontolgatták

Bessete barátja, Sasha Chermayeff a Page Sixnek elmondta, a nőt teljesen megnyomorította a médiafigyelem ezért változtatni akartak. „Házat néztek a városon kívül, keresgéltek, Carolyn itt lakott nálam” – nyilatkozta. „Úgy érezte, képtelen tovább New Yorkban élni, mindenképp el akarta érni, hogy ne kövessék, bárhova megy” – mondta Chermayeff. Hozzátette, a pár a tragikus balesetük előtt kifejezetten elszigetelt házat keresett, hosszú kocsifelhajtóval, azt remélve, így távol tarthatják maguktól a fotósokat. „Carolyn szabadságot akart, de nem tudta, hogyan érheti el” – fogalmazott Chermayeff.

John, Carolyn és nővére, Lauren 1999. július 16-án este indultak el egy New Jersey-i repülőtérről, hogy részt vegyenek Rory Kennedy esküvőjén. John vezette a repülőgépet, azonban a gép Martha's Vineyard partjainál az Atlanti-óceánba zuhant. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács megállapította, hogy JFK Jr. elvesztette az irányítást a repülőgép felett. Sokak szerint őket is elérte az úgynevezett Kennedy-átok, ami az 17 ember életet követelt. 

Csak Carolynt zavarta a médiafigyelem

Miután összeházasodtak, Bessette a hatalmas médiafigyelem miatt egyre rosszabbul érezte magát, a szerelmük is egyre viharosabb volt. A korábbi, aktív társasági életet élő nő fokozatosan visszahúzódott. „Kezdett egy kicsit agorafóbiássá válni a sok zaklatás miatt” – mondta Chermayeff.  Kennedy Jr. számára azonban a reflektorfény nem jelentett újdonságot. „John nem a médiafigyelemmel küzdött. Az egész élete arról szólt, hogy a világ figyelmének középpontjában állt, és teljesen megbékélt ezzel, teljesen otthonosan mozgott benne. Ő azzal küzdött, hogy ez milyen nehéz Carolynnak” – hangsúlyozta. 

Mennnyire valósághű a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sorozat?

Maureen Callahan amerikai újságíró és publicista szerint a Love Story című minisorozat nemcsak John F. Kennedy Jr. alakját idealizálja, hanem Carolyn Bessette portréját is megszelidíti. Carolynt sokszor Amerika hercegnőjeként emlegették, noha a valóság ennél jóval bonyolultabb volt, amiről ebben a cikkünkben olvashatsz.

USA. Paul Anthony Kelly and Sarah Pidgeon in (C)Hulu/FX new series: Love Story (2026). Plot: Explores the undeniable chemistry, whirlwind courtship and high-profile marriage of one of the most iconic couples of the 20th century, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. Ref: LMK106-J11638-040326 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. pictures@lmkmedia.com,Image: 1080945356, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. Per la presente foto non č stata rilasciata liberatoria. Ai sensi di legge e come giŕ, Model Release: no
A Love Story két főszereplője: Paul Anthony Kelly John F. Kennedy Jr. karakterében és Sarah Pidgeon Carolyn Bessette-ként.
A sorozat 9 részes, mától a 8. epizód is látható a Prime Videón.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu