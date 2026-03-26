2026. márc. 26., csütörtök

Sokkoló átalakulás: alig lehet ráismerni a Baywatch egykori sztárjára, Erika Eleniakra – Fotó

változás Baywatch Erika Eleniak
Horváth Angéla
2026.03.26.
Erika Eleniak, a Baywatch ikonikus színésznője csak ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, most azonban Los Angeles közelében látták. A színésznő annyira megváltozott, hogy sokan fel sem ismerték.

Hosszú idő után ismét a nyilvánosság elé lépett Erika Eleniak. Az 56 éves színésznőt a Thousand Oaks-i Canyon Salon & Extension Bar előtt fotózták le, amikor egy szépségszalonba érkezett. Hétköznapi, kényelmes ruhát viselt: fehér póló, sötétkék melegítőnadrág és egyszerű cipő volt rajta, kezében egy bársony táskával és a telefonjával. Sminkje alig volt észrevehető, haját lazán viselte, így első pillantásra szinte felismerhetetlennek tűnt. 

Erika Eleniak nagyon megváltozott
Erika Eleniak nagyon megváltozott
Erika Eleniak a Baywatch-ban lett ismert

Erika Eleniak neve összeforrt a Baywatch című sorozattal, amelyben Shauni McClain szerepét alakította. A produkció első két évadában David Hasselhoff oldalán szerepelt, karaktere pedig hamar a nézők kedvencévé vált. Pályafutása azonban már jóval korábban elkezdődött. Gyerekként modellkedett és színészkedett, többek között olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Bír-lak vagy a Ki itt a főnök?. 12 évesen debütált Steven Spielberg E.T. – A földönkívüli című klasszikusában, amiben egy apróbb szerepe volt. A nyolcvanas évek végére már feltörekvő sztárként tartották számon. 1989 júliusában a Playboy magazin Playmate-je lett.

"Baywatch" Erika Eleniak 1989
Erika Eleniak a Baywatch-ban
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu