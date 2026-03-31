Forbidden Fruits: amikor a Bajos csajok találkozik a boszorkányokkal egy sötét, szatirikus thrillerben

Mi történik, ha a bevásárlóközpont pletykáiba egy kis boszorkányság is keveredik? A Forbidden Fruits egy furcsán addiktív filmélményt kínál.

A Forbidden Fruits a Bajos Csajokat is lepipálja.

Divat, boszorkányság és feminista düh – Ezért az év egyik legkülönösebb filmje a Forbidden Fruits A Forbidden Fruits egy szatirikus thriller, amely divatot, boszorkányságot és feminista témákat kever.

A történet négy fiatal eladólányról szól, akik egy titokzatos „szövetséget” alkotnak egy plázában.

A film humorosnak indul, de fokozatosan sötétebb és nyugtalanítóbb irányba fordul.

Ha valaki azt mondaná, hogy létezik egy film, amely a Bajos csajok csípős középiskolai intrikáit ötvözi a Bűvölet boszorkányos energiájával – és még egy csipetnyi sötét szatírát is hozzáad –, valószínűleg máris letennéd a hajad.

Viszont ez nem vicc! Pontosan ezt kínálja Meredith Alloway első nagyjátékfilmje, a Forbidden Fruits, amely egy különösen stílusos és provokatív, sötét humorú thriller.

Mi a sztori?

A történet Texasban, egy bevásárlóközpontban játszódik, ahol négy fiatal nő dolgozik egy butikban. A lányok nemcsak kollégák és barátok: egyfajta titokzatos „szövetség” tagjai is. Hogy valóban boszorkányok-e? A film ügyesen lebegteti ezt a kérdést – és pont ettől válik még izgalmasabbá.

A csapat vezetője Apple, akit Lili Reinhart alakít − akinek nemrég még a betegségétől volt hangos a sajtó − hideg eleganciával és veszélyes magabiztossággal alakít. Hosszú vörös haja, tűsarkú cipője és metsző humora már első pillantásra jelzi, hogy most ő irányít mindent. A többi lány – Cherry, Fig és az újonnan érkező Pumpkin (akit A nyár, amikor megszépültemből már jól ismerhetünk ) – többé-kevésbé az ő befolyása alatt áll. A társaság dinamikája pedig egyszerre vicces, mérgező és lenyűgöző.

A kritikák szerint a Forbidden Fruits első perceiben a film könnyed plázakomédiának tűnik. A lányok divatról, pasikról és a legújabb trendi kifejezésekről beszélgetnek, miközben designer cupcake-eket majszolnak és EDM-re táncolnak. A humor gyors és csípős, a dialógusok tele vannak szlenggel és popkulturális utalásokkal.

De Meredith Alloway rendezése hamar megmutatja,

ez nem csupán egy felszínes stílusgyakorlat. A történet egyre komolyabb kérdéseket vet fel arról, mit akarnak a fiatal nők a mai világban. Szerelmet? Igazságot? Hatalmat? Vagy mindhármat egyszerre?