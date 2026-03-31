Lili Reinhart

Forbidden Fruits: amikor a Bajos csajok találkozik a boszorkányokkal egy sötét, szatirikus thrillerben

Hajdu Viktória
2026.03.31.
Négy eladólány, rengeteg divat, egy titokzatos „boszorkánykör”. A Forbidden Fruits elsőre játékosnak tűnik, de hamar kiderül, hogy egy sötét humorú thriller.

Mi történik, ha a bevásárlóközpont pletykáiba egy kis boszorkányság is keveredik? A Forbidden Fruits egy furcsán addiktív filmélményt kínál.

Forrás:  IMDb

Divat, boszorkányság és feminista düh – Ezért az év egyik legkülönösebb filmje a Forbidden Fruits

  • A Forbidden Fruits egy szatirikus thriller, amely divatot, boszorkányságot és feminista témákat kever.
  • A történet négy fiatal eladólányról szól, akik egy titokzatos „szövetséget” alkotnak egy plázában.
  • A film humorosnak indul, de fokozatosan sötétebb és nyugtalanítóbb irányba fordul.

Ha valaki azt mondaná, hogy létezik egy film, amely a Bajos csajok csípős középiskolai intrikáit ötvözi a Bűvölet boszorkányos energiájával – és még egy csipetnyi sötét szatírát is hozzáad –, valószínűleg máris letennéd a hajad. 

Viszont ez nem vicc! Pontosan ezt kínálja Meredith Alloway első nagyjátékfilmje, a Forbidden Fruits, amely egy különösen stílusos és provokatív, sötét humorú thriller.

Mi a sztori?

A történet Texasban, egy bevásárlóközpontban játszódik, ahol négy fiatal nő dolgozik egy butikban. A lányok nemcsak kollégák és barátok: egyfajta titokzatos „szövetség” tagjai is. Hogy valóban boszorkányok-e? A film ügyesen lebegteti ezt a kérdést – és pont ettől válik még izgalmasabbá.

A csapat vezetője Apple, akit Lili Reinhart alakít − akinek nemrég még a betegségétől volt hangos a sajtó − hideg eleganciával és veszélyes magabiztossággal alakít. Hosszú vörös haja, tűsarkú cipője és metsző humora már első pillantásra jelzi, hogy most ő irányít mindent. A többi lány – Cherry, Fig és az újonnan érkező Pumpkin (akit A nyár, amikor megszépültemből már jól ismerhetünk ) – többé-kevésbé az ő befolyása alatt áll. A társaság dinamikája pedig egyszerre vicces, mérgező és lenyűgöző.

A kritikák szerint a Forbidden Fruits első perceiben a film könnyed plázakomédiának tűnik. A lányok divatról, pasikról és a legújabb trendi kifejezésekről beszélgetnek, miközben designer cupcake-eket majszolnak és EDM-re táncolnak. A humor gyors és csípős, a dialógusok tele vannak szlenggel és popkulturális utalásokkal.

De Meredith Alloway rendezése hamar megmutatja,

ez nem csupán egy felszínes stílusgyakorlat. A történet egyre komolyabb kérdéseket vet fel arról, mit akarnak a fiatal nők a mai világban. Szerelmet? Igazságot? Hatalmat? Vagy mindhármat egyszerre?

A film egyik legérdekesebb ötlete, hogy a lányok identitása szorosan összefonódik a divattal. Számukra a ruha, a smink és a stílus nem csupán külsőség – hanem politikai és érzelmi kifejezés is. Apple különösen ügyesen használja ezt hatalmi eszközként, miközben feministának hangzó szabályokat állít fel a csoport számára.

A történet akkor válik igazán nyugtalanítóvá, amikor a lányok – talán játékból, talán komolyan – átkot mondanak valakire. Amikor pedig úgy tűnik, hogy az átok valóban működik, a film hirtelen átcsúszik thrillerbe. A humor megmarad, de egyre sötétebb tónusban érkezik.

Apple karaktere ekkor válik igazán érdekes figurává. Egyszerre karizmatikus vezető és veszélyesen manipuláló személyiség. A film finoman arra kérdez rá, hogy mikor válik az igazságkeresés bosszúvá, és mikor torzul el a hatalom.

A Forbidden Fruits végül nemcsak egy különös plázathriller, hanem egy generációs szatíra is. A film azt vizsgálja, hogyan formálódik a női identitás egy olyan világban, ahol a popkultúra, a közösségi média és az ideológia folyamatosan keveredik.

És bár a történet néha szándékosan túlzó vagy groteszk, pont ez adja a varázsát. A film ugyanis egyszerre szórakoztató, provokatív és meglepően gondolatébresztő. A mozi március 20-án érkezett az amerikai nagyvászonra, viszont arról, hogy hazánkba mikor érkezik meg ez a jó kis sztori, még nincs információnk.

Ezek is érdekelhetnek:

A Pókember 4 trailerét több mint egy milliárdan nézték meg – Ezeket az előzeteseket taszította le a trónról

Most viszont mindenek fölött áll a Pókember legújabb része.

Itt a Stranger Things alkotóinak új horrorsorozata: a Nagyon rossz előérzetem van sokat ígér, de keveset nyújt

Amikor már a cím is spoilerezik. A Something Very Bad Is Going to Happen hangulatos, mégis túl hosszú utazás a horrorrajongóknak.

Nyugi, Sydney Sweeney-nek is lesz saját kosztümös filmje: ezt az ikonikus antihősnőt formálja meg

Hollywood új kedvence egy százéves irodalmi antihősnőt kelt életre. Sydney Sweeney már most felkavarta filmipart és ez még csak a kezdet

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu