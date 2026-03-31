Forbidden Fruits: amikor a Bajos csajok találkozik a boszorkányokkal egy sötét, szatirikus thrillerben

Mi történik, ha a bevásárlóközpont pletykáiba egy kis boszorkányság is keveredik? A Forbidden Fruits egy furcsán addiktív filmélményt kínál.
Divat, boszorkányság és feminista düh – Ezért az év egyik legkülönösebb filmje a Forbidden Fruits
Ha valaki azt mondaná, hogy létezik egy film, amely a Bajos csajok csípős középiskolai intrikáit ötvözi a Bűvölet boszorkányos energiájával – és még egy csipetnyi sötét szatírát is hozzáad –, valószínűleg máris letennéd a hajad.
Viszont ez nem vicc! Pontosan ezt kínálja Meredith Alloway első nagyjátékfilmje, a Forbidden Fruits, amely egy különösen stílusos és provokatív, sötét humorú thriller.
Mi a sztori?
A történet Texasban, egy bevásárlóközpontban játszódik, ahol négy fiatal nő dolgozik egy butikban. A lányok nemcsak kollégák és barátok: egyfajta titokzatos „szövetség” tagjai is. Hogy valóban boszorkányok-e? A film ügyesen lebegteti ezt a kérdést – és pont ettől válik még izgalmasabbá.
A csapat vezetője Apple, akit Lili Reinhart alakít − akinek nemrég még a betegségétől volt hangos a sajtó − hideg eleganciával és veszélyes magabiztossággal alakít. Hosszú vörös haja, tűsarkú cipője és metsző humora már első pillantásra jelzi, hogy most ő irányít mindent. A többi lány – Cherry, Fig és az újonnan érkező Pumpkin (akit A nyár, amikor megszépültemből már jól ismerhetünk ) – többé-kevésbé az ő befolyása alatt áll. A társaság dinamikája pedig egyszerre vicces, mérgező és lenyűgöző.
A kritikák szerint a Forbidden Fruits első perceiben a film könnyed plázakomédiának tűnik. A lányok divatról, pasikról és a legújabb trendi kifejezésekről beszélgetnek, miközben designer cupcake-eket majszolnak és EDM-re táncolnak. A humor gyors és csípős, a dialógusok tele vannak szlenggel és popkulturális utalásokkal.
De Meredith Alloway rendezése hamar megmutatja,
ez nem csupán egy felszínes stílusgyakorlat. A történet egyre komolyabb kérdéseket vet fel arról, mit akarnak a fiatal nők a mai világban. Szerelmet? Igazságot? Hatalmat? Vagy mindhármat egyszerre?
A film egyik legérdekesebb ötlete, hogy a lányok identitása szorosan összefonódik a divattal. Számukra a ruha, a smink és a stílus nem csupán külsőség – hanem politikai és érzelmi kifejezés is. Apple különösen ügyesen használja ezt hatalmi eszközként, miközben feministának hangzó szabályokat állít fel a csoport számára.
A történet akkor válik igazán nyugtalanítóvá, amikor a lányok – talán játékból, talán komolyan – átkot mondanak valakire. Amikor pedig úgy tűnik, hogy az átok valóban működik, a film hirtelen átcsúszik thrillerbe. A humor megmarad, de egyre sötétebb tónusban érkezik.
Apple karaktere ekkor válik igazán érdekes figurává. Egyszerre karizmatikus vezető és veszélyesen manipuláló személyiség. A film finoman arra kérdez rá, hogy mikor válik az igazságkeresés bosszúvá, és mikor torzul el a hatalom.
A Forbidden Fruits végül nemcsak egy különös plázathriller, hanem egy generációs szatíra is. A film azt vizsgálja, hogyan formálódik a női identitás egy olyan világban, ahol a popkultúra, a közösségi média és az ideológia folyamatosan keveredik.
És bár a történet néha szándékosan túlzó vagy groteszk, pont ez adja a varázsát. A film ugyanis egyszerre szórakoztató, provokatív és meglepően gondolatébresztő. A mozi március 20-án érkezett az amerikai nagyvászonra, viszont arról, hogy hazánkba mikor érkezik meg ez a jó kis sztori, még nincs információnk.
Ezek is érdekelhetnek: