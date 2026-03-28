Nyugi, Sydney Sweeney-nek is lesz saját kosztümös filmje: ezt az ikonikus antihősnőt formálja meg

Sydney Sweeney főszereplésével készül az Edith Wharton-klasszikus adaptációja – Jön a Custom of the Country Sydney Sweeney kapta a főszerepet Edith Wharton klasszikus regényének filmadaptációjában.

A projekt eredetileg Sofia Coppola sorozataként indult, de végül mozifilm lesz.

A történet középpontjában egy ambiciózus, manipulatív nő áll, aki a társadalmi ranglétrán kapaszkodik felfelé.

Úgy tűnik, Hollywood ismét beleszeretett a klasszikus irodalomba. Ezúttal azonban nem egy romantikus kosztümös történet érkezik – mint, az Üvöltő szelek, amiről kritikát is írtunk – , hanem egy igazi társadalmi szatíra, ráadásul egy „most fancy” sztárral a főszerepben.

A hírek szerint Sydney Sweeney, akit a közönség leginkább az Eufória sorozatból ismer, fogja megformálni Edith Wharton legendás regényének, a Custom of the Countrynak főhősét az Apple TV készülő adaptációjában.

Az irodalmi klasszikus filmrevitele többször is tervben volt már, és még olyan rendező neve is felmerült, mint Sofia Coppola. Az elképzelés eredetileg egy minisorozat lett volna, amelyben a főszerepet Florence Pugh játssza – kinek riviéra bob hajstílusa idén is az egyik legtrendibb frizkó – , de a produkció végül parkolópályára került, legalábbis egy időre.

Most viszont új lendületet kapott a történet

A filmváltozat rendezője a skót Josie Rourke lesz, akinek neve a történelmi dráma, a Mary, Queen of Scots kapcsán vált ismertté. A projekt így végül sorozat helyett mozifilmként születik meg, ami még nagyobb látványt ígér.

Egy nő, aki bármit megtesz a társadalmi felemelkedésért

Az 1913-ban megjelent regény középpontjában Undine Spragg áll – egy fiatal nő az amerikai Midwestből, aki New York elit társaságába próbál betörni. És ha ehhez manipuláció, csábítás vagy társadalmi manőverek kellenek, hát legyen.

Undine nem a klasszikus irodalmi hősnő. Sokkal inkább egy ambiciózus, hiú és olykor kifejezetten kegyetlen karakter, aki mindent feláldoz a státuszért és a luxusért. Nem csoda, hogy sok olvasó egyszerre rajong érte és borzong tőle.