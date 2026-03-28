Nyugi, Sydney Sweeney-nek is lesz saját kosztümös filmje: ezt az ikonikus antihősnőt formálja meg

Úgy tűnik Hollywood üdvöskéje végre megkapja azt, amit előtte már – majdnem – mindenki. Sydney Sweeney egy kosztümös filmben szerepel majd, természetesen ő lesz a fő karakter!
Sydney Sweeney főszereplésével készül az Edith Wharton-klasszikus adaptációja – Jön a Custom of the Country
Úgy tűnik, Hollywood ismét beleszeretett a klasszikus irodalomba. Ezúttal azonban nem egy romantikus kosztümös történet érkezik – mint, az Üvöltő szelek, amiről kritikát is írtunk – , hanem egy igazi társadalmi szatíra, ráadásul egy „most fancy” sztárral a főszerepben.
A hírek szerint Sydney Sweeney, akit a közönség leginkább az Eufória sorozatból ismer, fogja megformálni Edith Wharton legendás regényének, a Custom of the Countrynak főhősét az Apple TV készülő adaptációjában.
Az irodalmi klasszikus filmrevitele többször is tervben volt már, és még olyan rendező neve is felmerült, mint Sofia Coppola. Az elképzelés eredetileg egy minisorozat lett volna, amelyben a főszerepet Florence Pugh játssza – kinek riviéra bob hajstílusa idén is az egyik legtrendibb frizkó – , de a produkció végül parkolópályára került, legalábbis egy időre.
Most viszont új lendületet kapott a történet
A filmváltozat rendezője a skót Josie Rourke lesz, akinek neve a történelmi dráma, a Mary, Queen of Scots kapcsán vált ismertté. A projekt így végül sorozat helyett mozifilmként születik meg, ami még nagyobb látványt ígér.
Egy nő, aki bármit megtesz a társadalmi felemelkedésért
Az 1913-ban megjelent regény középpontjában Undine Spragg áll – egy fiatal nő az amerikai Midwestből, aki New York elit társaságába próbál betörni. És ha ehhez manipuláció, csábítás vagy társadalmi manőverek kellenek, hát legyen.
Undine nem a klasszikus irodalmi hősnő. Sokkal inkább egy ambiciózus, hiú és olykor kifejezetten kegyetlen karakter, aki mindent feláldoz a státuszért és a luxusért. Nem csoda, hogy sok olvasó egyszerre rajong érte és borzong tőle.
Edith Wharton egyébként a 20. század elejének egyik legélesebb tollú amerikai írója volt. A társadalmi elit képmutatását és a gazdagok világát gyakran ironikus, sőt szarkasztikus hangvétellel mutatta be. Nem véletlen, hogy regényeit gyakran hasonlítják olyan klasszikus történetekhez, mint a Büszkeség és balítélet – amiből lassan érkezik a Netflix-film – vagy a Bridgerton világát inspiráló kosztümös drámák, csak épp jóval csípősebb társadalomkritikával.
Miért pont Sydney Sweeney?
A készítők szerint a választás nem volt véletlen. A rendező úgy fogalmazott: Undine Spragg tulajdonképpen az „eredeti femme fatale”, aki egyszerre elbűvölő és veszélyes. A karakter modern energiája miatt pedig Sydney Sweeney tűnt a tökéletes választásnak.
Az utóbbi években a színésznő Hollywood egyik leggyorsabban emelkedő csillaga lett. A drámai szerepektől kezdve a romantikus vígjátékokig több műfajban is bizonyított, így a karizmatikus, de morálisan kétes Undine karaktere kifejezetten izgalmas új állomás lehet a karrierjében.
A szereposztás ráadásul még nem teljes: a hírek szerint az angol színész, Leo Woodall is csatlakozik a produkcióhoz, a castingot pedig a híres casting director, Nina Gold vezeti.
Egy régóta dédelgetett projekt
A film producere, Charles Finch már évek óta próbálja vászonra vinni a regényt. Szerinte a történet ma talán aktuálisabb, mint valaha: a társadalmi státusz hajszolása, a látszatvilág és az ambíció kérdései ma is ugyanúgy jelen vannak.
A forgatás várhatóan hamarosan elkezdődik, a bemutatót pedig jelenleg 2027 környékére tervezik. Ha minden a tervek szerint alakul, a Custom of the Country könnyen az egyik legizgalmasabb irodalmi adaptáció lehet a következő években.
És ha Sydney Sweeney tényleg úgy kelti életre Undine Spragget, ahogy a készítők remélik, akkor egy újabb ikonikus antihősnő születhet a filmvásznon.
