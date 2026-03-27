Itt a Stranger Things alkotóinak új horrorsorozata: a Nagyon rossz előérzetem van sokat ígér, de keveset nyújt

A streamingkorszak egyik legfurcsább trendje, hogy sok sorozat valójában „tízórás filmként” próbál működni. Papíron jól hangzik: lassan építkező történet, mély karakterek, epikus finálé. A gyakorlatban viszont gyakran azt jelenti, hogy egy történetet addig nyújtanak, hogy a néző inkább már a telefonján görget a kanapén. A Netflix új horrorsorozata, Something Very Bad Is Going to Happen (Nagyon rossz előérzetem van) pontosan ebbe a csapdába sétál bele.
Netflix-horrorkritika: miért lett volna jobb film a Something Very Bad Is Going to Happen?
- A Netflix új horrorja erős atmoszférával indul, de túl hosszú sorozat lett belőle.
- A történet egy baljós esküvő körül forog, furcsa családdal és sötét titkokkal.
- A kritikusok szerint az alapötlet működne, de inkább egy feszes mozifilmben.
Pedig az alapötlet kifejezetten ígéretes volt. A történet középpontjában Rachel Harkin áll, akit Camila Morrone alakít. A fiatal nő öt nap múlva férjhez megy szerelméhez, Nickyhez (Adam DiMarco), ezért útnak indulnak a férfi családjának erdei házához, ahol az intim, családi esküvőt tervezik megtartani. Csakhogy Rachelnek egyre erősebb érzése támad: valami nagyon nincs rendben.
És nem csak a klasszikus horrorfilmes „rossz érzésről” van szó. Az út során furcsa incidensek történnek, baljós jelek bukkannak fel, majd amikor megérkeznek a házhoz, Rachel kénytelen szembesülni Nicky családjával – akik finoman szólva is különcök.
Ott van például az egyik testvér, aki állítólag kommunikál a halottakkal, egy másik rokon pedig gyerekkorában találkozott egy sorozatgyilkossal, és ott van egy egy anyafigura is, akit a zseniális Jennifer Jason Leigh alakít. A karakter egyszerre hátborzongató és titokzatos, mégis meglepően keveset használja ki a sorozat az ebben rejlő lehetőségeket.
A család patriarchája sem kevésbé különös: az egyik közös hobbijuk például a családi kutyák preparálása. Igen, jól olvastad. Ha ez nem elég ahhoz, hogy újragondold a házasságot, akkor semmi.
A sorozat hangulata viszont vitathatatlanul erős
A hóesésben álló erdei ház, a baljós csend, a vörös visszaszámláló az esküvő napjáig – mind olyan vizuális elemek, amelyek ügyesen építik a feszültséget. A képi világ elegáns, a horrorjelenetek pedig inkább nyomasztóak, mint harsányak.
A gond inkább a tempóval van.
A történet nyolc epizódon keresztül próbálja fenntartani a titokzatosságot, miközben sok jelenet inkább tölteléknek hat. A néző pedig hamar rájön, hogy a cím nem viccel: valami tényleg nagyon rossz fog történni. A kérdés inkább az, hogy mikor – és hogy megéri-e addig várni.
Ez a probléma nem új a streaming világában
A „hosszú filmként” működő sorozatokkal már korábban is kísérleteztek, például a Westworld vagy a True Detective esetében. Ezek a produkciók legalább részben képesek voltak fenntartani az érdeklődést, de a Something Very Bad Is Going to Happen, vagyis a Nagyon rossz előérzetem van nem mindig találja az egyensúlyt a misztikum, a családi dráma és a horror között.
A legnagyobb irónia, hogy a sorozat mögött olyan nevek állnak, mint a The Duffer Brothers, akik a Netflix egyik legnagyobb sikerét, a Stranger Things-et is jegyzik. Igaz, itt csak executive producerként vesznek részt, a kreatív irányítás Haley Z. Boston kezében van. A végeredmény pedig sokkal sötétebb, véresebb és jóval kevésbé játékos, mint azt a testvérektől már megszokhattuk.
Mindezek ellenére a sorozatnak vannak erősségei
Camila Morrone alakítása érzékeny és hiteles, a karaktere pedig nem tipikus horroráldozat: Rachel kérdez, kételkedik, és próbál logikát találni a körülötte történő furcsaságokban. Ez segít abban, hogy a néző végig kitartson mellette – még akkor is, amikor a történet néha elveszíti a fókuszt.
Értékelés 10/6
Az igazi probléma az, hogy a sorozat alapötlete sokkal jobban működne egy feszes, kétórás filmként. Egy esküvő előtti idegösszeomlás, egy bizarr család és egy természetfeletti fenyegetés tökéletes horrorrecept lehetne. Így viszont a történet néha inkább szétesik, mint fokozódik.
És ez különösen frusztráló, mert a hangulat tényleg működik. A néző végig érzi, hogy valami borzalmas közeledik – csak épp túl sokáig tart, mire tényleg megérkezik.
Ezek is érdekelhetnek: