Itt a Stranger Things alkotóinak új horrorsorozata: a Nagyon rossz előérzetem van sokat ígér, de keveset nyújt

A streamingkorszak egyik legfurcsább trendje, hogy sok sorozat valójában „tízórás filmként” próbál működni. Papíron jól hangzik: lassan építkező történet, mély karakterek, epikus finálé. A gyakorlatban viszont gyakran azt jelenti, hogy egy történetet addig nyújtanak, hogy a néző inkább már a telefonján görget a kanapén. A Netflix új horrorsorozata, Something Very Bad Is Going to Happen (Nagyon rossz előérzetem van) pontosan ebbe a csapdába sétál bele.

Forrás: profimedia

Pedig az alapötlet kifejezetten ígéretes volt. A történet középpontjában Rachel Harkin áll, akit Camila Morrone alakít. A fiatal nő öt nap múlva férjhez megy szerelméhez, Nickyhez (Adam DiMarco), ezért útnak indulnak a férfi családjának erdei házához, ahol az intim, családi esküvőt tervezik megtartani. Csakhogy Rachelnek egyre erősebb érzése támad: valami nagyon nincs rendben.

És nem csak a klasszikus horrorfilmes „rossz érzésről” van szó. Az út során furcsa incidensek történnek, baljós jelek bukkannak fel, majd amikor megérkeznek a házhoz, Rachel kénytelen szembesülni Nicky családjával – akik finoman szólva is különcök.

Ott van például az egyik testvér, aki állítólag kommunikál a halottakkal, egy másik rokon pedig gyerekkorában találkozott egy sorozatgyilkossal, és ott van egy egy anyafigura is, akit a zseniális Jennifer Jason Leigh alakít. A karakter egyszerre hátborzongató és titokzatos, mégis meglepően keveset használja ki a sorozat az ebben rejlő lehetőségeket.

A család patriarchája sem kevésbé különös: az egyik közös hobbijuk például a családi kutyák preparálása. Igen, jól olvastad. Ha ez nem elég ahhoz, hogy újragondold a házasságot, akkor semmi.

A sorozat hangulata viszont vitathatatlanul erős

A hóesésben álló erdei ház, a baljós csend, a vörös visszaszámláló az esküvő napjáig – mind olyan vizuális elemek, amelyek ügyesen építik a feszültséget. A képi világ elegáns, a horrorjelenetek pedig inkább nyomasztóak, mint harsányak.

A gond inkább a tempóval van.

A történet nyolc epizódon keresztül próbálja fenntartani a titokzatosságot, miközben sok jelenet inkább tölteléknek hat. A néző pedig hamar rájön, hogy a cím nem viccel: valami tényleg nagyon rossz fog történni. A kérdés inkább az, hogy mikor – és hogy megéri-e addig várni.