50 éves lett Hollywood egykori tinibálványa, Freddie Prinze Jr. – Videó

50 éves lett Hollywood egykori tinibálványa, Freddie Prinze Jr.

Rideg Léna
2026.03.08.
A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején a színész neve egyet jelentett a tinifilmekkel és a sármos főhősökkel. Freddie Prinze Jr. azóta ugyan háttérbe lépett a reflektorfénytől, de ma is aktívan dolgozik.

Freddie Prinze Jr. neve a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején szinte egyet jelentett a tinifilmek világával. A Tudom, mit tettél tavaly nyáron és A csaj nem jár egyedül sármos szívtiprója ma már az ötvenes éveit tapossa, pedig sokaknak még mindig úgy él az emlékezetében, mint annak az időszaknak a fiatal sztárja, akinek posztere legalább egy tinilány szobájának falán biztosan ott lógott.

50 éves lett Freddie Prinze Jr.
50 éves lett Freddie Prinze Jr.
Forrás: WireImage

A születésnapos Freddie Prinze Jr. ma már a reflektorfényen kívül is sikeres

A színész mindig büszkén beszélt a gyökereiről. Édesanyja Puerto Ricó-i származású, és Freddie számára fontos, hogy ezt a kulturális örökséget a nyilvánosság előtt is vállalja. Latin felmenőire gyakran hivatkozik, és identitásának meghatározó részének tekinti őket.

Kevesebben tudják azonban, hogy Prinze szenvedélyesen rajong a pankrációért. Érdeklődése odáig vezetett, hogy éveken keresztül a világ legnagyobb pankrációs szervezeténél dolgozott. Nem a ringben, hanem a kulisszák mögött: íróként és producerként vett részt a műsorok készítésében, így kreatív oldalról is betekintést nyert az iparág működésébe.

Magánélete Hollywood egyik legstabilabb kapcsolatát hozta. Feleségével, Sarah Michelle Gellarral a Scooby-Doo című film forgatásán ismerkedtek meg. Kapcsolatuk azóta is töretlen: már 24 éve alkotnak egy párt, amivel a legrégebb óta együtt lévő hollywoodi párok közé tartoznak.

Az utóbbi években Freddie Prinze Jr. valamelyest visszavonult a reflektorfénytől, de ez korántsem jelenti azt, hogy felhagyott volna a munkával. Saját podcastet indított, emellett szinkronszínészként is aktív, így továbbra is jelen van a szórakoztatóiparban – csak éppen kevésbé látványos, de számára annál izgalmasabb formában.

