Gwyneth Paltrow fia kiakadt a színésznő és Timothée Chalamet pikáns jelenetein

Gwyneth Paltrow őszintén mesélt arról, milyen volt szexjeleneteket forgatni a húszas évei végén járó Timothée Chalamet-vel a Marty Supreme című filmben. Az 53 éves színésznő azt is bevallotta, hogy akad valaki a közvetlen környezetében, akinek kifejezetten kínos volt Gwyneth és Timothée pikáns jeleneteit látni...

Forrás: Getty Images North America

A színésznő Demi Moore-nak mesélt a forgatás intim pillanatairól.

Paltrow elmondta, hogy sok szexjelenet van a filmben, de a forgatáson kényelmesen érezte magát.

A fia, Moses számára viszont különösen nehéz volt végignézni a jeleneteket.

A Marty Supreme-ben intimitáskoordinátor felügyelte a pikáns jeleneteket.

A Marty Supreme-t már most sokan Oscar-esélyesként emlegetik, a magyar mozikban 2026. február 5-től lesz látható.

A 53 éves színésznő január 9-én részt vett egy kérdezz-felelek esten a kaliforniai Santa Monicában, ahol nyíltan beszélt a kamera előtti intim pillanatokról a Marty Supreme film kapcsán, és arról, mennyire furcsa volt számára a korkülönbség. „Ő 27 vagy 28 éves volt, én pedig 50... ez furcsa” – mondta Paltrow Demi Moore-nak. Hozzátette: „És azt gondoltam, ha nekem furcsa, akkor valószínűleg neki is nagyon furcsa lesz, de valójában rendben volt. Nem volt annyira kényelmetlen.”

Paltrow elismerte, hogy bár sok szexjelenetet forgattak, kényelmesen érezte magát, de azt is hozzátette, hogy a fia, Moses számára nem volt könnyű végignézni az eseményeket. „Ó, Istenem! Szegény fiam” – mondta, majd így folytatta: „El tudod képzelni, amikor eljött a Los Angeles-i premierre? Meg akart halni.” – írja a People magazin.

Intimitáskoordinátor is dolgozott velük

A színésznő korábban őszintén beszélt arról is, hogy intimitáskoordinátor felügyelte a pikáns jeleneteket. Gwyneth elmondta, hogy számára fojtogatónak tűnt, amikor valaki meg akarta mondani, hogyan viselkedjenek a kamera előtt, és viccelődve azt is hozzátette, hogy a köztük lévő korkülönbségükre csak ekkor döbbent rá igazán. Példaként megemlítette, hogy az intimitáskoordinátor megkérdezte tőle, hogy egy bizonyos mozdulat jól esne-e neki, mire ő ezt felelte:

„Csajszi, én abból a korszakból származom, amikor csak levetkőzöl, bebújsz az ágyba, a kamera pedig forog“

A Marty Supreme óriási sikert arat világszerte

A Marty Supreme című film főszereplője Marty Mauser. A cipőkereskedőt Timothée alakítja, és a sztori lényegében arról szól, hogy Marty szeretne a világ legjobb asztaliteniszezőjévé válni az 1950-es évek New Yorkjában. A filmben Gwyneth Marty feleségét alakítja.

A mozifilm szereplői között nem Gwyneth Paltrow az egyetlen húzónév, láthatjuk Odessa A'ziont, Kevin O’Leary-t, Tyler Okonmát, Abel Ferrarát és Fran Dreschert, sőt, egy cameoszerepben még Robert Pattinson is hallható.