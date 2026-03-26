2026. márc. 26., csütörtök

2026.03.26.
Ritkán reagálnak nyilvánosan, most mégis megtették: Harry herceg és Meghan Markle élesen bírálta Tom Bower új könyvét. A megszólalásuk sokak szerint azt mutatja, hogy az állítások érzékenyen érintették őket.

Komoly visszhangot váltott ki Tom Bower hamarosan megjelenő könyve, amely a brit királyi család jövőjével és belső konfliktusaival foglalkozik. A sussexi házaspár – szokatlan módon – nem hagyta szó nélkül a műben szereplő állításokat: kemény hangvételű nyilatkozatot adott ki Harry herceg és Meghan Markle.

Harry herceg és Meghan Markle kiborult az új botránykönyv miatt
A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szerint már önmagában az is árulkodó, hogy Harry és Meghan megszólalt az ügyben. Úgy véli, ez azt jelzi, hogy a könyv nagyon érzékeny pontot talált el náluk. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a pár általában kerüli, hogy közvetlenül kelljen reagálniuk valamilyen ügyre, a legtöbbször figyelmen kívül hagyják a kritikákat. Most azonban gyors és határozott válasz érkezett, amelyben szóvivőjük élesen bírálta a szerző állításait. A nyilatkozat szerint a könyvben szereplő vádak „összeesküvés-elméletekre emlékeztető, melodramatikus állítások”, amelyek túlmutatnak a tényszerű kritikán. A szóvivő azt is kifogásolta, hogy a szerző olyan emberekről ír, akiket személyesen nem ismer.

A könyv több olyan állítást is tartalmaz, amelyek különösen érzékenyen érinthetik Harryt. Egyes részek szerint Kamilla királyné állítólag úgy fogalmazott egy beszélgetés során, hogy Meghan „teljesen a befolyása alá vonta” a herceget. Egy másik vitatott állítás szerint Meghan az Invictus Gamest – azt a nemzetközi sporteseményt, amelyet Harry 2014-ben alapított sebesült és beteg katonák számára – saját ismertségének növelésére használta volna. Jennie Bond szerint ez az a kijelentése, ami kiborította a herceget. A szakértő úgy látja, Harry a feleségét érő kritikákat mindig személyes ügyként kezeli. Véleménye szerint a herceg ösztönösen védi Meghant, és minden támadást árulásként él meg.

A botránykönyv tovább mélyítheti a szakadékot Harry herceg és a királyi család között. Bond szerint újabb nézeteltérések alakulhatnak ki a családtagok között, és a múlt sérelmei ismét előtérbe kerülhetnek – a békülésből tehát semmi sem lesz. Pedig a friss hírek szerint Harry herceg azt szerette volna, hogy apja is vegyen részt a 2027-es, birminghami Invictus Games megnyitóján, ezzel is jelezve a család egységét és a veteránok iránti tiszteletét. 

