Harrison Ford elszólta magát: komoly gondok lehetnek a házasságával

A 83 éves filmsztár – akit világszerte a Star Wars és az Indiana Jones filmek főszerepeiből ismernek – 2010-ben házasodott össze a nála több mint húsz évvel fiatalabb Calista Flockharttal. Egy interjúban arról beszélt, hogy egy hosszú kapcsolatban nem magától értetődő, hogy a megmarad a szenvedély. „Nem az a nagy kérdés, hogy valakibe beleszeretsz-e, hanem az, hogy képes vagy-e szeretetben megmaradni, ápolni a kapcsolatot, és nem elrontani” – fogalmazott a színész.

Harrison Ford és Calista Flockhart

Forrás: Getty Images

Arra a megjegyzésre, hogy a házasság mindennapos odafigyelést igényel, Harrison Ford tréfásan úgy reagált: „Néha azért jár pár szabadnap, ha rosszul viselkedek.”

Harrison Ford házassága válságban lehet

A vicces megjegyzés ellenére a nyilatkozat újabb pletykákat indított el. Egy bennfentes szerint: „Harrison és Calista szeretik egymást, de másfél évtized után is rengeteg munkát igényel egy házasságuk életben tartása. Harrison most nyíltan kimondta, hogy a szikra megőrzése nem könnyű.”

Egy másik forrás úgy véli, Flockhart nehezen birkózik meg azzal., hogy férje ennyi idősen is ilyen sokat dolgozik: „Mélyen szereti őt, de sokszor érzi, hogy embert próbáló mellette az élet.”

A pár 2002-ben találkozott a Golden Globe-gálán, és hamar egymásba szerettek. Nyolc évvel később, egy zártkörű ceremónián Santa Fében mondták ki a boldogító igent, ahol csak a legszűkebb család vett részt. Harison Ford akkor Calista Flockhart kisfiát, Liamet is örökbe fogadta.

Harrison Ford már kétszer elvált, úgy tűnt, harmadik házasságában megtalálta a boldogságot. Most azonban egyre több ismerősük gondolja úgy, hogy kapcsolatuk újabb próbák előtt áll. „Calista sok mindenen átsegítette Harrisont, baleseteken, műtéteken. De most úgy érzi, szeretné tudni, hogy még mindig ugyanannyira fontos-e a férjének” – fogalmazott a család egyik barátja.