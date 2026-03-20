Egy plasztikai sebész leleplezte a hírességek ajakfeltöltéseit – Sokkoló előtte-utána fotók

Plasztikai beavatkozás híresség ajakfeltöltés
Simon Benedek
2026.03.20.
Egy plasztikai sebész szerint egyre többen vannak a sztárok között, akik úgy döntenek, hogy feladják korábbi ajakfeltöltéseiket. Íme hírességek ajakfeltöltései, amiket azóta feloldattak – ami jobban is áll nekik!

A plasztikázott hírességek éppúgy hozzátartoznak Hollywoodhoz, mint a botrányok. Ma már azonban egyre több sztár dönt úgy, hogy feloldatja ajakfeltöltéseit, és kissé meglepő módon sokan fiatalabbnak is tűnnek utána. Dr. Ross Perry, a Cosmedics bőrklinikák igazgató főorvosa elemezte, hogyan változtak a sztárok arcvonásai a töltőanyagok előtt és után. Íme a hírességek ajakfeltöltéssel és anélkül készült fotói!

Hírességek ajakfeltöltései: Ariana Grande.
  • Egyre több híresség dönt a természetes ajkak mellett, feloldtatva korábbi töltőanyagait.
  • A plasztikai sebészek szerint az ajakfeltöltés feloldása fiatalító hatású lehet.
  • Kylie Jenner és más sztárok látványos változáson mentek keresztül az előtte-utána képeken.
  • Dr. Ross Perry elemzése szerint a természetes arcvonások sokszor előnyösebbek a túlzott beavatkozásoknál.

Hírességek ajakfeltöltései: így változtak meg, miután meggondolták magukat

Egyre több híresség választja a természetes ajkakat – azok is, akik egyszer már túlestek szájfelöltésen. A hialuronsavas töltőanyag felszívódásának előidézése ma már egy ujjgyakorlat a plasztikai sebészeknek. A Daily Mail cikkében Dr. Ross Perry sorra vette a hírességek ajakfeltöltéseit, pontosabban azokat, akik időközben megszabadultak a töltőanyagtól, és ezzel éveket fiatalodtak a szakember szerint. Íme a sokkoló előtte-utána fotók!

Kylie Jenner

Kylie Jenner a 2026-os BAFTA-gálán jelent meg először természetesebb arcvonásokkal, miután feloldatta ajakfeltöltését. Korábban, fiatalon a teltebb ajkak miatt arca alsó része kissé nehezebbnek tűnt, ám a változás után az arcvonásai látványosan megváltoztak: lágyabbak és arányosabbak lettek, ezzel fiatalosabb hatást keltve.

Molly-Mae Hague

Molly-Mae Hague 21 éves korára nagyon túlzásba vitte a kozmetikai beavatkozásokat, és már elmondása szerint is alig ismerte fel magát a tükörben. 2020-ban kezdte feloldatni a töltőanyagokat, ami az arca esetében lágyabb és fiatalosabb vonásokat eredményezett. A tévés személyiség és Dr. Perry szerinte is több évet fiatalodott!

Kristin Davis

Kristin Davis a Szex és New York előtt kapott ajakfeltöltést, ám kicsit túlzásba esett, ezért sok kritikát kapott. A töltőanyag csökkentése után az arca ma már frissebb, fiatalosabb.

Ariana Grande

Ariana Grande a korábbi ajakfeltöltései és a botox miatt úgy érezte, hogy a természetes szépségét teljesen elrejtette. Azóta a csökkentett töltőanyag miatt arca karcsúbbnak tűnik – nem mellékesen fiatalosabbnak is.

Megan McKenna

Megan McKenna a valóságshow-s múltja után, a 20-as évei végére felhagyott a plasztikával, még a szájfeltöltését is feloldatta. 

Courteney Cox

Courteney Cox a túlzott töltőanyag-használat után 2017-ben döntött úgy, hogy visszakozik. Az arcvonásai sokkal strukturáltabbak lettek azóta, visszakapta eredeti arcvonásait és mimikáját. Dr. Perry szerint ez sokkal jobban is áll a színésznőnek. 

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian is felismerte, hogy a túlzott ajakfeltöltés gyakran öregítő hatású, ezért feloldatta a töltőanyagot és azóta sokkal óvatosabban bánik a plasztikai műtétekkel, törekszik a természetes hatást keltő beavatkozásokra szorítkozni. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
