Egy plasztikai sebész leleplezte a hírességek ajakfeltöltéseit – Sokkoló előtte-utána fotók

- Egyre több híresség dönt a természetes ajkak mellett, feloldtatva korábbi töltőanyagait.
- A plasztikai sebészek szerint az ajakfeltöltés feloldása fiatalító hatású lehet.
- Kylie Jenner és más sztárok látványos változáson mentek keresztül az előtte-utána képeken.
- Dr. Ross Perry elemzése szerint a természetes arcvonások sokszor előnyösebbek a túlzott beavatkozásoknál.
Egyre több híresség választja a természetes ajkakat – azok is, akik egyszer már túlestek szájfelöltésen. A hialuronsavas töltőanyag felszívódásának előidézése ma már egy ujjgyakorlat a plasztikai sebészeknek. A Daily Mail cikkében Dr. Ross Perry sorra vette a hírességek ajakfeltöltéseit, pontosabban azokat, akik időközben megszabadultak a töltőanyagtól, és ezzel éveket fiatalodtak a szakember szerint. Íme a sokkoló előtte-utána fotók!
Kylie Jenner
Kylie Jenner a 2026-os BAFTA-gálán jelent meg először természetesebb arcvonásokkal, miután feloldatta ajakfeltöltését. Korábban, fiatalon a teltebb ajkak miatt arca alsó része kissé nehezebbnek tűnt, ám a változás után az arcvonásai látványosan megváltoztak: lágyabbak és arányosabbak lettek, ezzel fiatalosabb hatást keltve.
Molly-Mae Hague
Molly-Mae Hague 21 éves korára nagyon túlzásba vitte a kozmetikai beavatkozásokat, és már elmondása szerint is alig ismerte fel magát a tükörben. 2020-ban kezdte feloldatni a töltőanyagokat, ami az arca esetében lágyabb és fiatalosabb vonásokat eredményezett. A tévés személyiség és Dr. Perry szerinte is több évet fiatalodott!
Kristin Davis
Kristin Davis a Szex és New York előtt kapott ajakfeltöltést, ám kicsit túlzásba esett, ezért sok kritikát kapott. A töltőanyag csökkentése után az arca ma már frissebb, fiatalosabb.
Ariana Grande
Ariana Grande a korábbi ajakfeltöltései és a botox miatt úgy érezte, hogy a természetes szépségét teljesen elrejtette. Azóta a csökkentett töltőanyag miatt arca karcsúbbnak tűnik – nem mellékesen fiatalosabbnak is.
Megan McKenna
Megan McKenna a valóságshow-s múltja után, a 20-as évei végére felhagyott a plasztikával, még a szájfeltöltését is feloldatta.
Courteney Cox
Courteney Cox a túlzott töltőanyag-használat után 2017-ben döntött úgy, hogy visszakozik. Az arcvonásai sokkal strukturáltabbak lettek azóta, visszakapta eredeti arcvonásait és mimikáját. Dr. Perry szerint ez sokkal jobban is áll a színésznőnek.
Khloé Kardashian
Khloé Kardashian is felismerte, hogy a túlzott ajakfeltöltés gyakran öregítő hatású, ezért feloldatta a töltőanyagot és azóta sokkal óvatosabban bánik a plasztikai műtétekkel, törekszik a természetes hatást keltő beavatkozásokra szorítkozni.
Ezek is érdekelhetnek a hírességek plasztikai beavatkozásairól: