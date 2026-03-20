Egy plasztikai sebész leleplezte a hírességek ajakfeltöltéseit – Sokkoló előtte-utána fotók

A plasztikázott hírességek éppúgy hozzátartoznak Hollywoodhoz, mint a botrányok. Ma már azonban egyre több sztár dönt úgy, hogy feloldatja ajakfeltöltéseit, és kissé meglepő módon sokan fiatalabbnak is tűnnek utána. Dr. Ross Perry, a Cosmedics bőrklinikák igazgató főorvosa elemezte, hogyan változtak a sztárok arcvonásai a töltőanyagok előtt és után. Íme a hírességek ajakfeltöltéssel és anélkül készült fotói!

Hírességek ajakfeltöltései: Ariana Grande.

Hírességek ajakfeltöltései: így változtak meg, miután meggondolták magukat

Egyre több híresség választja a természetes ajkakat – azok is, akik egyszer már túlestek szájfelöltésen. A hialuronsavas töltőanyag felszívódásának előidézése ma már egy ujjgyakorlat a plasztikai sebészeknek. A Daily Mail cikkében Dr. Ross Perry sorra vette a hírességek ajakfeltöltéseit, pontosabban azokat, akik időközben megszabadultak a töltőanyagtól, és ezzel éveket fiatalodtak a szakember szerint. Íme a sokkoló előtte-utána fotók!

Kylie Jenner

Kylie Jenner a 2026-os BAFTA-gálán jelent meg először természetesebb arcvonásokkal, miután feloldatta ajakfeltöltését. Korábban, fiatalon a teltebb ajkak miatt arca alsó része kissé nehezebbnek tűnt, ám a változás után az arcvonásai látványosan megváltoztak: lágyabbak és arányosabbak lettek, ezzel fiatalosabb hatást keltve.

Kylie Jenner

Molly-Mae Hague

Molly-Mae Hague 21 éves korára nagyon túlzásba vitte a kozmetikai beavatkozásokat, és már elmondása szerint is alig ismerte fel magát a tükörben. 2020-ban kezdte feloldatni a töltőanyagokat, ami az arca esetében lágyabb és fiatalosabb vonásokat eredményezett. A tévés személyiség és Dr. Perry szerinte is több évet fiatalodott!

Molly-Mae Hague

Kristin Davis

Kristin Davis a Szex és New York előtt kapott ajakfeltöltést, ám kicsit túlzásba esett, ezért sok kritikát kapott. A töltőanyag csökkentése után az arca ma már frissebb, fiatalosabb.