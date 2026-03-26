12 éve egy fotó tette híressé: így néz ki ma a világ legszexisebb bűnözője, Jeremy Meeks

Jeremy Meeks neve 2014-ben vált világszerte ismertté, amikor letartóztatták kaliforniában, rendőrségi fotója pedig felkerült az internetre. A képet százezrek osztogatták, ennek köszönhetően pedig nők milliói kezdték imádni Meekset. Világító kék szemei, szabályos ajkai és kreol bőre miatt aztán a divatszakma is felfigyelt a világ legszexibb bűnözőjére.

Jeremy Meeks életét egy rendőrségi fotó változtatta meg

A most 42 éves Jeremy Meeks a letartóztatása idején 30 volt,. Egy bandával kapcsolatos ügy miatt vették őrizetbe Stocktonban. 2015 februárjában egy szövetségi bíró fegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt 27 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyből végül 13 hónapot töltött le. 2016 márciusában szabadult.

A börtön elhagyása után aztán váratlan fordulatot vett az élete: leszerződtette egy modellügynökség, és rövid időn belül a divatvilág ismert arca lett. 2017-ben a kifutókon is bemutatkozott, és sikeres modellkarriert épített. Melissa Meekset még 2008-ban vette feleségül, egy közös gyerekük is született, mielőtt 2018-ban elváltak volna. Később Chloe Greennel, a milliárdos brit üzletember, Philip Green lányával jött össze, és ebből a kapcsolatból is született egy gyermek. Jeremy Meeks és Chloe Green 2019-ben szakítottak.

A közelmúltban Meeks egy podcastbeszélgetésben idézte fel, milyen volt egyik napról a másikra világhírűvé válni: a hirtelen jött figyelem sokszor inkább teher volt számára, mint előny. A rajongók ugyanis annyira meg akarták ismerni, hogy még a börtönlátogatási időpontokat is lefoglalták, így előfordult, hogy saját családtagjai – köztük kisfia – nem tudták meglátogatni. Elmondása szerint ez különösen megviselte. Kisfia akkor még csak ötéves volt, és nem értette, miért nem láthatja az apját. A helyzet számára annyira szokatlan volt, hogy kezdetben azt sem értette, mi történik körülötte, mivel korábban nem használta közösségi médiát. Csak akkor fogta fel, mennyire népszerű lett, amikor már a hírműsorok is megpróbálták elérni.

Így néz ki most Jeremy Meeks

Mostanában Jeremy Meeks elsősorban modellként dolgozik. Divatbemutatókon, kampányokban és fotózásokon szerepel, több nemzetközi márkával is együttműködik. Emellett a médiában is aktív: interjúkat ad, podcastokban szerepel, és közösségi felületein építi a saját márkáját.