Katy Perry megszólalt a sokkoló pletykáról – tényleg ő lenne JonBenét Ramsey?

A hírességekkel kapcsolatos összeesküvés-elméletek gyakran túlmutatnak a józan ész határain, de most az egyik legkülönösebbel fogalkozunk. Egyes konteó-hívők ugyanis azt állítják, hogy a hatévesen meggyilkolt amerikai kislány, JonBenét Ramsey valójában életben van, és világhírű popsztár lett.

JonBenét Ramsey tényleg nem halt meg?

Forrás: Profimedia

Katy Perry lenne JonBenét Ramsey? Egy évtizede terjed az abszurd elmélet

A pletyka 2014 körül kezdett el terjedni, amikor egy névtelen YouTube-felhasználó videóban állította: JonBenét Ramsey nem halt meg, halála megrendezett volt. Az elmélet szerint a kislányt egy titokzatos áldozati szertartás részeként tüntették el, hogy később Katy Perryként válhasson világsztárrá. A videó készítője különböző felvételekkel próbálta alátámasztani a feltételezett hasonlóságokat, például az áll és az orr formáját emelte ki. Sokan azonban már akkor is rámutattak a nyilvánvaló ellentmondásokra: JonBenét Ramsey 1990. augusztus 6-án született, míg Katy Perry – eredeti nevén Katy Hudson – 1984. október 25-én, vagyis hat évvel korábban.

Katy Perry reagált – de nem mindenki örült neki

Az összeesküvés-elmélettel kapcsolatban újabb és újabb felvételek láttak napvilágot az évek során. Egy mesterséges intelligenciával készült videó például azt mutatta be, ahogy JonBenét átalakul Katy Perryvé, a készítők ezzel pórbálták erősíteni a feltételezett kapcsolatot. A videó alatti kommentek között az énekesnő állítólag maga is megszólalt, és mindössze ennyit írt: „Várjunk csak, tényleg?” Ez a rövidke mondat azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. Többen úgy vélték, az énekesnő nem kezelte kellő érzékenységgel a témát.

„Ez undorító. Hogyan viccelődhetsz egy ilyen tragédiával?” – írta egy felháborodott hozzászóló.

Egy gyilkosság, amely máig megoldatlan

JonBenét Ramsey 1996 karácsonya körül tűnt el, majd néhány órával később holtan találták meg családja coloradói otthonának pincéjében. A hatéves szépségkirálynő meggyilkolása azóta is az Egyesült Államok egyik legismertebb, máig megoldatlan bűnügye. A kislány édesapja, a 81 éves John Ramsey nemrég az NBC Newsnak arról beszélt, hogy találkozott Boulder új rendőrfőnökével, aki új lendületet adhat a nyomozásnak.