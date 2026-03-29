Katy Perry megszólalt a sokkoló pletykáról – tényleg ő lenne JonBenét Ramsey?

Horváth Angéla
2026.03.29.
Évek óta kering egy bizarr összeesküvés-elmélet, amely szerint Katy Perry valójában nem más, mint a brutálisan meggyilkolt JonBenét Ramsey. Az énekesnő most reagált a pletykákra – a válasza azonban nem mindenkinek tetszett.

A hírességekkel kapcsolatos összeesküvés-elméletek gyakran túlmutatnak a józan ész határain, de most az egyik legkülönösebbel fogalkozunk. Egyes konteó-hívők ugyanis azt állítják, hogy a hatévesen meggyilkolt amerikai kislány,  JonBenét Ramsey valójában életben van, és világhírű popsztár lett.

JonBenét Ramsey tényleg nem halt meg?
Katy Perry lenne JonBenét Ramsey? Egy évtizede terjed az abszurd elmélet

A pletyka 2014 körül kezdett el terjedni, amikor egy névtelen YouTube-felhasználó videóban állította: JonBenét Ramsey nem halt meg, halála megrendezett volt. Az elmélet szerint a kislányt egy titokzatos áldozati szertartás részeként tüntették el, hogy később Katy Perryként válhasson világsztárrá. A videó készítője különböző felvételekkel próbálta alátámasztani a feltételezett hasonlóságokat, például az áll és az orr formáját emelte ki. Sokan azonban már akkor is rámutattak a nyilvánvaló ellentmondásokra: JonBenét Ramsey 1990. augusztus 6-án született, míg Katy Perry – eredeti nevén Katy Hudson – 1984. október 25-én, vagyis hat évvel korábban.

Katy Perry reagált – de nem mindenki örült neki

Az összeesküvés-elmélettel kapcsolatban újabb és újabb felvételek láttak napvilágot az évek során. Egy mesterséges intelligenciával készült videó például azt mutatta be, ahogy JonBenét átalakul Katy Perryvé, a készítők ezzel pórbálták erősíteni a feltételezett kapcsolatot. A videó alatti kommentek között az énekesnő állítólag maga is megszólalt, és mindössze ennyit írt: „Várjunk csak, tényleg?” Ez a rövidke mondat azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. Többen úgy vélték, az énekesnő nem kezelte kellő érzékenységgel a témát.

„Ez undorító. Hogyan viccelődhetsz egy ilyen tragédiával?” – írta egy felháborodott hozzászóló.

Egy gyilkosság, amely máig megoldatlan

JonBenét Ramsey 1996 karácsonya körül tűnt el, majd néhány órával később holtan találták meg családja coloradói otthonának pincéjében. A hatéves szépségkirálynő meggyilkolása azóta is az Egyesült Államok egyik legismertebb, máig megoldatlan bűnügye. A kislány édesapja, a 81 éves John Ramsey nemrég az NBC Newsnak arról beszélt, hogy találkozott Boulder új rendőrfőnökével, aki új lendületet adhat a nyomozásnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Közel három évtized után áttörést érhettek el JonBenét Ramsey ügyében: titkos lista segíthet megoldani a gyilkosságot

A rendőrség hivatalos közleményt még nem adott ki, de egy magánnyomozó által összeállított, eddig nem ismert gyanúsítotti lista és friss DNS-vizsgálatok alapján újraindulhat az Egyesült Államok egyik legismertebb, máig megoldatlan gyilkossági ügye.

6+1 rettenetes karácsonyi gyilkosság: némelyik a mai napig megoldatlan rejtély

A karácsony az összetartozás, a szeretet és a családi béke ünnepe. Ám ezeken a napokon is történne olyan esetek, amelyek hátborzongatóak és a meghittséggel szemben a kegyetlenségről szólnak. A karácsonyi gyilkosságok mélyen az emberek emlékezetébe vésődnek, ahogyan az ünnep alatt történt erőszakos bűncselekmények, eltűnések és rejtélyek is.

Újra együtt Katy Perry és Orlando Bloom: itt kapták lencsevégre őket– Fotó

Az egykori álompárt Londonban kapták lencsevégre. Katy Perry és Orlando Bloom ezúttal egy családi programon voltak közös kislányukkal.

 

