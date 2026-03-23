Eugénia férje bekeményített: Sarah Ferguson még ÁTMENETILEG SE lakhat náluk

jack brooksbank sarah ferguson eugénia hercegnő botrány
Jack Brooksbank határozottan elutasította, hogy felesége, Eugénia anyja beköltözzön hozzájuk. Az üzletember semmilyen módon nem szeretne közösséget vállani Sarah Fergusonnal.

Bár egy ideig arról lehetett olvasni, hogy a Royal Lodge-ból kilakoltatott Sarah Fergusont bármelyik lánya befogadná, kiderült, ez nem igaz. És ha még így is lenne, ahhoz a férjeknek is lenne pár szavuk, ahogyan Jack Brooksbanknak volt is. Kijelentette, a volt yorki hercegné hozzájuk biztosan nem mehet, annál fontosabb a nyugalma, a családja és nem utolsósorban az üzlete.

Eugénia férje, Jack Brooksbank nem engedi, hogy Sarah Ferguson hozzájuk költözzön.
Eugénia férje, Jack Brooksbank nem engedi, hogy Sarah Ferguson hozzájuk költözzön. 
  • Jack Brooksbank nem engedi, hogy Sarah Ferguson beköltözzön hozzájuk.
  • A házaspár arra törekszik, hogy a botrány a lehető legkevésbé érintse a családot és az üzletet.
  • Eugénia homokba dugja a fejét szüleivel kapcsolatban, míg Beatrix nehezen viseli a történteket.
  • A nővéreket több királyi eseményről is kizárták.

Sarah Ferguson biztosan nem költözik Portugáliába

Eugénia hercegnő férje, Jack Brooksbank meghúzta a határt, és nem engedi, hogy Sarah Ferguson beköltözzön a család otthonába. Az üzletember nem szeretné, ha a neve az eddiginél is jobban összeforrjon Andrással és volt feleségével. A családhoz közel álló forrás szerint Jack becsületes és egy szintig lojális, így nem fogja teljesen magára hagyni Andrást és Sarah-t, ugyanakkor magát sem szeretné tönkretenni a kedvükért. „Tudja, hogy elsősorban a feleségéhez és két kisgyermekükhöz kell hűségesnek lennie. Az egész ügy miatt már így is hatalmas rajtuk a figyelem, ő pedig semmi olyat nem tesz, amit ezt még fokozná. Ha pedig Sarah odaköltözne, akkor ez történne” − idézi a Daily Mail a bennfentest. 

A döntés mögött gazdasági megfontolások is állnak. Jack, aki egy tanácsadó cég tulajdonosa, attól tart, hogy a botrány negatívan befolyásolhatja vállalkozását. „Jack nagyon keményen dolgozott az üzlete felépítésén, és jól megy neki, szóval az utolsó dolog, amire szüksége van, az az, hogy az Epstein-botrány beárnyékolja ezt. Mindent megtesz, hogy ne kockáztasson” – tette hozzá a forrás.

Egy másik bennfentes szerint a pár kifejezetten abban bízik, hogy Sarah Ferguson nem kéri meg őket, hogy odaköltözhessen. „Sarah-val, ha nem lenne botrány is nehéz együtt élni, de a jelen helyzetben pláne nem vennék a nyakukba azt, hogy ők gondoskodjanak róla. Ez nem azt jelenti, hogy nem törődnek a jólétével, egyszerűen csak nem akarják, hogy velük éljen, még átmenetileg sem” – nyilatkozta. 

Sarah Ferguson december óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor részt vett Beatrice hercegnő lányának, Athénének keresztelőjén a londoni St. James-palotában. 

Eugénia férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – Portugáliában él.

Eugénia a homokba dugja a fejét, Beatrix teljesen a padlón van

A családi feszültségeket állítólag tovább erősíti Eugénia hercegnő reakciója a kialakult helyzetre. Egy forrás szerint „Eugénia még maga előtt is tagadja, hogy mekkora a baj, a fejét a homokba dugta és abban reménykedik, hogy egy nap úgy ébred fel, hogy ez meg sem történt”.

Ezzel szemben nővére, Beatrix hercegnő józanabb, igyekszik összerakni a tényeket és sokat sír. Úgy tudni, már nem is az apját sajnálja, hanem a saját világának összeomlása készítette ki, és az, ahogy a királyi család Vilmossal és Katalinnal ez élen eltávolodott tőle. „A királyi státusz fontosabb neki, mint Eugéniának” – idézi a forrást az Express.

A két hercegnőt ugyanakkor egyaránt letaglózták  a közelmúlt eseményei, köztük az is, hogy idén nem vehetnek részt a Royal Ascoton. Egy királyi forrás szerint közölték velük, hogy nem lehetnek ott, és úgy tudni, a családtagoknak azt mondták, hogy az év hátralévő részében nem fényképezkedhetnek a lányokkal. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu