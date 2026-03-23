Eugénia férje bekeményített: Sarah Ferguson még ÁTMENETILEG SE lakhat náluk

Bár egy ideig arról lehetett olvasni, hogy a Royal Lodge-ból kilakoltatott Sarah Fergusont bármelyik lánya befogadná, kiderült, ez nem igaz. És ha még így is lenne, ahhoz a férjeknek is lenne pár szavuk, ahogyan Jack Brooksbanknak volt is. Kijelentette, a volt yorki hercegné hozzájuk biztosan nem mehet, annál fontosabb a nyugalma, a családja és nem utolsósorban az üzlete.

Eugénia férje, Jack Brooksbank nem engedi, hogy Sarah Ferguson hozzájuk költözzön.

Jack Brooksbank nem engedi, hogy Sarah Ferguson beköltözzön hozzájuk.

A házaspár arra törekszik, hogy a botrány a lehető legkevésbé érintse a családot és az üzletet.

Eugénia homokba dugja a fejét szüleivel kapcsolatban, míg Beatrix nehezen viseli a történteket.

A nővéreket több királyi eseményről is kizárták.

Sarah Ferguson biztosan nem költözik Portugáliába

Eugénia hercegnő férje, Jack Brooksbank meghúzta a határt, és nem engedi, hogy Sarah Ferguson beköltözzön a család otthonába. Az üzletember nem szeretné, ha a neve az eddiginél is jobban összeforrjon Andrással és volt feleségével. A családhoz közel álló forrás szerint Jack becsületes és egy szintig lojális, így nem fogja teljesen magára hagyni Andrást és Sarah-t, ugyanakkor magát sem szeretné tönkretenni a kedvükért. „Tudja, hogy elsősorban a feleségéhez és két kisgyermekükhöz kell hűségesnek lennie. Az egész ügy miatt már így is hatalmas rajtuk a figyelem, ő pedig semmi olyat nem tesz, amit ezt még fokozná. Ha pedig Sarah odaköltözne, akkor ez történne” − idézi a Daily Mail a bennfentest.

A döntés mögött gazdasági megfontolások is állnak. Jack, aki egy tanácsadó cég tulajdonosa, attól tart, hogy a botrány negatívan befolyásolhatja vállalkozását. „Jack nagyon keményen dolgozott az üzlete felépítésén, és jól megy neki, szóval az utolsó dolog, amire szüksége van, az az, hogy az Epstein-botrány beárnyékolja ezt. Mindent megtesz, hogy ne kockáztasson” – tette hozzá a forrás.

Egy másik bennfentes szerint a pár kifejezetten abban bízik, hogy Sarah Ferguson nem kéri meg őket, hogy odaköltözhessen. „Sarah-val, ha nem lenne botrány is nehéz együtt élni, de a jelen helyzetben pláne nem vennék a nyakukba azt, hogy ők gondoskodjanak róla. Ez nem azt jelenti, hogy nem törődnek a jólétével, egyszerűen csak nem akarják, hogy velük éljen, még átmenetileg sem” – nyilatkozta.

Sarah Ferguson december óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor részt vett Beatrice hercegnő lányának, Athénének keresztelőjén a londoni St. James-palotában. Eugénia férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – Portugáliában él.

Eugénia a homokba dugja a fejét, Beatrix teljesen a padlón van

A családi feszültségeket állítólag tovább erősíti Eugénia hercegnő reakciója a kialakult helyzetre. Egy forrás szerint „Eugénia még maga előtt is tagadja, hogy mekkora a baj, a fejét a homokba dugta és abban reménykedik, hogy egy nap úgy ébred fel, hogy ez meg sem történt”.