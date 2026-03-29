Audrey Hepburn fia megrázó részleteket árult el: férje hűtlensége miatt anyja öngyilkosságot kísérelt meg

Sean Hepburn Ferrer írásában felidézi, hogy anyja egyik külföldi útjáról hazatérve észrevette: a család házvezetőnője, Giovanna szokatlanul zaklatott. Audrey Hepburn leültette, és hosszas faggatózás után a nő végül elmondta neki, hogy férje, Andrea Dotti más nőket vitt haza a közös otthonukba, amíg a színésznő távol volt. A házvezetőnő szerint a nők a hitvesi ágyban aludtak, ode kellett nekik reggelit is felszolgálni.
A házvezetőnő vallomása után Audrey Hepburn az ablakhoz ment, rágyújtott, és csak annyit mondott: „Giovanna, helyesen tette, hogy elmondta az igazat!" Fia szerint ettől a pillanattól kezdve a színésznő második házassága valóságos rémálommá vált.
A könyvből az is kiderül, hogy Audrey egész életében súlyos érzelmi terheket cipelt. Holland anya és angol–ír apa gyermekeként született 1929-ben, de szülei már hatéves korában elváltak. Apja, Joseph Ruston egyszerűen kilépett az életéből, és az elhagyatottság érzése mély nyomot hagyott benne. Később maga is úgy beszélt erről, mint élete legnagyobb traumájáról. Folyton attól rettegett, hogy akit szeret, az egyszer csak eltűnik mellőle. Sean szerint anyja sokáig még saját magát is arról győzködte, hogy nem elég szép ahhoz, hogy igazán szeressék. Miközben a világ rajongott érte, belül bizonytalan volt, de mindenáron olyan családot akart teremteni, amilyet gyerekként nem kaphatott meg.
Audrey Hepburn első házassága: Mel Ferrer csúnyán bánt közös fiukkal
Mielőtt megismerkedett volna Sean apjával, Mel Ferrerrel, Audrey Hepburn jegyben járt James Hanson brit üzletemberrel, de ez a kapcsolat zátonyra futott, miután berobbant a filmvilágba a Római vakációval. Később William Holdennel is viszonya volt, ám ez sem tartott sokáig, részben azért, mert a férfi már nem akart gyermeket.
Úgy tűnt, Mel Ferrerrel nagyon sok közös van bennük, ám hamar kiderült, hogy ez nincs így. Audrey és Mel 1954-ben házasodtak össze. Ferrer addigra már három házasságon és négy gyermeken volt túl, ráadásul irányító természetű emberként ismerték. Sean úgy tudja, anyja többször is elvetélt az ő születése előtt. A színésznő egy idő után arra gyanakodott, hogy férje nem is igazán akar újabb gyermeket. Mel Ferrer rendszeresen olyan helyzetekbe sodorta Audreyt a terhességei alatt, amelyek fizikailag megterhelők voltak, noha az orvosok óvatosságot és pihenést javasoltak neki.
Amikor Sean megszületett, Audrey ragaszkodott hozzá, hogy minden vele kapcsolatos kiadást ő fedezzen, hogy fia semmilyen értelemben ne jelentsen terhet a férfi számára. Később, amikor a házasság megromlott, egyre világosabb lett számára, hogy ezt a kapcsolatot nem lehet megmenteni. Sean úgy emlékszik, anyja akkor döbbent rá erre, amikor a kisfiú csak lábujjhegyen mert közlekedni otthon, hogy elkerülje apja dühkitöréseit. Mel Ferrer és Audrey Hepburn házassága 1966-ban ért véget. Audrey ekkor karrierje csúcsán volt, mégis úgy döntött, hogy inkább a fiára koncentrál. Nem sokkal később megismerte Andrea Dottit, a nála fiatalabb olasz orvost, akihez 1969-ben feleségül ment.
Audrey Hepburn második házassága: Andrea Dotti rendszeresen csalta a színésznőt
Kezdetben úgy tűnt, ez a kapcsolat új fejezetet nyithat a színésznő életében. Audrey hátat fordított Hollywoodnak, Rómába költözött, és teljes erejével a családjára koncentrált. Megszületett közös fiuk, Luca is. Sean szerint anyja boldogan vetette bele magát a mindennapokba: főzött, piacra járt, gondoskodott a gyerekekről, és igyekezett úgy élni, mint egy átlagos római feleség és anya.
A házasság azonban néhány év után válságba jutott. Audrey Hepburn fia szerint Dotti sokat ivott, és állandóan nőzött. Az orvost több nővel is lefotózták, a képek pedig megjelentek a pletykalapokban. Amikor Audrey számon kérte férjét, Andrea azzal védekezett, hogy Rómában ez természetes. A helyzet azonban felőrölte a színésznőt. Sean szerint annyira kétségbeesett volt, hogy begyógyszerezte magát. Amikor a család rátalált, az ágyban feküdt, teste mellett üres gyógyszeres dobozok voltak. Kórházba vitték, kimosták a gyomrát. Másnap Audrey Hepburn azt mondta a fiának: nem akart meghalni, csak annyira nagy volt benne a fájdalom, hogy ki akarta ütni magát, és véget akart vetni a kínoknak. Sean azt írja, ez az eset mégis fordulatot hozott. Anyja ekkor szembesült azzal, milyen mélyre jutott, és végül belátta, hogy a házassága menthetetlen.
Audrey Hepburn fia a könyvében azt állítja, egy idő után a félelem is egyre jobban szorongatta anyját. Európában akkoriban megszaporodtak az emberrablások, ő pedig megszállottan aggódni kezdett fiai biztonságáért. Ezért került Sean svájci bentlakásos iskolába – később azonban a fiú ezt egyértelműen Dotti életvitelének tudta be.
Audrey Hepburnre élete utolsó éveiben talált rá a boldogság
Audrey végül 1980-ban talált rá arra a nyugalomra, amelyet addig hiába keresett. Ekkor ismerkedett meg Robert Woldersszel, aki hét évvel fiatalabb volt nála, és aki Sean szerint egészen másképp bánt vele, mint a korábbi férfiak. Nem akarta irányítani, nem alázta meg, nem nyomta rá az akaratát. Audrey mellette tudott igazán felszabadulni, nevetni és önmaga lenni. Később, már az UNICEF jószolgálati nagyköveteként, Wolders kísérte el a világ legveszélyesebb pontjaira is. Éete utolsó éveiben végre olyan kapcsolatban élhetett, amelyben biztonságban érezte magát.
Sean Hepburn Ferrer visszaemlékezései egy egészen más Audrey Hepburnt mutatnak meg: nem a megközelíthetetlen, törékeny filmikont, hanem egy olyan nőt, aki egész életében szeretetre, biztonságra és családra vágyott, de ezért újra és újra súlyos árat fizetett.
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
