Audrey Hepburn fia megrázó részleteket árult el: férje hűtlensége miatt anyja öngyilkosságot kísérelt meg

Sean Hepburn Ferrer írásában felidézi, hogy anyja egyik külföldi útjáról hazatérve észrevette: a család házvezetőnője, Giovanna szokatlanul zaklatott. Audrey Hepburn leültette, és hosszas faggatózás után a nő végül elmondta neki, hogy férje, Andrea Dotti más nőket vitt haza a közös otthonukba, amíg a színésznő távol volt. A házvezetőnő szerint a nők a hitvesi ágyban aludtak, ode kellett nekik reggelit is felszolgálni.

Audrey Hepburn és Dr. Andrea Mario Dotti esküvői fotója 1969-ből

A házvezetőnő vallomása után Audrey Hepburn az ablakhoz ment, rágyújtott, és csak annyit mondott: „Giovanna, helyesen tette, hogy elmondta az igazat!" Fia szerint ettől a pillanattól kezdve a színésznő második házassága valóságos rémálommá vált.

A könyvből az is kiderül, hogy Audrey egész életében súlyos érzelmi terheket cipelt. Holland anya és angol–ír apa gyermekeként született 1929-ben, de szülei már hatéves korában elváltak. Apja, Joseph Ruston egyszerűen kilépett az életéből, és az elhagyatottság érzése mély nyomot hagyott benne. Később maga is úgy beszélt erről, mint élete legnagyobb traumájáról. Folyton attól rettegett, hogy akit szeret, az egyszer csak eltűnik mellőle. Sean szerint anyja sokáig még saját magát is arról győzködte, hogy nem elég szép ahhoz, hogy igazán szeressék. Miközben a világ rajongott érte, belül bizonytalan volt, de mindenáron olyan családot akart teremteni, amilyet gyerekként nem kaphatott meg.

Audrey Hepburn gyerekkori traumái egész életét meghatározták.

Kétségbeesetten vágyott egy szerető, biztos családra.

Két házasságában is hűtlenséggel szembesült, csalódással és lelki gyötrődéssel kellett élnie.

Robert Wolders mellett talált rá arra a nyugalomra, amit korábban hiába keresett.

Audrey Hepburn első házassága: Mel Ferrer csúnyán bánt közös fiukkal

Mielőtt megismerkedett volna Sean apjával, Mel Ferrerrel, Audrey Hepburn jegyben járt James Hanson brit üzletemberrel, de ez a kapcsolat zátonyra futott, miután berobbant a filmvilágba a Római vakációval. Később William Holdennel is viszonya volt, ám ez sem tartott sokáig, részben azért, mert a férfi már nem akart gyermeket.