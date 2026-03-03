Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!" – Nagy műveltségi kvíz: ki szállt le az Alvilágba?

Baranyi Hanna
2026.03.03.
Az alvilágjárás az irodalom olyan ősi motívuma, mint a magyar népmesékben az „egyszer volt, hol nem volt”. Akár irodalomról, akár filmművészetről van szó, a halál utáni élet igen sok helyről köszön vissza. Te fel tudod idézni a műveltségi kvízben leírt legikonikusabb alvilágjárásokat?

Élőként a holtak szellemével találkozni, meglesni, hogy milyen is az a bizonyos hely a halál után, és élve kijutni onnan, hogy – mint a barlangból kijövő ember – olyan tudással rendelkezzünk, melyet körülöttünk senki más nem tudhat. Nem csodáljuk, hogy az alvilágjárás ilyen népszerű maradt a művészetben. Te hány példát ismersz fel a műveltségi kvízünkben?

Sandro Botticelli: Dante Poklának térképe – műveltségi kvíz
A műveltségi kvízből kiderül, hogy mennyire ismered az alvilág sötét bugyrait.
Forrás: Getty Images

Műveltségi kvíz az Alvilágban: miért akarjuk tudni ennyire, hogy mi van a halál után?

Gondolj csak bele: ma már rengeteg dologra tudjuk a választ (vagy inkább az internet és a mesterséges intelligencia tudja). Ami viszont még mindig rejtélyes misztikumba burkolózik, az egyre csak izgatja a fantáziánkat. Hány filmet láttál már földönkívüliekről, félelmetes óceánmélyi szörnyetegekről, halottakról vagy éppen olyan mitikus (és enyhén túlromantizált) szörnyekről, mint a vámpírok, akik egy időben a mítoszokon túl is léteztek az emberek fejében?

Ha valamiről nincs pontos tudomásunk, akkor jöhet a fantázia! Ez pedig, mint tudjuk, úgy ki tudja színesíteni a hézagokat, hogy az valóságos szivárványként tűnik fel előttünk. És mi más csatornát választhatnánk a fantáziánk kiszélesítésére, mint a művészetet?

Mindenkit érdekel, hogy mi lehet a halál után. Hogy a léleknek vajon tényleg van-e súlya – már ha egyáltalán tényleg létezik a lélek. Hogy látjuk-e az utat az alagút végén. Hogy tényleg van-e hely, ahová a lelkünk távozik a halál után, és a lélek átszállításában tényleg segédkezik-e valaki vagy valami. Akkor miért is ne tűnhetne fel ez a téma az irodalomban és a filmművészetben?

Irodalmi kvíz és filmes kvíz egyben: vajon melyik műről van szó?

Az alvilágjárás mint motívum általában úgy a leghatásosabb, ha a befogadó tud azonosulni egy még élő személlyel, aki absztrakt módon megfogja a kezünket, és azt mondja „gyere, fedezzük fel ezt az ismeretlen világot együtt”. Vagyis, van valaki, akihez tudunk kapcsolódni a misztikus ködben, és akinek tudunk drukkolni, hogy térjen vissza az életbe, és aszerint élje tovább az életét, hogy ő már tudja, mi vár rá a halál után.

Számos példát láthatunk a holtak szellemével való találkozásra. Te felismered a legikonikusabbakat?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 A főhős a világ peremén előcsalogatja véráldozattal a holtak szellemeit. A velük való beszélgetések során kiderül, hogy a halál utáni élet borzasztó, és teljesen felesleges a hősi halál utáni vágyakozás. Melyik műről van szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 A főhős egy kalauz segítségével bejárja a Poklot, a Purgatóriumot és a Paradicsomot is. Az Alvilágban a bűnösök szenvedését látja, hiszen minden bűnhöz más típusú büntetés járul. Melyik műről van szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Egy énekes lement az Alvilágba, hogy visszaszerezze szerelmét. Az Alvilág ura elengedte a lányt egy feltétellel: ha a fiú az úton nem néz hátra a lányra. Az utolsó pillanatban mégis hátrafordult, kedvese pedig örökre az Alvilágban ragadt. Kiről van szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Egy nagy hatalmú mágus, aki valójában a sátán egy megjelenési formája, minden évben rendez egy „pokoli bált”. A vendégek viszont mind halott bűnösök, akik az Alvilágból érkeznek az ünnepségre. Melyik műről van szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Az emberek leendő királya egy mindent eldöntő csatára készül, amihez át kell mennie a Holtak Ösvényére, hogy az ott kószáló, esküszegő lelkek segítségét kérje. Melyik filmről (és műről) van szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 A főhős követi szerelmét az alvilágba, és saját lelkét ajánlja fel érte. Beleveti magát a lelkek folyójába, de az elszívja az életét. Mivel önfeláldozása valódi hőstett volt, ezért nem hal meg, sőt, a lányt is kiszabadítja. Melyik meséről van szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Egy kisfiú véletlenül átkerül a Holtak Földjére azon az éjszakán, amikor a szellemek visszatérhetnek az élők világába. A holtak között megtalálja dédapját is, aki segít neki visszatérni az élők közé. Melyik meséről van szó?

Ezt tanulhattad a kvízünkből

Kvízünkben feleleveníthetted az irodalmi és filmes alkotások legismertebb alvilágjárásait. A legizgalmasabb az egészben az, hogy ezek az alvilágképek mind-mind különböznek egymástól, hiszen eltérő korszakban és kultúrában készültek. Ha valamelyik sztori felkeltette a figyelmed, akkor ne habozz: olvasd el vagy nézd meg az adott művet!

