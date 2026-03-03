„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” – Nagy műveltségi kvíz: ki szállt le az Alvilágba?

Élőként a holtak szellemével találkozni, meglesni, hogy milyen is az a bizonyos hely a halál után, és élve kijutni onnan, hogy – mint a barlangból kijövő ember – olyan tudással rendelkezzünk, melyet körülöttünk senki más nem tudhat. Nem csodáljuk, hogy az alvilágjárás ilyen népszerű maradt a művészetben. Te hány példát ismersz fel a műveltségi kvízünkben?

A műveltségi kvízből kiderül, hogy mennyire ismered az alvilág sötét bugyrait.

Forrás: Getty Images

Műveltségi kvíz az Alvilágban: miért akarjuk tudni ennyire, hogy mi van a halál után?

Gondolj csak bele: ma már rengeteg dologra tudjuk a választ (vagy inkább az internet és a mesterséges intelligencia tudja). Ami viszont még mindig rejtélyes misztikumba burkolózik, az egyre csak izgatja a fantáziánkat. Hány filmet láttál már földönkívüliekről, félelmetes óceánmélyi szörnyetegekről, halottakról vagy éppen olyan mitikus (és enyhén túlromantizált) szörnyekről, mint a vámpírok, akik egy időben a mítoszokon túl is léteztek az emberek fejében?

Ha valamiről nincs pontos tudomásunk, akkor jöhet a fantázia! Ez pedig, mint tudjuk, úgy ki tudja színesíteni a hézagokat, hogy az valóságos szivárványként tűnik fel előttünk. És mi más csatornát választhatnánk a fantáziánk kiszélesítésére, mint a művészetet?

Mindenkit érdekel, hogy mi lehet a halál után. Hogy a léleknek vajon tényleg van-e súlya – már ha egyáltalán tényleg létezik a lélek. Hogy látjuk-e az utat az alagút végén. Hogy tényleg van-e hely, ahová a lelkünk távozik a halál után, és a lélek átszállításában tényleg segédkezik-e valaki vagy valami. Akkor miért is ne tűnhetne fel ez a téma az irodalomban és a filmművészetben?

Irodalmi kvíz és filmes kvíz egyben: vajon melyik műről van szó?

Az alvilágjárás mint motívum általában úgy a leghatásosabb, ha a befogadó tud azonosulni egy még élő személlyel, aki absztrakt módon megfogja a kezünket, és azt mondja „gyere, fedezzük fel ezt az ismeretlen világot együtt”. Vagyis, van valaki, akihez tudunk kapcsolódni a misztikus ködben, és akinek tudunk drukkolni, hogy térjen vissza az életbe, és aszerint élje tovább az életét, hogy ő már tudja, mi vár rá a halál után.