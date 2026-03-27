Az utolsó szavak a tragikus vég előtt: így idézte meg a Love Story fináléja JFK Jr. és Carolyn Bessette halálát

A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat fináléja összetörte a nézők szívét. Bár a pár tragikus halálát mindenki ismeri, a befejezést az élet írta, mégis megrázóak lettek az utolsó jelenetek.

Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerepében Paul Kelly és Sarah Pidgeon.

Forrás: RW/MediaPunch

A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat tragédiaábrázolása A finálé a pár 1999-es repülőgép-szerencsétlenségét mutatta meg.

A gépet John F. Kennedy Jr. vezette, aki a jelenetben pánikba esik.

A lezuhanást nem mutatták közvetlenül.

A történet második fele a család gyászát követi.

A sorozat vegyes fogadtatásban részesült.

Pánik, utolsó szavak, mély gyász

A fináléban John F. Kennedy Jr.-t (Paul Anthony Kelly), feleségét, Carolyn Bessette-et (Sarah Pidgeon), valamint annak testvérét, Lauren Bessette-et (Sydney Lemmon) láthatjuk, amint Martha’s Vineyard felé tartanak. A gépet vezető Kennedy Jr. egyre inkább elveszíti a kontrollt a repülő felett, és pánikba esik a pilótafülkében.

A rész drámai tetőpontján, közvetlenül a tragédia előtt Carolyn próbálja megnyugtatni férjét, azt ismételve: „Semmi baj. Csak lélegezz.”

A sorozat nem mutatja meg közvetlenül a gép Atlanti-óceánba zuhanását, az epizód második része a családtagok gyászára helyezi a hangsúlyt.

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette.

Forrás: Penske Media

Rajongók és családtagok is megszólaltak

A finálé erőteljes érzelmi reakciókat váltott ki a nézőkből. A közösségi médiában egy rajongó így fogalmazott: „Az elmúlt hetekben annyira megszerettem a szereplőket, hogy teljesen elfelejtettem, hogy igaz történeten alapul, és hogyan végződik.” Egy másik felhasználó így írt: „A francba, ez fáj.”

A sorozat ugyanakkor kritikát is kapott.

A Kennedy család tagja, Jack Schlossberg március elején – nyolc hónappal azután, hogy Ryan Murphyt azzal vádolta, hogy hasznot húz a tragédiából, és „nyilvános látványosságot” csinál belőle – a produkciót „valaki más életének groteszk megjelenítésének” nevezte.

Hasonlóan kritikus hangot ütött meg Daryl Hannah, Kennedy egykori partnere is, akit a sorozatban Dree Hemingway alakít.

