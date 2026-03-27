Az utolsó szavak a tragikus vég előtt: így idézte meg a Love Story fináléja JFK Jr. és Carolyn Bessette halálát

sorozat John F. Kennedy Jr. carolyn bessette sarah pidgeon repülőgép-szerencsétlenség
A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat 8. része a pár 1999-es halálos repülőgép-szerencsétlenséget visszafogottan, mégis drámaian dolgozta fel.

A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat fináléja összetörte a nézők szívét. Bár a pár tragikus halálát mindenki ismeri, a befejezést az élet írta, mégis megrázóak lettek az utolsó jelenetek. 

Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerepében Paul Kelly és Sarah Pidgeon
A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat tragédiaábrázolása

  • A finálé a pár 1999-es repülőgép-szerencsétlenségét mutatta meg.
  • A gépet John F. Kennedy Jr. vezette, aki a jelenetben pánikba esik.
  • A lezuhanást nem mutatták közvetlenül.
  • A történet második fele a család gyászát követi.
  • A sorozat vegyes fogadtatásban részesült.

Pánik, utolsó szavak, mély gyász

A fináléban John F. Kennedy Jr.-t (Paul Anthony Kelly), feleségét, Carolyn Bessette-et (Sarah Pidgeon), valamint annak testvérét, Lauren Bessette-et (Sydney Lemmon) láthatjuk, amint Martha’s Vineyard felé tartanak. A gépet vezető Kennedy Jr. egyre inkább elveszíti a kontrollt a repülő felett, és pánikba esik a pilótafülkében. 

A rész drámai tetőpontján, közvetlenül a tragédia előtt Carolyn próbálja megnyugtatni férjét, azt ismételve: „Semmi baj. Csak lélegezz.” 

A sorozat nem mutatja meg közvetlenül a gép Atlanti-óceánba zuhanását, az epizód második része a családtagok gyászára helyezi a hangsúlyt.

Rajongók és családtagok is megszólaltak

A finálé erőteljes érzelmi reakciókat váltott ki a nézőkből. A közösségi médiában egy rajongó így fogalmazott: „Az elmúlt hetekben annyira megszerettem a szereplőket, hogy teljesen elfelejtettem, hogy igaz történeten alapul, és hogyan végződik.”  Egy másik felhasználó így írt: „A francba, ez fáj.” 

A sorozat ugyanakkor kritikát is kapott. 

A Kennedy család tagja, Jack Schlossberg március elején – nyolc hónappal azután, hogy Ryan Murphyt azzal vádolta, hogy hasznot húz a tragédiából, és „nyilvános látványosságot” csinál belőle – a produkciót „valaki más életének groteszk megjelenítésének” nevezte. 

Hasonlóan kritikus hangot ütött meg Daryl Hannah, Kennedy egykori partnere is, akit a sorozatban Dree Hemingway alakít.

Őrült szenvedély, botrányok és válások – Elizabeth Taylor és Richard Burton története lehet a Love Story második évada

Hollywood legviharosabb szerelmét dolgozhatja fel a John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette tragédiája után a Love Story új évada. Úgy tudni, az alkotók Elizabeth Taylor és Richard Burton kapcsolatára fókuszálnak.

Daryl Hannah nekiment a JFK Jr.-ról szóló sorozatnak: hazugságokkal vádolja a készítőket

Éles hangú publicisztikában bírálta Darryl Hannah a Ryan Murphy nevéhez kötődő Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette című minisorozatot. A Csobbanás című film sztárja írásában azt állítja, hogy a produkció félrevezető módon ábrázolja őt.

Titkos terveket dédelgetett a tragédia előtt John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette − Ez megváltoztatta volna az életüket

Új részletek derültek ki a pár életének utolsó időszakáról. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette a folyamatos médiafigyelem elől vidékre menekült volna, ám a változtatásra már nem maradt idejük.

 

 

