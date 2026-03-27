Az utolsó szavak a tragikus vég előtt: így idézte meg a Love Story fináléja JFK Jr. és Carolyn Bessette halálát

A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat fináléja összetörte a nézők szívét. Bár a pár tragikus halálát mindenki ismeri, a befejezést az élet írta, mégis megrázóak lettek az utolsó jelenetek.
A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat tragédiaábrázolása
- A finálé a pár 1999-es repülőgép-szerencsétlenségét mutatta meg.
- A gépet John F. Kennedy Jr. vezette, aki a jelenetben pánikba esik.
- A lezuhanást nem mutatták közvetlenül.
- A történet második fele a család gyászát követi.
- A sorozat vegyes fogadtatásban részesült.
Pánik, utolsó szavak, mély gyász
A fináléban John F. Kennedy Jr.-t (Paul Anthony Kelly), feleségét, Carolyn Bessette-et (Sarah Pidgeon), valamint annak testvérét, Lauren Bessette-et (Sydney Lemmon) láthatjuk, amint Martha’s Vineyard felé tartanak. A gépet vezető Kennedy Jr. egyre inkább elveszíti a kontrollt a repülő felett, és pánikba esik a pilótafülkében.
A rész drámai tetőpontján, közvetlenül a tragédia előtt Carolyn próbálja megnyugtatni férjét, azt ismételve: „Semmi baj. Csak lélegezz.”
A sorozat nem mutatja meg közvetlenül a gép Atlanti-óceánba zuhanását, az epizód második része a családtagok gyászára helyezi a hangsúlyt.
Rajongók és családtagok is megszólaltak
A finálé erőteljes érzelmi reakciókat váltott ki a nézőkből. A közösségi médiában egy rajongó így fogalmazott: „Az elmúlt hetekben annyira megszerettem a szereplőket, hogy teljesen elfelejtettem, hogy igaz történeten alapul, és hogyan végződik.” Egy másik felhasználó így írt: „A francba, ez fáj.”
A sorozat ugyanakkor kritikát is kapott.
A Kennedy család tagja, Jack Schlossberg március elején – nyolc hónappal azután, hogy Ryan Murphyt azzal vádolta, hogy hasznot húz a tragédiából, és „nyilvános látványosságot” csinál belőle – a produkciót „valaki más életének groteszk megjelenítésének” nevezte.
Hasonlóan kritikus hangot ütött meg Daryl Hannah, Kennedy egykori partnere is, akit a sorozatban Dree Hemingway alakít.
