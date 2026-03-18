Hiába várták a rajongók: elmarad a Spice Girls jubileumi koncertje

A tervek szerint Victoria Beckham, Mel B, Mel C, Geri Halliwell és Emma Bunton közösen ünnepelték volna a Wannabe című dal megjelenésének három évtizedes jubileumát. A Spice Girls első slágere 1996-ban robbant be, ez tette a bandát világszerte ismertté. A kerek évfordulóhoz több fellépést is terveztek.

A Spice Girls 1996-ban

Forrás: Getty Images

Elmarad a Spice Girls jubileumi koncertje

A The Sun értesülései szerint a koncert szervezése végül zátonyra futott, mert nem sikerült minden részletben megegyezni. Melanie C egy ausztrál rádióműsorban maga is megerősítette, hogy idén nem lesz újraegyesülés: „Júliusban lesz a Wannabe 30. évfordulója, később pedig az első albumunké, a Spice-é. Nagy év ez számunkra – de nem, nem lesz újraegyesülés.”

Ugyanakkor nem zárta ki, hogy a jövőben mégis sor kerülhet valamilyen közös projektre. Mel C szerint továbbra is tartják egymással a kapcsolatot, és szeretnének együtt dolgozni, csak egyelőre nem tudni, mikor jön el ennek az ideje. „Optimista vagyok, és remélem, hogy egyszer még láthatjátok a Spice Girlst” – tette hozzá.

A Spice Girls 2000-ben oszlott fel hivatalosan, és teljes felállásban utoljára a 2012-es londoni olimpia záróünnepségén lépett színpadra. 2019-ben Mel B, Mel C, Emma Bunton és Geri Halliwell turnéra indult, Victoria akkor nem csatlakozott hozzájuk. A visszatérésről szóló pletykák tavaly tavasszal kaptak szárnyra, amikor mind az öten együtt énekeltek Victoria Beckham 50. születésnapi partiján. A rajongók ekkor már biztosra vették, hogy hamarosan újra összeáll a Spice Girls. A lelkesedést azonban hamar lehűtötte David Beckham, aki egy interjúban kijelentette: nem áll össze a banda. Hozzátette, hogy bár Victoria örült a közös éneklésnek, mindegyiküknek megvan a saját élete és elfoglaltsága, így legfeljebb alkalmi együttműködésekre lehet számítani.

