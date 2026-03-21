Folytatódik a Netflix-botrány: Meghan Markle súlyos pofont kapott

balhé királyi család Meghan Markle Netflix
Komáromi Bence
2026.03.21.
Egyre több csontváz esik ki a hercegné szekrényéből. Most kiderült, hogy mégis igazak voltak azok a pletykák, melyek szerint személyes okok állhatnak a Netfixszel való szakítás mögött. Nemrég ugyanis kiderült, hogy a cég vezetője a háta közepére sem kívánja már Meghan Markle-t.

Hiába próbálták Meghan Markle ügyvédei lesöpörni az asztalról azokat a híreszteléseket, melyek szerint a hercegné viselkedése miatt szűnt meg a Netflixes együttműködésük, egyre több jel utal rá, hogy mégis ez állhat a háttérben. Most ugyanis kiderült, hogy a Netflix-feje, Ted Sarandos teljesen megszakította a kapcsolatot a hercegnével és még a közösségi médiában is kikövette őt.

Meghan Markle elveszítette egy fontos szövetségesét
A Netflix-botrány részletei

  • 2020-ban Meghan Markle és a férje, Harry herceg 100 millió dolláros szerződést kötött a Netflixszel
  • A hírességek sorozatai azonban nem hozták a várt számokat és megbukott a herceg Póló című sorozata és a Szeretettel, Meghan című alkotás is
  • Pár hónapja pletykálják már, hogy nehéz volt a munka a Netflix alkalmazottjai és Meghan között, mert a viselkedése és magatartása nem volt profihoz méltó, azonban a hercegné ügyvédei kínos magyarázkodásba kezdtek és a gyereknevelés nehézségeivel magyarázták ezt
  • Később nyilvánosságra került egy olyan híresztelés is, hogy a cég vezére, Ted Sarandos és Meghan már nem kommunikálnak egymással csak ügyvédeken keresztül, de ezt később letagadták
  • Azonban pár héttel később a Netflix megszüntette az együttműködését Markle lifestyle márkájával, az As Everrel
  • Az igazi bomba csak ezután robbant: Sarandos kikövette az Instagram-oldalán Meghant

Meghan Markle és Ted Sarandos csetepatéja

Bár a streaming-guru az egyik legnagyobb mecénása volt Meghan karrierjének, most úgy látszik, hogy véget ért a barátságuk. A Page Six információi szerint Sarandos 2025 eleje óta követte és támogatta a hercegné karrierjét, azonban mostanra megszűnt minden kapcsolat közöttük. Sőt, a lap tájékoztatása szerint Sarandos még ki is követte a híresség oldalait. Ez meglepő lépésnek tűnik azok után, hogy mindketten bőszen tagadták, hogy lett volna személyesen konfliktusuk. 

