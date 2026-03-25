Miért a Neighbors az év egyik legizgalmasabb dokusorozata? Furcsa szomszédok és még furcsább konfliktusok

A legtöbb embernek van legalább egy furcsa szomszédja. Tudod, az a típus, aki túl hangosan nyírja a füvet vasárnap reggel, vagy aki szerint a parkolóhelye szent és sérthetetlen. De az HBO Max Neighbors című (Szomszédos ügyek) dokusorozata gyorsan világossá teszi: amit mi hétköznapi szomszédvitának gondolunk, az valójában csak a jéghegy csúcsa.
Paranoia, bizarr szomszédháborúk: miért lett a Neighbors az HBO Max legizgalmasabb sorozat?
- Az HBO Max Neighbors dokusorozata extrém szomszédkonfliktusokat mutat be az Egyesült Államok különböző pontjairól.
- A történetek egyszerre nevetségesek és nyugtalanítóak: kameraháborúk, kerítések és paranoiák uralják őket.
- A sorozat végül sokkal többről szól, mint civakodásról – arról, hogyan élünk egymás mellett egy egyre megosztottabb világban.
A sorozat hat epizódon keresztül merül bele az amerikai szomszédháborúk elképesztő világába, ahol egy kapu, egy kerítés vagy akár egy aprócska fűcsík is teljes idegháborúhoz vezethet. A történetek egyszerre komikusak és nyugtalanítóak és valahol nagyon is ismerősek ezek a „rossz szomszédok.”
Izgalmasabb, mint egy akcióthriller
A széria különlegessége, hogy a hétköznapi konfliktusokat szinte thrillerbe illő dramaturgiával mutatja be. Az egyik epizódban például egy indianai pár dühödik fel, mert szomszédjuk farmot épített a lakóövezetben, ami – meglepetés – kecskeszaggal jár. Egy másik történetben egy texasi nő kilenc méter magas betonfalat húz a háza köré, amit a túloldalon lakó volt szenátor kartellstílusú erődítménynek nevez. Itt még az ingatlanvásárlás előtti tippjeink se menthették volna meg a helyzetet.
A viták sokszor nevetségesen apró dolgokból indulnak.
Floridában két szomszéd például évek óta háborúzik egy körülbelül 35 négyzetméteres füves terület miatt. A konfliktus nemcsak szócsatákban merül ki: kamerák, rendőrségi jelentések és online videók egész arzenálja kerül bevetésre.
És itt jön a sorozat egyik legérdekesebb aspektusa: az internet
A Neighbors világában szinte minden konfliktus dokumentálva van. Ringkamerák, mobiltelefonok és biztonsági rendszerek rögzítenek minden kiabálást, minden gyanús mozdulatot. A felvételek pedig gyakran felkerülnek a közösségi médiába – ahol meglepően sok pénzt és figyelmet lehet szerezni velük.
Az egyik nashville-i férfi például több mint 26 ezer dollárt keresett azzal, hogy videókat tett közzé a szomszédjaival folytatott vitáiról. Mások TikTok-sztárokká váltak a saját kerítésdrámájuknak köszönhetően. A sorozat így nemcsak a szomszédsági konfliktusokról szól, hanem arról is, hogyan válik a hétköznapi életből tartalom.
A készítők – Dylan Redford és Harrison Fishman – különösen ügyesen egyensúlyoznak a humor és a nyugtalanító realizmus között.
A szereplők sokszor egyszerre tűnnek teljesen hétköznapinak és elképesztően különcnek. Egy férfi például arról mesél, hogy minden szomszédja titokban összeesküvést sző ellene. Egy másik háza tele van biztonsági kamerákkal, mintha egy kis méretű megfigyelőállam lenne.
A sorozat egyik legérdekesebb rétege azonban a paranoia
Sok szereplő hisz különböző összeesküvés-elméletekben, mások vallási vagy misztikus magyarázatokat keresnek a konfliktusokra. És bár néha könnyű nevetni rajtuk, a Neighbors nem gúnyolja ki őket teljesen. Inkább megmutatja, hogyan alakulhat át egy egyszerű vita fokozatosan megszállottsággá.
A feszültség pedig néha ijesztően valóságos. Több szereplő fegyvert tart otthon, és a sorozat egy ponton még egy fegyverboltba is elkíséri az egyik konfliktusban érintett nőt. Ez a pillanat különösen emlékeztet arra, milyen vékony a határ a hétköznapi vita és a tragédia között.
Mindezek ellenére a Neighbors valahogy mégis szórakoztató marad. A sorozat furcsa, néha abszurd, de közben nagyon is emberi történeteket mesél el. A néző pedig egyszerre érzi magát voyeurnek (kukkolónak) és pszichológusnak, miközben próbálja megfejteni: hogyan jutottak ezek az emberek idáig?
Talán ezért működik ennyire jól a sorozat. A szomszédháborúk valójában nemcsak a kerítésekről vagy a parkolóhelyekről szólnak. Sokkal inkább arról, hogy mennyire nehéz együtt élni olyan emberekkel, akik teljesen másképp látják a világot.
És ebben a furcsa, kamerákkal teli mikrokozmoszban néha az derül ki, hogy a legnagyobb drámák nem a hírekben történnek – hanem a kertkapu túloldalán.
A sorozat 6 része az HBO Max oldalán streamelhető.
