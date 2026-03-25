Miért a Neighbors az év egyik legizgalmasabb dokusorozata? Furcsa szomszédok és még furcsább konfliktusok

A legtöbb embernek van legalább egy furcsa szomszédja. Tudod, az a típus, aki túl hangosan nyírja a füvet vasárnap reggel, vagy aki szerint a parkolóhelye szent és sérthetetlen. De az HBO Max Neighbors című (Szomszédos ügyek) dokusorozata gyorsan világossá teszi: amit mi hétköznapi szomszédvitának gondolunk, az valójában csak a jéghegy csúcsa.

Az HBO Max Neighbors dokusorozata vezeti a toplistákat.

Paranoia, bizarr szomszédháborúk: miért lett a Neighbors az HBO Max legizgalmasabb sorozat?

A történetek egyszerre nevetségesek és nyugtalanítóak: kameraháborúk, kerítések és paranoiák uralják őket.

A sorozat végül sokkal többről szól, mint civakodásról – arról, hogyan élünk egymás mellett egy egyre megosztottabb világban.

A sorozat hat epizódon keresztül merül bele az amerikai szomszédháborúk elképesztő világába, ahol egy kapu, egy kerítés vagy akár egy aprócska fűcsík is teljes idegháborúhoz vezethet. A történetek egyszerre komikusak és nyugtalanítóak és valahol nagyon is ismerősek ezek a „rossz szomszédok.”

Izgalmasabb, mint egy akcióthriller

A széria különlegessége, hogy a hétköznapi konfliktusokat szinte thrillerbe illő dramaturgiával mutatja be. Az egyik epizódban például egy indianai pár dühödik fel, mert szomszédjuk farmot épített a lakóövezetben, ami – meglepetés – kecskeszaggal jár. Egy másik történetben egy texasi nő kilenc méter magas betonfalat húz a háza köré, amit a túloldalon lakó volt szenátor kartellstílusú erődítménynek nevez. Itt még az ingatlanvásárlás előtti tippjeink se menthették volna meg a helyzetet.

A viták sokszor nevetségesen apró dolgokból indulnak.

Floridában két szomszéd például évek óta háborúzik egy körülbelül 35 négyzetméteres füves terület miatt. A konfliktus nemcsak szócsatákban merül ki: kamerák, rendőrségi jelentések és online videók egész arzenálja kerül bevetésre.

És itt jön a sorozat egyik legérdekesebb aspektusa: az internet

A Neighbors világában szinte minden konfliktus dokumentálva van. Ringkamerák, mobiltelefonok és biztonsági rendszerek rögzítenek minden kiabálást, minden gyanús mozdulatot. A felvételek pedig gyakran felkerülnek a közösségi médiába – ahol meglepően sok pénzt és figyelmet lehet szerezni velük.