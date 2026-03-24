Peaky Blinders filmkritika: Tommy Shelby utolsó játszmája a vásznon – Erre senki sem számított az öreg gengsztertől

Nem sok sorozat tudott olyan ikonikus státuszt elérni az elmúlt évtizedben, mint a Peaky Blinders. A birminghami gengszterfamília története egyszerre volt történelmi dráma, családi tragédia és stílusos alvilági saga. Nem csoda, hogy amikor bejelentették a mozifilmes folytatást, a rajongók egyszerre lettek izgatottak és óvatosak. A kérdés egyszerű volt: lehet-e még mit mondani Tommy Shelby történetéről? Van-e még mondanivalója? A Birmingham bandája: A halhatatlan férfi erre próbál választ adni – néha meglepően őszintén, máskor kissé túl melodramatikusan.
- A Peaky Blinders története mozifilm formájában folytatódik, ahol Tommy Shelbyt múltja újra utoléri.
- A film története a második világháború idején játszódik, és egy valós náci pénzhamisítási terv köré épül.
- Bár nem minden kérdésre ad választ, Cillian Murphy alakítása ismét bizonyítja, miért lett Tommy Shelby ikonikus karakter.
Tommy Shelby menekül a múltja elől: sikertelenül
A történet hat évvel a sorozat fináléja után veszi fel a fonalat. Tommy Shelby már nem a birminghami utcák rettegett királya, hanem egy magányos férfi egy hatalmas, lassan pusztuló vidéki birtokon. Az egykori gengszter visszavonultan él, és éppen az emlékiratait írja – ami elsőre úgy hangzik, mintha egy Netflix-dokumentumfilm teasere lenne, de valójában ez sokkal sötétebb tónusú.
Tommy életét szó szerint és átvitt értelemben is kísértik a múlt szellemei. Az elvesztett családtagok, a döntések, amelyek túl sok életet tettek tönkre, és az a kérdés, amely végig ott lebeg a film felett: vajon létezik-e megváltás egy ilyen élet után?
A csendes visszavonulás azonban nem tart sokáig. Ada látogatása felborítja a nyugalmat, amikor hírt hoz Tommy fiáról, Duke-ról, aki időközben átvette a Peaky Blinders irányítását. A karaktert most Barry Keoghan alakítja (akinek manapság meggyűlik a bajom az önbizalom kérdésével), és már az első jeleneteiben világossá válik: ő nem akar az apja árnyékában élni.
Egy új Shelby generáció
Duke karaktere a film egyik legerősebb eleme. A fiatal férfi egyszerre dühös, bizonytalan és megszállottan bizonyítani akar. A klasszikus „apakomplexus” itt szó szerint gengszterdráma formáját ölti: Duke úgy próbálja felépíteni a saját birodalmát, hogy közben egyre inkább hasonlít arra az emberre, akit valójában túl akar szárnyalni. Mindemelett meg kell jegyeznünk, hogy még mindig nem vagyunk odáig Barryért, de itt tényleg jól alakít.
A történet hamar egy nagyobb történelmi konfliktusba sodródik. A film alapját a valós Operation Bernhard adja, amelynek során a náci Németország hamis brit bankjegyekkel próbálta destabilizálni a gazdaságot. A filmben egy náci kollaboráns, Duke segítségével próbálja elterjeszteni a hamis pénzt az Egyesült Királyságban.
Ez az a pont, ahol Tommy kénytelen visszatérni abba az életbe, amelyből már majdnem kiszállt.
És persze a visszatérés nem finom: öltöny, lapos sapka, hideg tekintet – minden a régi.
Látvány, hangulat és egy kis gengszter-nosztalgia
A film egyik legnagyobb erőssége továbbra is a hangulata. A Peaky Blinders mindig is híres volt a stílusos képi világról és a modern zenékkel kombinált történelmi atmoszféráról. Ez itt sincs másként. Különösen emlékezetes jelenet, amikor Tommy visszatér a legendás Garrison pubba. A snitt egyszerre feszült, sötéten humoros és nosztalgikus – pontosan az a kombináció, ami a sorozatot annak idején kultikussá tette. És persze amikor megszólal a Red Right Hand, a rajongók valószínűleg reflexből keresik a legközelebbi lapos sapkát.
Cillian Murphy még mindig Tommy Shelby
A film igazi központja azonban továbbra is Cillian Murphy. Több mint tíz év és hat évad után is képes új dimenziókat adni a karakternek. Murphy Tommyja már azért láthatóan fáradt. A mozdulatai lassabbak, a tekintete nehezebb, és minden jelenetében ott van az a kimondatlan súly, amelyet egy életnyi erőszak és veszteség hagy maga után.
A színész egyik legnagyobb erőssége, hogy a legerősebb pillanatai gyakran a legcsendesebbek. Egy apró arckifejezés vagy egy hosszabb szünet a mondatok között sokszor többet árul el Tommy lelkiállapotáról, mint bármilyen drámai monológ.
Értékelés 10/8,5 - Lezárás vagy csak egy új kezdet?
A halhatatlan férfi egyik legnagyobb dilemmája az, hogy egyszerre próbál lezárás lenni és egy új történet előkészítése. A film sokszor visszatekint a múltra – régi karakterekre, régi döntésekre és régi bűnökre. Ugyanakkor Duke története egyértelműen azt sugallja, hogy a Shelby család sztorija még messze nem ért véget és ezt reméljük is, mert a Peaky Blinders az a sorozat, amit a barátnőiddel és a pasiddal is egyaránt nézhetsz. Mindenki megtalálja benne azt, amit keres.
A pletykák szerint amúgy is készül már egy új sorozat, amely a család történetét az 1950-es évekbe viszi tovább. Ha ez valóban így lesz, akkor ez a film inkább átmenetnek érződik – egy korszak lezárása és egy új kezdete között.
A birmingham bandája: A halhatatlan férfi (Peaky Blinders: The Immortal Man) nem hibátlan film
De erős és hangulatos visszatérés a Shelby-univerzumba. A történet néha inkább ismétli a sorozat érzelmi témáit, mintsem új irányba viszi őket, de a karakterek, a történelmi háttér és a látványvilág továbbra is működik.
A film legnagyobb erőssége egyértelműen Cillian Murphy alakítása, aki még ennyi év után is képes friss rétegeket adni Tommy Shelby figurájához. Lehet, hogy a történet nem ad minden kérdésre választ, de egy dolgot biztosan megerősít: bizonyos karakterek valóban halhatatlanok. És Tommy Shelby pontosan ilyen.
