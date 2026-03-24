Peaky Blinders filmkritika: Tommy Shelby utolsó játszmája a vásznon – Erre senki sem számított az öreg gengsztertől

Nem sok sorozat tudott olyan ikonikus státuszt elérni az elmúlt évtizedben, mint a Peaky Blinders. A birminghami gengszterfamília története egyszerre volt történelmi dráma, családi tragédia és stílusos alvilági saga. Nem csoda, hogy amikor bejelentették a mozifilmes folytatást, a rajongók egyszerre lettek izgatottak és óvatosak. A kérdés egyszerű volt: lehet-e még mit mondani Tommy Shelby történetéről? Van-e még mondanivalója? A Birmingham bandája: A halhatatlan férfi erre próbál választ adni – néha meglepően őszintén, máskor kissé túl melodramatikusan.

A Peaky Blinders-film a Netflixre érkezett.

Tommy Shelby menekül a múltja elől: sikertelenül

A történet hat évvel a sorozat fináléja után veszi fel a fonalat. Tommy Shelby már nem a birminghami utcák rettegett királya, hanem egy magányos férfi egy hatalmas, lassan pusztuló vidéki birtokon. Az egykori gengszter visszavonultan él, és éppen az emlékiratait írja – ami elsőre úgy hangzik, mintha egy Netflix-dokumentumfilm teasere lenne, de valójában ez sokkal sötétebb tónusú.

Tommy életét szó szerint és átvitt értelemben is kísértik a múlt szellemei. Az elvesztett családtagok, a döntések, amelyek túl sok életet tettek tönkre, és az a kérdés, amely végig ott lebeg a film felett: vajon létezik-e megváltás egy ilyen élet után?

A csendes visszavonulás azonban nem tart sokáig. Ada látogatása felborítja a nyugalmat, amikor hírt hoz Tommy fiáról, Duke-ról, aki időközben átvette a Peaky Blinders irányítását. A karaktert most Barry Keoghan alakítja (akinek manapság meggyűlik a bajom az önbizalom kérdésével), és már az első jeleneteiben világossá válik: ő nem akar az apja árnyékában élni.

Egy új Shelby generáció

Duke karaktere a film egyik legerősebb eleme. A fiatal férfi egyszerre dühös, bizonytalan és megszállottan bizonyítani akar. A klasszikus „apakomplexus” itt szó szerint gengszterdráma formáját ölti: Duke úgy próbálja felépíteni a saját birodalmát, hogy közben egyre inkább hasonlít arra az emberre, akit valójában túl akar szárnyalni. Mindemelett meg kell jegyeznünk, hogy még mindig nem vagyunk odáig Barryért, de itt tényleg jól alakít.