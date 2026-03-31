A ház, ami megváltoztatta az Osbourne-ok életét: a család küzd, hogy visszavásárolhassa egykori otthonát

A család már tíz alkalommal tett ajánlatot egykori kaliforniai otthonuk visszavásárlására. Kelly Osbourne elmondta, a jelenlegi tulajdonosok minden alkalommal elutasították őket.

A család számára a ház nem csupán egy ingatlan: itt forgatták az MTV egyik legismertebb reality műsorát, a The Osbournes-t, amely alapjaiban változtatta meg az életüket. A visszavásárlási kísérleteik mögött nem annyira anyagi okok állnak, inkább az, hogy erősen kötődnek a villához. Kelly Osbourne konkrétan ott nőtt fel, és nosztalgiával emlékszik vissza arra az időszakra. 

Rock singer Ozzy Osbourne at home with his family, early 1990's. From left to right, Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, Sharon Osbourne and Amme Osbourne. (Photo by Dave Hogan/Getty Images)
Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, Sharon Osbourne és Amme Osbourne a 1990-es évek elején. 
Forrás: Getty Images/Hulton Archive
Az újra egyedülálló Kelly Osbourne az Omaze Homes That Made Me című sorozatában beszélt először részletesen a család visszatérési kísérleteiről. A kaliforniai ingatlan különleges helyet foglal el az emlékeiben, hiszen itt élt együtt családjával, és itt zajlottak a valóságshow felvételei is. Édesapja, a tavaly júliusban a birminghami búcsúkoncertje után elhunyt Ozzy Osbourne – a Black Sabbath frontembere – a házat mindig a világ egyik legjobb helyeként emlegette. „Olyan szép emlékeim vannak róla, az a ház megváltoztatta az életünket, és nagyon jól éreztük magunkat…” – nyilatkozta Kelly, és elmondta, hiába kitartóak, a jelenlegi tulajdonosok nem adják el nekik az ingatlant. „Már vagy tízszer megkérdeztük, hogy visszavásárolhatjuk-e, és mindig nemet mondanak”  –  idézi a Daily Mail

Jack Osbourne, Sharon Osbourne, Kelly Osbourne and Jack Osbourne (Photo by SGranitz/WireImage)
Jack Osbourne, Sharon Osbourne, Kelly Osbourne és Jack Osbourne.
Forrás: Getty Images/WireImage

A hat hálószobás, kilenc fürdőszobás ingatlant 2007-ben adták el, később Christina Aguilera vásárolta meg. Az épület 2011-ben ismét a piacra került, ám azóta is más tulajdonos kezében van.

