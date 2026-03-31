A ház, ami megváltoztatta az Osbourne-ok életét: a család küzd, hogy visszavásárolhassa egykori otthonát

A család számára a ház nem csupán egy ingatlan: itt forgatták az MTV egyik legismertebb reality műsorát, a The Osbournes-t, amely alapjaiban változtatta meg az életüket. A visszavásárlási kísérleteik mögött nem annyira anyagi okok állnak, inkább az, hogy erősen kötődnek a villához. Kelly Osbourne konkrétan ott nőtt fel, és nosztalgiával emlékszik vissza arra az időszakra.

Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, Sharon Osbourne és Amme Osbourne a 1990-es évek elején.

Az Osbourne-ok visszavásárolnák az ingatlant, ahol a valóságshow-t forgatták

Az újra egyedülálló Kelly Osbourne az Omaze Homes That Made Me című sorozatában beszélt először részletesen a család visszatérési kísérleteiről. A kaliforniai ingatlan különleges helyet foglal el az emlékeiben, hiszen itt élt együtt családjával, és itt zajlottak a valóságshow felvételei is. Édesapja, a tavaly júliusban a birminghami búcsúkoncertje után elhunyt Ozzy Osbourne – a Black Sabbath frontembere – a házat mindig a világ egyik legjobb helyeként emlegette. „Olyan szép emlékeim vannak róla, az a ház megváltoztatta az életünket, és nagyon jól éreztük magunkat…” – nyilatkozta Kelly, és elmondta, hiába kitartóak, a jelenlegi tulajdonosok nem adják el nekik az ingatlant. „Már vagy tízszer megkérdeztük, hogy visszavásárolhatjuk-e, és mindig nemet mondanak” – idézi a Daily Mail.

Jack Osbourne, Sharon Osbourne, Kelly Osbourne és Jack Osbourne.

A hat hálószobás, kilenc fürdőszobás ingatlant 2007-ben adták el, később Christina Aguilera vásárolta meg. Az épület 2011-ben ismét a piacra került, ám azóta is más tulajdonos kezében van.

