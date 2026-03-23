Felismerhetetlen lett Robert Pattinson a Dűne új részének előzetesében − Videó

Kijött a Dűne 3. részének első trailere és minden szem Robert Pattinson elképesztő átalakulására szegeződött. A színész olyan durva külsőt kapott, hogy rá se lehet ismerni.

Robert Pattinsont albínó Ken babának maszkírozták a Dűne 3. részében

Az Alkonyat filmek egykori vadító vámpírja, Robert Pattinson olyan külsővel átható az előzetesben, amit csak hatalmas jóindulattal tudnánk előnyösként jellemezni. Edward Cullen földi helytartóját ugyanis a Dűne 3. részében egy albínó Ken babának maszkírozták, a végeredmény pedig sokkoló.

Minden idők egyik legsikeresebb trilógiájának harmadik, egyben utolsó részében a visszatérő szereplők között láthatjuk Javier Bardemet, Florence Pugh-ot és Rebecca Fergusont, Zendayát, de jó pár új arc is megérkezik az Impériuba. Többek között Jason Momoa és Anya Taylor-Joy.

