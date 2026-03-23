Új Netflix-sorozat jön az Emily Párizsban alkotóitól – teljesen új világot mutat be az alkotás

Az Uncorked című sorozaton Darren Star David Schulnerrel közösen dolgozik: mindketten íróként és vezető producerként is részt vesznek a projektben. A produkció iránt több stúdió is érdeklődött, végül – pont, ahogy az Emily Párizsban esetében – a Netflix szerezte meg a jogokat.

Az Emily Párizsban alkotói új sorozattal készülnek, a jogokat a Netflix szerezte meg

Forrás: Netflix

Az Emily Párizsban készítői a Napa-völgybe költöznek

A történet középpontjában egy tehetséges, ugyanakkor önpusztító életet élő borász áll, aki visszatér a Napa-völgybe. Itt próbál újrakezdeni: szeretné rendezni a családi örökségét, esélyt adni a szerelemnek, és megalkotni azt a bizonyos, sokat emlegetett 100 pontos bort. A karakter életét azonban az is nehezíti, hogy a legnagyobb szenvedélye egyben a legnagyobb gyengesége is. A készítők szerint a Napa-völgy nemcsak látványos helyszín, hanem a romantikus történet hangulatához is tökéletesen illik.

Darren Star a bejelentés kapcsán arról beszélt, mennyire inspiráló volt számára az Emily Párizsban nemzetközi sikere, és hogy örömmel folytatja az együttműködést a Netflixszel. Mint mondta, az új sorozattal egy teljesen más világot szeretnének bemutatni, amelyben a borászat hagyománya és a személyes történetek különleges módon fonódnak össze. A szereplőgárdáról és a premier időpontjáról egyelőre nem árultak el részleteket.

