2026. márc. 25., szerda

"Rémálom lett a testem” – elképesztően meghízott A Bridgerton család gyönyörű sztárja

Losonci Edina
2026.03.25.
Fizikai és lelki küzdelmeiről beszélt A Bridgerton család színésznője. Ruby Barker elmondta, a kezelés nemcsak a pszichés állapotát, a testét is radikálisan megváltoztatta.

Ruby Barker, A Bridgerton család első évadának Marina Thompsonja beszámolt arról, milyen következményekkel járt számára a bipoláris zavarra kapott kezelése. A 29 éves színésznő elmondta, a  gyógyszerek jelentős hatással voltak az anyagcseréjére és testsúlyára is.

Ruby Barker A Bridgerton család Marina Thompsonjaként.
Forrás: Facebook/Netflix
  • Ruby Barker szerint a bipoláris zavarra szedett gyógyszerek megváltoztatták az anyagcseréjét.
  • A színésznő azt állítja a gyógyszerektől hízott meg. 
  • Korábban azzal vádolta a Netflixet, hogy nem támogatta őt mentális betegsége idején.
  • Nyíltan beszélt testképzavarairól és belső küzdelmeiről.

Ruby Barker meghízott a mentális állapotát célzó kezelésektől

A színésznő egy, az edzőteremben készült videóban – amelyen futópadon fut, és ki van írva, hogy 112,5 kilogramot nyom – részletesen kifejtette, milyen változásokon ment keresztül. Bejegyzésében így fogalmazott: „Sokan ismeritek a történetemet és a bipoláris zavarral való együttélés során vívott küzdelmeimet. Ez a nyolc hónapos kezelés fizikai utóhatása – és őszintén szólva, egy teljesen új mentális kihívást is hozott magával. Hurrá” – írta. „Kérlek, kívánjatok nekem sok szerencsét ehhez az úthoz, mert nem könnyű. Őszintén együttérezek mindenkivel, aki küzd a súlyával, nekem egy rémálom lett a testem – az összehasonlítás, a tükör, az állandó mentális zaj” – tette hozzá.  A színésznő arról is vallott, hogy vannak napok, amikor utál a tükörbe nézni, és folyamatosan összehasonlítja magát korábbi önmagával és másokkal.

A színésznő a Netflixet is vádolta 

Ruby Barker korábban élesen bírálta a Netflixet és a Shondalandet, és azt állította, hogy a két pszichotikus rohama után egyik szervezettől sem kereste meg egyetlen ember sem. Egy 2022-es videóban így fogalmazott: „A Bridgerton óta küzdök, ez az igazság. Nagyon rosszul vagyok. Kórházba kerültem, és hamarosan kiengednek.” A színésznő elmondta, az első pszichotikus epizód közvetlenül a sorozat első évadának forgatása után történt. A színésznő egy podcastban arról is beszélt, hogy állapota már a forgatás alatt romlani kezdett, és párhuzamot vont saját helyzete és karaktere elszigeteltsége között: „Nagyon gyötrelmes volt számomra, ahogy a karakterem úgy én is kirekesztve éreztem magam.Amikor egy héttel a Bridgerton 1. évadának forgatása után kórházba kerültem, nagyon titkolták és titokban tartották az egészet, hogy ne nyomja rá a bélyegét a megjelenésre” − mesélte. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Új szerelmi történettel érkezik a Bridgerton család 5. évada – megérkezett az első előzetes

Új korszak kezdődhet Bridgertonék történetében. A Bridgerton család ötödik évadának középpontjába egy eddig háttérben maradt karakter kerül, és minden jel szerint komoly érzelmi fordulatok várnak a nézőkre.

Megdöbbentő hírek a színfalak mögül: A Bridgerton család új évadának szexjeleneteit elátkozták

Jól olvastad! Két színésznő is arról panaszkodott, hogy fizikálisan és mentálisan is megterhelőek voltak számukra a Bridgerton család új évadának szexjelenetei.

Újabb pletykát hoztunk! Ez a Bridgerton-karakter saját sorozatot kaphat

Egy mondat. Egy név. És máris mindenki erről beszél. Egy új Bridgerton spin-offról pletykál a társaság!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
