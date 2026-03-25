"Rémálom lett a testem” – elképesztően meghízott A Bridgerton család gyönyörű sztárja

Ruby Barker, A Bridgerton család első évadának Marina Thompsonja beszámolt arról, milyen következményekkel járt számára a bipoláris zavarra kapott kezelése. A 29 éves színésznő elmondta, a gyógyszerek jelentős hatással voltak az anyagcseréjére és testsúlyára is.

Ruby Barker A Bridgerton család Marina Thompsonjaként.

Forrás: Facebook/Netflix

Ruby Barker meghízott a mentális állapotát célzó kezelésektől

A színésznő egy, az edzőteremben készült videóban – amelyen futópadon fut, és ki van írva, hogy 112,5 kilogramot nyom – részletesen kifejtette, milyen változásokon ment keresztül. Bejegyzésében így fogalmazott: „Sokan ismeritek a történetemet és a bipoláris zavarral való együttélés során vívott küzdelmeimet. Ez a nyolc hónapos kezelés fizikai utóhatása – és őszintén szólva, egy teljesen új mentális kihívást is hozott magával. Hurrá” – írta. „Kérlek, kívánjatok nekem sok szerencsét ehhez az úthoz, mert nem könnyű. Őszintén együttérezek mindenkivel, aki küzd a súlyával, nekem egy rémálom lett a testem – az összehasonlítás, a tükör, az állandó mentális zaj” – tette hozzá. A színésznő arról is vallott, hogy vannak napok, amikor utál a tükörbe nézni, és folyamatosan összehasonlítja magát korábbi önmagával és másokkal.

A színésznő a Netflixet is vádolta

Ruby Barker korábban élesen bírálta a Netflixet és a Shondalandet, és azt állította, hogy a két pszichotikus rohama után egyik szervezettől sem kereste meg egyetlen ember sem. Egy 2022-es videóban így fogalmazott: „A Bridgerton óta küzdök, ez az igazság. Nagyon rosszul vagyok. Kórházba kerültem, és hamarosan kiengednek.” A színésznő elmondta, az első pszichotikus epizód közvetlenül a sorozat első évadának forgatása után történt. A színésznő egy podcastban arról is beszélt, hogy állapota már a forgatás alatt romlani kezdett, és párhuzamot vont saját helyzete és karaktere elszigeteltsége között: „Nagyon gyötrelmes volt számomra, ahogy a karakterem úgy én is kirekesztve éreztem magam.Amikor egy héttel a Bridgerton 1. évadának forgatása után kórházba kerültem, nagyon titkolták és titokban tartották az egészet, hogy ne nyomja rá a bélyegét a megjelenésre” − mesélte.