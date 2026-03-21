Megdöbbentő hírek a színfalak mögül: A Bridgerton család új évadának szexjeleneteit elátkozták

Hiába a gyönyörűen megkoreografált szexjelenetek a Bridgerton család epizódjaiban, egyre többször derül ki, hogy a kulisszák mögött nem éppen az érzékiség és a vágy dominált a színészek között. Nemrég a Sophie Baeket játszó Yerin Ha-ról derült ki, hogy súlyos bőrbetegség támadta meg a szervezetét, miután intim jeleneteket forgattak a Benedict Bridgertont játszó, Luke Thompsonnal. Most pedig a színésznő sorozatbeli anyósáról, Lady Violet Bridgertonról tudódott ki, hogy mentálisan összetört az intim jelenetek hatására.
Elátkozták a Bridgerton család szexjeleneteit
Korábbi cikkünkben lapunk is beszámolt arról, hogy a kritikusok és a rajongók is csalódottságuknak adtak hangot, miután véget ért a sorozat negyedik évada. Az értékelések alapján ugyanis ez a leggyengébb szezonja a világhírű sorozatnak és ezen nem javít az a tény sem, hogy több szálon futó szerelmi szálakat és két különböző páros szexjeleneteit is láthattuk. Sőt, nemrég kiderült, hogy mindennek a tetejében még a színészek számára is ez az évad volt a mélypont.
A Lady Bridgertont megszemélyesítő Ruth Gemmel ugyanis nemrég egy interjúban elárulta, hogy váratlanul érte, hogy neki is részt kell vennie egy intim jelenetben. Mindössze a jelmezpróbán jelezték neki, hogy hamarosan szexet kell imitálnia az egyik színésztársával.
„Sokkos állapotba kerültem. Épp a jelmezpróbán voltam és rájöttem, hogy valami olyasmire akarnak rávenni, amit még csak elképzelni sem tudok. A munka végén hazamentem és telesírtam a párnámat" – árulta el az 58 éves színésznő.
A forgatások közben azonban megenyhült és elárulta, hogy a Netflix munkatársai, valamint az intimitáskoordinátorok odafigyeltek rá, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjanak az intim jelenet forgatásai.
„Szerencsére ezt a témát kicsit másképpen közelítettük meg, mint a műsorban szereplő fiatalok jeleneteit. Nem hinném, hogy minket bárki ugyanolyan lelkesedéssel nézett volna ilyen helyzetben. A forgatáson azonban odafigyeltek rá, hogy gyenge legyen a megvilágítás, ez sokat segített. Úgy gondolom, hogy nem hal meg az intimitás egy adott kor után, úgyhogy végül is örülök neki, hogy méltóképpen tudtam képviselni a középkorú nők szexualitását" – tette hozzá Gemmell.
A színésznő arról is beszámolt, hogy a jelenettel kapcsolatos rossz érzései segítettek benne, hogy igazán hiteles legyen az alakítása.
„Nagyon jó érzés látni a fiatalok szerelmét, de az is nagyon fontos, hogy láthatunk olyasvalakit, aki egyszer már elveszítette a szerelmét. Ő ugyanis rengeteg fájdalommal, gyásszal és teherrel kell hogy megbirkózzon, mielőtt máshoz is kapcsolódhatna" – magyarázta a világsztár.
Lady Violet Bridgerton egyébként akkora népszerűségnek örvend, hogy a Netflix feldobta az ötletet, hogy szeretnének készíteni egy spin-off sorozatot a számára. A hírek szerint hamarosan kezdetét is veheti a sorozat forgatása, amely Violet és az exférje, Edmund Bridgerton kapcsolatát mutatná be.
