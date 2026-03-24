Új szerelmi történettel érkezik a Bridgerton család 5. évada – megérkezett az első előzetes

Alig csengett le a Bridgerton család negyedik évadának izgalmas fináléja, a készítők máris felkavarták az állóvizet: a Netflix közzétette az ötödik évad első rövid előzetesét, amelyből több fontos részlet is kiderült az új történetszálról.

Megérkezett a Bridgerton család 5. évadának első rövid előzetese

Bridgerton család 5. évad: új középpontban Francesca története

A kevesebb mint egyperces videóból egyértelműen látszik, hogy a következő évad középpontjába Francesca Bridgerton kerül. A karaktert továbbra is Hannah Dodd alakítja, és mellette Masali Baduza is feltűnik Michaela Stirling szerepében. Bár az előzetes csak rövid betekintést ad, már ebből is sejthető, hogy a történet az ő kapcsolatuk köré épül majd.

A rajongók egy része már korábban is megosztottan fogadta a sorozat bizonyos változtatásait Julia Quinn regényeihez képest, így az új irány is biztosan élénk reakciókat vált majd ki. Az azonban már most látszik, hogy a készítők nem félnek új hangsúlyokat adni a történetnek.

Nem London lesz a fő helyszín

Az előzetesből nemcsak a szereplők kiléte derül ki, hanem az is, hogy a következő évad látványvilága is megújul. A képsorok alapján a történet egy része Skóciában játszódik majd, amely John Stirling szülőhazája. A zord, mégis lenyűgöző táj teljesen új hangulatot adhat a sorozatnak, amely eddig elsősorban London elegáns világában játszódott.

Premierdátumot egyelőre nem jelentettek be, de az már biztos, hogy a forgatás elkezdődött, így a rajongóknak nem kell sokáig találgatniuk, merre halad tovább a történet.

Ez történt a 4. évadban

A negyedik évad középpontjában Benedict Bridgerton és Sophie Baek kapcsolata állt, amely végig meghatározta az epizódok hangulatát. A történet azonban több szálon futott: Violet Bridgerton és Lord Anderson titkos románca, valamint Penelope döntése, hogy felhagy Lady Whistledown szerepével, mind hozzájárultak az évad fordulatokban gazdag alakulásához – írja a Borsonline.