Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 24., kedd Gábor, Karina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Új szerelmi történettel érkezik a Bridgerton család 5. évada – megérkezett az első előzetes

Netflix Bridgerton család A Bridgerton család
Rideg Léna
2026.03.24.
Új korszak kezdődhet Bridgertonék történetében. A Bridgerton család ötödik évadának középpontjába egy eddig háttérben maradt karakter kerül, és minden jel szerint komoly érzelmi fordulatok várnak a nézőkre.

Alig csengett le a Bridgerton család negyedik évadának izgalmas fináléja, a készítők máris felkavarták az állóvizet: a Netflix közzétette az ötödik évad első rövid előzetesét, amelyből több fontos részlet is kiderült az új történetszálról.

A Bridgerton család ötödik évada Francesca Bridgerton életéről szól majd.
Forrás: Northfoto
  • Megérkezett a Bridgerton család 5. évadának első rövid előzetese
  • A történet középpontjában Francesca Bridgerton áll majd
  • A szerepet továbbra is Hannah Dodd alakítja, mellette Masali Baduza is feltűnik
  • Az új évad részben Skóciában játszódik, nem csak Londonban
  • A forgatás már elkezdődött, de premierdátum még nincs
  • A 4. évad végén Francesca tragikus veszteséggel nézett szembe

Bridgerton család 5. évad: új középpontban Francesca története

A kevesebb mint egyperces videóból egyértelműen látszik, hogy a következő évad középpontjába Francesca Bridgerton kerül. A karaktert továbbra is Hannah Dodd alakítja, és mellette Masali Baduza is feltűnik Michaela Stirling szerepében. Bár az előzetes csak rövid betekintést ad, már ebből is sejthető, hogy a történet az ő kapcsolatuk köré épül majd.

A rajongók egy része már korábban is megosztottan fogadta a sorozat bizonyos változtatásait Julia Quinn regényeihez képest, így az új irány is biztosan élénk reakciókat vált majd ki. Az azonban már most látszik, hogy a készítők nem félnek új hangsúlyokat adni a történetnek.

Nem London lesz a fő helyszín

Az előzetesből nemcsak a szereplők kiléte derül ki, hanem az is, hogy a következő évad látványvilága is megújul. A képsorok alapján a történet egy része Skóciában játszódik majd, amely John Stirling szülőhazája. A zord, mégis lenyűgöző táj teljesen új hangulatot adhat a sorozatnak, amely eddig elsősorban London elegáns világában játszódott.

Premierdátumot egyelőre nem jelentettek be, de az már biztos, hogy a forgatás elkezdődött, így a rajongóknak nem kell sokáig találgatniuk, merre halad tovább a történet.

Ez történt a 4. évadban

A negyedik évad középpontjában Benedict Bridgerton és Sophie Baek kapcsolata állt, amely végig meghatározta az epizódok hangulatát. A történet azonban több szálon futott: Violet Bridgerton és Lord Anderson titkos románca, valamint Penelope döntése, hogy felhagy Lady Whistledown szerepével, mind hozzájárultak az évad fordulatokban gazdag alakulásához – írja a Borsonline.

A legnagyobb drámai fordulat azonban Francesca életében következett be. Alig élvezhette ki házasságát, amikor férje, John Stirling váratlanul meghalt, így rövid időn belül özvegyként kellett újrakezdenie az életét. Az ötödik évad várhatóan ezt a történetszálat viszi tovább, új érzelmi és élethelyzeti kihívásokkal.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
