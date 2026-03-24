„Sokkal könnyebb most” – Sienna Miller őszintén vallott harmadik terhességéről

Sienna Miller őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az anyasághoz fűződő az évek során. A színésznő jelenleg harmadik gyermekét várja, és nem titkolja, hogy boldogabban éli meg ezt az időszakot, mint valaha.

Sienna Miller 2025 decemberében a londoni Fashion Awards vörös szőnyegén mutatta meg terheshasát.

Sienna Miller szerint ilyen a terhesség 40 felett Sienna Miller 44 évesen várja harmadik gyermekét

Szerinte 40 felett sokkal kiegyensúlyozottabb az anyaság

29 évesen még kaotikusabbnak élte meg az életét

Ma már nem érzi a külső elvárások nyomását

Sienna Miller harmadik terhességéről vallott

A 44 éves színésznő a Glamour magazinnak adott interjúban kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, miben különbözik mostani terhessége attól, amikor 29 évesen első gyermekét várta. Sienna Miller jelenleg harmadik gyermekét várja, aki a második közös babája a nála jóval fiatalabb Oli Greennel, akivel 2022 óta alkotnak egy párt.

„Miután 29 évesen, majd 42 évesen, és most 44 évesen is átéltem a terhességet, azt érzem, sokkal könnyebb most” – mondta. Hozzátette, fiatalabb korában még folyamatosan azt érezte, hogy mindent egyszerre szeretne: karriert építeni, utazni, és közben családot is alapítani.

Ma viszont egészen másként látja az életet. „Ha este kilenckor már az ágyban vagyok egy könyvvel, teljesen boldog vagyok. És most már nem is érzem, hogy ezt meg kellene magyaráznom” – fogalmazott. Szerinte a negyvenes évek egyik legnagyobb ajándéka az, hogy az ember már pontosabban tudja, ki ő, és kevésbé foglalkozik mások véleményével.

A színésznő úgy látja, a harmincas évek gyakran kifejezetten zűrzavarosak: sokan ekkor próbálnak egyszerre több területen is helytállni, miközben egyre erősebben jelenik meg bennük a vágy a családalapításra. Ezzel szemben negyven felett már egy nyugodtabb, tudatosabb életszakasz következik.

Miller arról is beszélt, hogy a későbbi gyermekvállalással kapcsolatos társadalmi elvárásokat igazságtalannak érzi. „Nem ítéljük el azokat a férfiakat, akik akár 80 évesen vállalnak gyereket. Akkor miért létezik egyáltalán ez a narratíva a nőkkel kapcsolatban?” – vetette fel.