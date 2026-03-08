Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kidobott dollármilliók: 5 sztár, aki nemet mondott az évszázad szerepére

Shutterstock - Anis Dougheche
hollywood mozi filmek hollywoodi sztár
Pópity Balázs
2026.03.08.
Néha a legnagyobb nevek is képesek akkora baklövést elkövetni, amire gondolva még évek múlva is bánnak. Íme 5 szerep, ami végül más sztároknak hozták meg a világhírt.

Ha bekopogtat a sors az ajtón, néha gyorsan kell döntés hozni. Az alábbi Hollywoodi sztárok a legfontosabb pillanatokban döntöttek rosszul. Ott álltak a szerencse kapujában, de ők inkább sarkon fordultak, hogy aztán végignézzék, ahogy mások aratják le a babérokat a visszautasított szerepek miatt.

A sztárok is emberek: Will Smith, amint rádöbben, hogy miről csúszott le.
A sztárok is fogják a fejüket néha a rossz döntéseik miatt. Morpheus akár Will Smithnek is felajánlhatta volna a választás lehetőségét.
Forrás: Getty Images North America

 

Hollywoody sztárok, akik lemondtak a világhírről

  • Will Smith 1999-ben inkább cowboynak állt a Mátrix helyett.
  • John Travolta 1994-ben lepasszolta az aranyszobrot érő padot.
  • Matt Damon 2009-ben a rossz döntésével egy egész vagyont szórt ki az ablakon.
  • Gwyneth Paltrow 1997-ben inkább a kisebb produkciókat választotta.
  • Hugh Jackman 2006-ban nem kért a titkosügynök szerepéből.

Pedig ha csak egy kicsit is hallgattak volna a megérzéseikre, akkor nem mások vitték volna haza az Oscar-szobrokat helyettük a kandalló fölé. Ezek a döntések dollárszázmilliókba kerültek nekik, és azóta is fogják a fejüket, hogy miért nem vállalták el.

Will Smith lehetett volna Neo, de inkább steampunk cowboynak állt

Will Smith a mai napig nem tudja ép ésszel megmagyarázni, miért választotta a bukást. Felajánlották neki Neo szerepét a Mátrixban (1999), de ő inkább elment a Vadi új vadnyugat (Wild Wild West, 1999) kedvéért pókokat kergetni a sivatagba. Azt mondta, nem értette a koncepciót, a nézők pedig nem értették a steampunk vadnyugatot, ezért utóbbi a valaha volt legnagyobb filmes bukások listájára került. Will azóta is csak a fejét fogja, valahányszor meglát egy fekete napszemüveget, hiszen egy egész korszak arcává válhatott volna, ha nem akar mindenáron gőzmozdonyokkal versenyezni.

John Travolta padon üldögélés helyett a maffiózó létet választotta

John Travolta 1994-ben azt gondolta, ő túl menő ahhoz, hogy egy padon üldögélve, értelmi sérültet játszva bonbonokról papoljon a Forrest Gumpban (1994). Inkább elment táncolni a Ponyvaregénybe. Nem volt rossz üzlet, hiszen utóbbi is kultfilm lett, bár az Oscar-szobrot végül Hanks vitte haza. Azért Travolta sem járt rosszul: ezzel a húzással visszarántotta karrierjét a süllyesztőből, és bebizonyította, hogy egy Big Kahuna burger néha többet ér, mint egy egész doboz édesség.

Matt Damon - A negyedmilliárd dolláros pofon

Ha van valaki, aki tényleg sírva fakad a bankszámlája láttán, az Matt Damon. James Cameron 2009-ben felkínálta neki az Avatar (2009) főszerepét, de Matt inkább nemet mondott, pedig ez a szerep mai értékén 250 millió dollárt jelentett volna neki. Ez egy komplett magánsziget ára, amit éppen akkor dobott a kukába. Míg Sam Worthington a kék óriások hátán belovagolt a filmtörténelembe, Damon inkább elment a végeláthatatlan Bourne sorozat következő részét leforgatni, mert nem akarta cserben hagyni a stábot. Igaz, egy idő után mégis otthagyta a projektet, nélküle pedig elég lapos lett a mozi. 

Gwyneth Paltrow – Hajótörés helyett zsákutca

Gwyneth Paltrow 1997-ben passzolta Rose szerepét a Titanicban (1997),  és inkább átengedte a jéghegyet Kate Winsletnek, aki egyébként is sokkal jobban hajtott, hogy megkapja a szerepet: rendszeresen, mármár zaklatás szerűen hívogatta a rendezőt és a stábot is. Így Paltrow a Titanic helyett olyan kisebb volumenű filmekre koncentrálhatott, mint a Szép remények (Great Expectations) és A nő kétszer (Sliding Doors). Saját bevallása szerint is akkoriban jobban vonzották ezek a kisebb léptékű, karakterközpontúbb történetek, mint a nagyszabású hollywoodi produkciók. Rose szerepének visszautasítása ellenére szakmailag így is a csúcsra ért, hiszen röviddel ezután a Szerelmes Shakespeare-ben nyújtott alakításáért meghaphatta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. 

Hugh Jackman, aki a pisztoly helyett a karmokat választotta

Hugh Jackmannek felajánlották, hogy eljátszhatja James Bond szerepét, de nem kért belőle, mert a korábbi filmek stílusa alapján túlságosan is a elrugaszkodottnak találta a karaktert. Inkább a Farkas (Wolverine) megformálására, valamint az azzal járó intenzív fizikai felkészülésre koncentrált. Ezzel a döntéssel jelentős vagyontól esett el, hiszen Daniel Craig a szériával hozzávetőlegesen 85–100 millió dollárt keresett a kém megformálásával a gázsik és a profitrészesedések révén.

"Úgy éreztem, a sztorik hihetetlenné és őrültté váltak. Azt gondoltam, hogy Bondnak sokkal földhözragadtabbnak és valóságosabbnak kellene lennie." – nyilatkozta Jackman a Variety magazinnak 2017-ben.

Bár Jackman a saját szuperhős-mozijaival szintén magas, filmenként 20 millió dolláros gázsit kapott, de a Bond-franchise globális sikere és a Craig játékával bevezetett realisztikusabb stílus miatt – amit Jackman eredetileg is hiányolt – ez a választás utólag szakmai és anyagi szempontból is elszalasztott lehetőségnek tűnik. 

