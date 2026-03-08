Kidobott dollármilliók: 5 sztár, aki nemet mondott az évszázad szerepére

Ha bekopogtat a sors az ajtón, néha gyorsan kell döntés hozni. Az alábbi Hollywoodi sztárok a legfontosabb pillanatokban döntöttek rosszul. Ott álltak a szerencse kapujában, de ők inkább sarkon fordultak, hogy aztán végignézzék, ahogy mások aratják le a babérokat a visszautasított szerepek miatt.
Hollywoody sztárok, akik lemondtak a világhírről
- Will Smith 1999-ben inkább cowboynak állt a Mátrix helyett.
- John Travolta 1994-ben lepasszolta az aranyszobrot érő padot.
- Matt Damon 2009-ben a rossz döntésével egy egész vagyont szórt ki az ablakon.
- Gwyneth Paltrow 1997-ben inkább a kisebb produkciókat választotta.
- Hugh Jackman 2006-ban nem kért a titkosügynök szerepéből.
Pedig ha csak egy kicsit is hallgattak volna a megérzéseikre, akkor nem mások vitték volna haza az Oscar-szobrokat helyettük a kandalló fölé. Ezek a döntések dollárszázmilliókba kerültek nekik, és azóta is fogják a fejüket, hogy miért nem vállalták el.
Will Smith lehetett volna Neo, de inkább steampunk cowboynak állt
Will Smith a mai napig nem tudja ép ésszel megmagyarázni, miért választotta a bukást. Felajánlották neki Neo szerepét a Mátrixban (1999), de ő inkább elment a Vadi új vadnyugat (Wild Wild West, 1999) kedvéért pókokat kergetni a sivatagba. Azt mondta, nem értette a koncepciót, a nézők pedig nem értették a steampunk vadnyugatot, ezért utóbbi a valaha volt legnagyobb filmes bukások listájára került. Will azóta is csak a fejét fogja, valahányszor meglát egy fekete napszemüveget, hiszen egy egész korszak arcává válhatott volna, ha nem akar mindenáron gőzmozdonyokkal versenyezni.
John Travolta padon üldögélés helyett a maffiózó létet választotta
John Travolta 1994-ben azt gondolta, ő túl menő ahhoz, hogy egy padon üldögélve, értelmi sérültet játszva bonbonokról papoljon a Forrest Gumpban (1994). Inkább elment táncolni a Ponyvaregénybe. Nem volt rossz üzlet, hiszen utóbbi is kultfilm lett, bár az Oscar-szobrot végül Hanks vitte haza. Azért Travolta sem járt rosszul: ezzel a húzással visszarántotta karrierjét a süllyesztőből, és bebizonyította, hogy egy Big Kahuna burger néha többet ér, mint egy egész doboz édesség.
Matt Damon - A negyedmilliárd dolláros pofon
Ha van valaki, aki tényleg sírva fakad a bankszámlája láttán, az Matt Damon. James Cameron 2009-ben felkínálta neki az Avatar (2009) főszerepét, de Matt inkább nemet mondott, pedig ez a szerep mai értékén 250 millió dollárt jelentett volna neki. Ez egy komplett magánsziget ára, amit éppen akkor dobott a kukába. Míg Sam Worthington a kék óriások hátán belovagolt a filmtörténelembe, Damon inkább elment a végeláthatatlan Bourne sorozat következő részét leforgatni, mert nem akarta cserben hagyni a stábot. Igaz, egy idő után mégis otthagyta a projektet, nélküle pedig elég lapos lett a mozi.
Gwyneth Paltrow – Hajótörés helyett zsákutca
Gwyneth Paltrow 1997-ben passzolta Rose szerepét a Titanicban (1997), és inkább átengedte a jéghegyet Kate Winsletnek, aki egyébként is sokkal jobban hajtott, hogy megkapja a szerepet: rendszeresen, mármár zaklatás szerűen hívogatta a rendezőt és a stábot is. Így Paltrow a Titanic helyett olyan kisebb volumenű filmekre koncentrálhatott, mint a Szép remények (Great Expectations) és A nő kétszer (Sliding Doors). Saját bevallása szerint is akkoriban jobban vonzották ezek a kisebb léptékű, karakterközpontúbb történetek, mint a nagyszabású hollywoodi produkciók. Rose szerepének visszautasítása ellenére szakmailag így is a csúcsra ért, hiszen röviddel ezután a Szerelmes Shakespeare-ben nyújtott alakításáért meghaphatta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.
Hugh Jackman, aki a pisztoly helyett a karmokat választotta
Hugh Jackmannek felajánlották, hogy eljátszhatja James Bond szerepét, de nem kért belőle, mert a korábbi filmek stílusa alapján túlságosan is a elrugaszkodottnak találta a karaktert. Inkább a Farkas (Wolverine) megformálására, valamint az azzal járó intenzív fizikai felkészülésre koncentrált. Ezzel a döntéssel jelentős vagyontól esett el, hiszen Daniel Craig a szériával hozzávetőlegesen 85–100 millió dollárt keresett a kém megformálásával a gázsik és a profitrészesedések révén.
"Úgy éreztem, a sztorik hihetetlenné és őrültté váltak. Azt gondoltam, hogy Bondnak sokkal földhözragadtabbnak és valóságosabbnak kellene lennie." – nyilatkozta Jackman a Variety magazinnak 2017-ben.
Bár Jackman a saját szuperhős-mozijaival szintén magas, filmenként 20 millió dolláros gázsit kapott, de a Bond-franchise globális sikere és a Craig játékával bevezetett realisztikusabb stílus miatt – amit Jackman eredetileg is hiányolt – ez a választás utólag szakmai és anyagi szempontból is elszalasztott lehetőségnek tűnik.
