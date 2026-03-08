Kidobott dollármilliók: 5 sztár, aki nemet mondott az évszázad szerepére

Ha bekopogtat a sors az ajtón, néha gyorsan kell döntés hozni. Az alábbi Hollywoodi sztárok a legfontosabb pillanatokban döntöttek rosszul. Ott álltak a szerencse kapujában, de ők inkább sarkon fordultak, hogy aztán végignézzék, ahogy mások aratják le a babérokat a visszautasított szerepek miatt.

A sztárok is fogják a fejüket néha a rossz döntéseik miatt. Morpheus akár Will Smithnek is felajánlhatta volna a választás lehetőségét.

Pedig ha csak egy kicsit is hallgattak volna a megérzéseikre, akkor nem mások vitték volna haza az Oscar-szobrokat helyettük a kandalló fölé. Ezek a döntések dollárszázmilliókba kerültek nekik, és azóta is fogják a fejüket, hogy miért nem vállalták el.

Will Smith lehetett volna Neo, de inkább steampunk cowboynak állt

Will Smith a mai napig nem tudja ép ésszel megmagyarázni, miért választotta a bukást. Felajánlották neki Neo szerepét a Mátrixban (1999), de ő inkább elment a Vadi új vadnyugat (Wild Wild West, 1999) kedvéért pókokat kergetni a sivatagba. Azt mondta, nem értette a koncepciót, a nézők pedig nem értették a steampunk vadnyugatot, ezért utóbbi a valaha volt legnagyobb filmes bukások listájára került. Will azóta is csak a fejét fogja, valahányszor meglát egy fekete napszemüveget, hiszen egy egész korszak arcává válhatott volna, ha nem akar mindenáron gőzmozdonyokkal versenyezni.

John Travolta padon üldögélés helyett a maffiózó létet választotta

John Travolta 1994-ben azt gondolta, ő túl menő ahhoz, hogy egy padon üldögélve, értelmi sérültet játszva bonbonokról papoljon a Forrest Gumpban (1994). Inkább elment táncolni a Ponyvaregénybe. Nem volt rossz üzlet, hiszen utóbbi is kultfilm lett, bár az Oscar-szobrot végül Hanks vitte haza. Azért Travolta sem járt rosszul: ezzel a húzással visszarántotta karrierjét a süllyesztőből, és bebizonyította, hogy egy Big Kahuna burger néha többet ér, mint egy egész doboz édesség.