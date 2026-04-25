Így néz ki 50 évesen a 2000-es évek vígjátékainak koronázatlan királynője: fel sem lehet ismerni

A filmrajongók számára a megközelíthető karaktere és természetes szépsége tette emlékezetessé a szerepeit: a 2000-es évek vígjátékainak Amy Smart az egyik legkedveltebb női arca volt. Ma már ritkábban látni, de épp ezért még izgalmasabb a visszatérése!
Így fest a 2000-es évek vígjátékainak sztárja 50 évesen
- Amy Smart nevét egyre kevesebben ismerik, pedig 20 évvel ezelőtt Hollywood egyik megkerülhetetlen arca volt.
- Bár ma már visszavonultan él, olykor el lehet csípni nyilvános eseményeken.
- Az 50 éves színésznő kisugárzása még mindig páratlan.
Kevés olyan ikonikus időszak volt az életünkben, mint a 2000-es évek eleje: a divat teljesen elszállt, a popkulturális alkotások hírből sem ismerték a politikai korrektség fogalmát és senki nem kért bocsánatot azért, amilyen. Pont ezért imádunk nosztalgiázni és visszatekinteni arra, hogyan néznek ki ma az akkori ikonjaink és mennyit változtak a sztárok, akiknek a poszterei a gyerekszobánk falán lógtak.
Ilyen híresség Amy Smart is, akinek a 2000-es évek legjobb vígjátékainak stáblistáján bérelt helye volt és aki olyan felejthetetlen alkotásokban szerepelt, mint a Cool Túra, a Csak barátok, a Pillangó-hatás vagy a Prérifarkas Blues.
Bár egy időben mindenhol ott volt, az utóbbi évtizedekben már alig lehet friss képeket látni róla: az élete ma már nem feltétlenül a vörös szőnyeges megjelenésekről szól, hanem egy olyan nőről, aki megtalálta az egyensúlyt a karrier, a család és önmaga között. Magánélete is stabil hátteret ad számára: férjével, Carter Oosterhouse-zal évek óta harmonikus kapcsolatban élnek, és egy kislányt nevelnek együtt.
Az anyaság láthatóan új prioritásokat hozott az életébe, és ez a kisugárzásán is érződik.
Ha szívesen olvasnál még a 2000-es évekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: