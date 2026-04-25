Így néz ki 50 évesen a 2000-es évek vígjátékainak koronázatlan királynője: fel sem lehet ismerni

A filmrajongók számára a megközelíthető karaktere és természetes szépsége tette emlékezetessé a szerepeit: a 2000-es évek vígjátékainak Amy Smart az egyik legkedveltebb női arca volt. Ma már ritkábban látni, de épp ezért még izgalmasabb a visszatérése!

Amy Smart az igazi szomszédlány karakter volt a 2000-es évek vígjátékaiban.

Forrás: AFP

Így fest a 2000-es évek vígjátékainak sztárja 50 évesen Amy Smart nevét egyre kevesebben ismerik, pedig 20 évvel ezelőtt Hollywood egyik megkerülhetetlen arca volt.

Bár ma már visszavonultan él, olykor el lehet csípni nyilvános eseményeken.

Az 50 éves színésznő kisugárzása még mindig páratlan.

Kevés olyan ikonikus időszak volt az életünkben, mint a 2000-es évek eleje: a divat teljesen elszállt, a popkulturális alkotások hírből sem ismerték a politikai korrektség fogalmát és senki nem kért bocsánatot azért, amilyen. Pont ezért imádunk nosztalgiázni és visszatekinteni arra, hogyan néznek ki ma az akkori ikonjaink és mennyit változtak a sztárok, akiknek a poszterei a gyerekszobánk falán lógtak.

Ilyen híresség Amy Smart is, akinek a 2000-es évek legjobb vígjátékainak stáblistáján bérelt helye volt és aki olyan felejthetetlen alkotásokban szerepelt, mint a Cool Túra, a Csak barátok, a Pillangó-hatás vagy a Prérifarkas Blues.

Amy Smart ma már 50 éves, de még mindig ragyog.

Forrás: Getty Images North America

Bár egy időben mindenhol ott volt, az utóbbi évtizedekben már alig lehet friss képeket látni róla: az élete ma már nem feltétlenül a vörös szőnyeges megjelenésekről szól, hanem egy olyan nőről, aki megtalálta az egyensúlyt a karrier, a család és önmaga között. Magánélete is stabil hátteret ad számára: férjével, Carter Oosterhouse-zal évek óta harmonikus kapcsolatban élnek, és egy kislányt nevelnek együtt.

Az anyaság láthatóan új prioritásokat hozott az életébe, és ez a kisugárzásán is érződik.

