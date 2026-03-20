13 év után visszatér a Horrorra akadva és nagyobbat üt, mint valaha: íme az első előzetes

Hosszú szünet után újra visszatér a legendás paródiasorozat, a Horrorra akadva és az első előzetes láttán bátran kijelenthetjük, hogy ezúttal sem fog finomkodni. Az ikonikus szereplők visszatérnek, a humor a régi, már csak abban kell reménykednünk, hogy mi is hasonlóan fogadjuk, mint ahogyan 20 éve.

Forrás: IMDb

Mindannyian láttunk már legalább egy olyan horrorfilmet, ami annyira próbált ijesztő lenni, hogy helyette inkább nevetséges lett. Nos, pontosan ebből a felismerésből született meg 2000-ben az első Horrorra akadva film, ami olyan elképesztő sikereket ért el, amire valószínűleg maguk a készítők sem számítottak. A remek alapötlet hamar franchise-zá nőtte ki magát és négy további részt kapott a rajongók legnagyobb örömére, de 2013 után hosszú időre csendbe burkolóztak a Wayans-fivérek.

Nos, ennek a csöndnek hivatalosan is vége, hiszen július negyedikén újra fürdőzhetünk a prosztó poénokban és a politikai korrektséget érintőlegesen sem súroló megnyilvánulásokban – legalábbis reményeink szerint!

Joggal merül fel ugyanis a kérdés, hogy 2026-ban van-e még létjogosultsága egy ilyen filmnek és hogy a készítők mennyire mernek olyan biztos kézzel belenyúlni a kényes témákba, mint ahogyan azt tették a 2000-es években. Mindenesetre a trailer alapján bizakodóak vagyunk: visszatérnek a régi nagy kedvenceink, mint a visszafogottságot hírből sem ismerő Anna Faris, vagy a gumiarcú Regina Hall.

Az új film többek között a Fegyverek, a Bűnösök, A szer és a Bohócrém című filmekből inspirálódik és hozza a maga megszokott, teljesen komolyan vehetetlen hangulatát. A hivatalos bemutató július negyedikén lesz, de arról még nincs hír, hogy a magyar nézők pontosan mikor tekinthetik meg az új remekművet.