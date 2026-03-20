13 év után visszatér a Horrorra akadva és nagyobbat üt, mint valaha: íme az első előzetes

Nagy Kata
2026.03.20.
26 évvel az első film megjelenése után a Wayans-fivérek újra összeálltak, hogy görbe tükröt állítsanak minden alkotónak aki arra vetemedik, hogy a nézőket riogassa. Az új Horrorra akadva ismét megmutatja, hogy sokkal jobb nevetni a félelmeinken, mint komolyan venni azokat.

Hosszú szünet után újra visszatér a legendás paródiasorozat, a Horrorra akadva és az első előzetes láttán bátran kijelenthetjük, hogy ezúttal sem fog finomkodni. Az ikonikus szereplők visszatérnek, a humor a régi, már csak abban kell reménykednünk, hogy mi is hasonlóan fogadjuk, mint ahogyan 20 éve. 

Idén új filmmel tér vissza a Horrorra akadva. 
2026 legnagyobb meglepetése lesz az új Horrorra akadva-film 

  • 13 évvel az utolsó Horrorra akadva után folytatást kap a horrorparódia-franchise. 
  • Visszatérnek az ikonikus szereplők, mint Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans és Shawn Wayans. 
  • Kedvcsinálóként megkaptuk az első előzetest a filmhez. 
  • Az új rész július 4-én kerül a moziba.

Mindannyian láttunk már legalább egy olyan horrorfilmet, ami annyira próbált ijesztő lenni, hogy helyette inkább nevetséges lett. Nos, pontosan ebből a felismerésből született meg 2000-ben az első Horrorra akadva film, ami olyan elképesztő sikereket ért el, amire valószínűleg maguk a készítők sem számítottak. A remek alapötlet hamar franchise-zá nőtte ki magát és négy további részt kapott a rajongók legnagyobb örömére, de 2013 után hosszú időre csendbe burkolóztak a Wayans-fivérek. 

Nos, ennek a csöndnek hivatalosan is vége, hiszen július negyedikén újra fürdőzhetünk a prosztó poénokban és a politikai korrektséget érintőlegesen sem súroló megnyilvánulásokban – legalábbis reményeink szerint! 

Joggal merül fel ugyanis a kérdés, hogy 2026-ban van-e még létjogosultsága egy ilyen filmnek és hogy a készítők mennyire mernek olyan biztos kézzel belenyúlni a kényes témákba, mint ahogyan azt tették a 2000-es években. Mindenesetre a trailer alapján bizakodóak vagyunk: visszatérnek a régi nagy kedvenceink, mint a visszafogottságot hírből sem ismerő Anna Faris, vagy a gumiarcú Regina Hall. 

Az új film többek között a Fegyverek, a Bűnösök, A szer és a Bohócrém című filmekből inspirálódik és hozza a maga megszokott, teljesen komolyan vehetetlen hangulatát. A hivatalos bemutató július negyedikén lesz, de arról még nincs hír, hogy a magyar nézők pontosan mikor tekinthetik meg az új remekművet. 

A Marvel új Professor Hulkot mutatott be, mely feltehetően előrevetíti Mark Ruffalo karakterének következő korszakát a Marvel Moziverzumban. A zöld Bosszúálló a tervek szerint ismét feltűnik a Spider-Man: Brand New Day című filmben, amely 2026 nyarán kerül a mozikba.

Divat, futball, reflektorfény. Romeo Beckham már sok mindent kipróbált. De arra talán kevesen számítottak, hogy a következő állomás a filmvászon lesz.

Az Üvöltő szelek után jön minden idők legsikeresebb Jane Austen regénye is.

 

 

 

 

