Pink megmutatta a ritkán látott lányát: Willow Hart kész nővé cseperedett – Fotó

Csak úgy szaladnak az évek. Mintha csak tegnap lett volna, hogy Pink életet adott az első gyermekének, Willow Hartnak. A valóság azonban az, hogy idén már 15 éves lesz a világsztár és Carey Hart kislánya. Pink gyermeke hosszú idő után most először mutatta meg magát a nyilvánosság előtt, amikor az édesanyjával közösen fotózkodott a The Lost Boys Broadway-darab premierjén. A tinédzser lány a fotók tanúsága szerint örökölte az anyja szépségét.

Forrás: FilmMagic

Pink most először jelent meg a nyilvánosság előtt a válási pletykák óta

Néhány héttel ezelőtt rosszindulatú pletykák kaptak szárnya Pink válásáról. Több újság is ténykényt közölte, hogy zátonyra futott az énekesnő és Carey Hart házassága. Az igazság azonban az, hogy szó sincs ilyesmiről, a hírességek 20 év után is boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek egymással és boldogan nevelik két közös gyermeküket.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy pár nappal később Pink személyesen cáfolta a híreszteléseket, most pedig az idősebb gyermekével közösen látogatott el a Broadwayre, ahol mosolyogva pózolt a kamerásoknak.

Kevesen tudják, de Pink lánya örökölte az anyja zenei tehetségét is, mostanában pedig egyre többször bontogatja a szárnyát énekesnőként. Nemrég például duettet is énekelt a sztárpáros:

