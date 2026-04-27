Újra együtt Antonio Banderas és az exfelesége, Melanie Griffith – Fotó

Bombasztikus hírek érkeztek Hollywoodból. Romantikus pletykákat váltott ki Antonio Banderas, miután lefotózták, amint az exfelesége, Melanie Griffith társaságában fogyasztott el egy meghitt vacsorát Los Angelesben. Sőt, a korábbi álompár tagjai nem foglalkoztak a kíváncsi fotósokkal, egymásba karolva távoztak az étteremből. Mutatjuk a részleteket!

Melanie Griffith és Antonio Banderas válása hidegzuhanyként érte a rajongókat 2015-ben

Forrás: Getty Images North America

Antonio Banderas és Melanie Griffith kapcsolata A színészek 1995-ben ismerkedtek meg a Two Much című film forgatásán.

Egy évvel később összekötötték az életüket, majd megszületett a közös gyermekük, Stella Banderas.

18 éven keresztül elválaszthatatlan társai voltak egymásnak.

Antonio Banderas még a felesége korábbi házasságból származó gyermekeit is sajátjaiként szerette, így ő nevelte például Dakota Johnsont is.

Végül 2014-ben jelentették be a válásukat, ami meghökkentette a rajongókat. Az azóta eltelt években azonban többször is arról beszéltek, hogy továbbra is jó a viszony közöttük és egymásra legjobb barátokként hivatkoztak.

Antonio Banderas lányának esküvője lehetett a fordulópont a kapcsolatukban

Lapunk elsők között írta meg tavaly októberben, hogy férjhez ment Antonio Banderas és Melanie Griffith lánya, Stella Banderas. A fiatal szépség a gyerekkori szerelméhez, Alex Gruzynkhoz ment nőül. Az exkluzív esküvőt Spanyolországban tartották, a ceremónia pedig igazán emlékezetesre sikerült, miután az örömapa kisétált a rendezvény helyszínéről és koccintott a rájuk váró fotósokkal. Hosszú idő után az esküvőn találkozott először egymással a két színész és most úgy látszik, hogy azóta újra sok időt töltenek egymással. Kiderült, hogy rendszeresen járnak közösen vacsorázni és legutóbb lefotózták őket, amint egymásba karolva, mosolyogva sétáltak ki egy Los Angeles-i étteremből.

Ha kíváncsi vagy a róluk készült képre, azt itt tudod megtekinteni:

