Kínos! Kikosarazták Harry herceget és Meghant Ausztráliában: nem fogadta őket a híres család

Hoppon maradt Harry herceg és Meghan Markle. Brit beszámolók szerint a sussexi pár szerette volna felvenni a kapcsolatot az Irwin családdal, ám a találkozóra végül nem került sor.

Robert Irwin édesapja, Steve Irwin viaszszobrával a Madame Tussauds Sydney-ben: az Irwin család nem fogadta Harry herceget és Meghan Markle-t

Vilmos herceg és Harry herceg viszálya: az Irwin család a monarchia mellett áll

Harry herceg és Meghan Markle a múlt héten négy napot töltött Ausztráliában, ahol több programon is részt vettek. A hírek szerint a hercegné szívesen ellátogatott volna a queenslandi Australia Zoo-ba, hogy találkozzon Robert Irwinnel és családjával, ám ez a látogatás végül elmaradt, nem fogadták őket. Az Irwin család jó kapcsolatot ápolt a brit királyi családdal. 2018-ban Károly királlyal is találkoztak, Robert Irwin pedig 2024-ben Dél-Afrikába is elutazott, hogy Vilmos herceg Earthshot-díját támogassa nagykövetként. Sokak szerint Irwinék ezzel oldalt választottak, Vilmosékkal vannak.

Egy forrás úgy fogalmazott: Meghan és Harry törekvései sok tekintetben megegyeznek az Irwin család céljaival, mégsem akarták azt a látszatot kelteni, hogy a sussexiek oldalára állnak. Az illető szerint a család tagjai meggyőződéses monarchisták, és rendkívül hűségesek az intézményhez. A forrás azt is állította, hogy Robert Irwin különösen jó viszonyt ápol Vilmos herceggel, és nem akart olyan helyzetbe kerülni, amely ezt a kapcsolatot befolyásolhatná.

A sussexi pár legutóbb 2018-ban járt Ausztráliában, nem sokkal a windsori esküvőjük után, akkor még a királyi család aktív tagjaiként.

