Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 20., hétfő Tivadar

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Kínos! Kikosarazták Harry herceget és Meghant Ausztráliában: nem fogadta őket a híres család

Horváth Angéla
2026.04.20.
Brit lapértesülések szerint Meghan Markle és Harry herceg ausztráliai útjuk során szerettek volna ellátogatni az Irwin családhoz, ám a találkozó nem jött össze. A természetvédő famíliát szoros szálak fűzik a királyi családhoz, különösen Vilmos herceghez - sokan úgy tartják, most oldalt választottak, ezért nem fogadták a sussexieket.

Hoppon maradt Harry herceg és Meghan Markle. Brit beszámolók szerint a sussexi pár szerette volna felvenni a kapcsolatot az Irwin családdal, ám a találkozóra végül nem került sor.

Robert Irwin édesapja, Steve Irwin viaszszobrával a Madame Tussauds Sydney-ben: az Irwin család nem fogadta Harry herceget és Meghan Markle-t
Forrás: Getty Images

Vilmos herceg és Harry herceg viszálya: az Irwin család a monarchia mellett áll

Harry herceg és Meghan Markle a múlt héten négy napot töltött Ausztráliában, ahol több programon is részt vettek. A hírek szerint a hercegné szívesen ellátogatott volna a queenslandi Australia Zoo-ba, hogy találkozzon Robert Irwinnel és családjával, ám ez a látogatás végül elmaradt, nem fogadták őket. Az Irwin család jó kapcsolatot ápolt a brit királyi családdal. 2018-ban Károly királlyal is találkoztak, Robert Irwin pedig 2024-ben Dél-Afrikába is elutazott, hogy Vilmos herceg Earthshot-díját támogassa nagykövetként. Sokak szerint Irwinék ezzel oldalt választottak, Vilmosékkal vannak. 

Egy forrás úgy fogalmazott: Meghan és Harry törekvései sok tekintetben megegyeznek az Irwin család céljaival, mégsem akarták azt a látszatot kelteni, hogy a sussexiek oldalára állnak. Az illető szerint a család tagjai meggyőződéses monarchisták, és rendkívül hűségesek az intézményhez. A forrás azt is állította, hogy Robert Irwin különösen jó viszonyt ápol Vilmos herceggel, és nem akart olyan helyzetbe kerülni, amely ezt a kapcsolatot befolyásolhatná.

A sussexi pár legutóbb 2018-ban járt Ausztráliában, nem sokkal a windsori esküvőjük után, akkor még a királyi család aktív tagjaiként.

Így reagált Jennifer Aniston arra, hogy exférje apa lett

Jennifer Aniston is reagált a hírre, hogy volt férje, Justin Theroux apa lett. Túlzásba nem vitte, de azért jelezte, hogy ő is az újsonsült szülőkkel örül.

Megdöbbentő családi titokra derült fény: Cher csak most tudta meg, hogy van egy 16 éves unokája

A legendás énekesnő, Cher állítólag csak tavaly értesült arról, hogy unokája született. A történetet az egykori modell, Kayti Edwards osztotta meg vele. A nő azt állítja, hogy Cher fiával, Elijah Blue Allmannel van egy 2010-ben született közös lányuk.

Szívszorító! Így emlékeztek meg az Eufóriában Eric Dane-ről: ez volt a színész utolsó szerepe

Eric Dane még be tudta fejezni az Eufória harmadik évadához forgatott jeleneteit, mielőtt 2026 februárjában, 53 éves korában meghalt ALS-ben. Az első epizód végén megható módon meg is emlékeztek róla.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
