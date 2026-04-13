Brooklyn Beckham exe kitálalt: "Nem úgy emlékszem vissza, mint egy kellemes időszakra"

Hana Cross most először részletesebben is beszélt arról, hogyan élte meg kapcsolatát Brooklyn Beckhammel. A modell csak azután vállalta fel véleményét, amikor Brooklyn a saját családját azzal vádolta meg, hogy beavatkoznak a házasságába és hónapok óta nem is beszél velük.

Hana Cross és Brooklyn Beckham egy évet se töltöttek együtt.

Forrás: Getty Images Europe

Hana Cross és Brooklyn Beckham 2019-ben vállalták fel kapcsolatukat.

Ugyanebben az évben szakítottak.

Hana elmondta, hogy szorongott a családtagok társaságában.

Korábban visszautasította, hogy beszéljen a Beckham családról.

„Sok figyelmeztető jel volt” – Brooklyn Beckham exe azt állítja, szorongott

Hana Cross és Brooklyn Beckham 2019-ben mutatkoztak először együtt a vörös szőnyegen, és kapcsolatuk pedig rövid idő alatt a figyelem középpontjába került. A modell részt vett családi eseményeken, és rendszeresen feltűnt Victoria Beckham divatbemutatóin is, ahol az első sorban foglalt helyet. A kapcsolat azonban még ugyanabban az évben véget ért, miután Hana és Brooklyn között egyre több volt a konfliktus, amelyek nem is maradtak a négy fal között.

A párt egyszer például Brooklyn autójában kapták lencsevégre egy heves vita közben, egy másik alkalommal pedig egy Los Angeles-i étterem előtt keveredtek szóváltásba. Bennfentesek szerint Hana egy partin sírva is fakadt, Brooklyn vagy annak családja úgy megbántotta.

„A családdal töltött idő sok szorongást okozott nekem. Sokkal korábban szakítanunk kellett volna. Nem úgy emlékszem vissza, mint egy kellemes időszakra” − idézi Crosst a Mirror.

Victoria Beckham, Hana Cross és Brooklyn Beckham.

Forrás: GC Images

Brooklyn nem írta alá az elvárt titoktartási szerződést Hanával

A hírek szerint David Beckham és Victoria Beckham megkönnyebbültek, amikor a pár szakított, frusztrálta őket a rengeteg cirkusz, amit ők Hanának tulajdonítottak.

Hana Cross korábban kétszer is visszautasította, hogy részletesen beszéljen a Beckham családdal töltött időszakról, részben azért, mert elmondása szerint online platformokon fenyegették.

Azt mondja, most, hogy Brooklyn maga is kritizálja a családját, már ő sem fél elmondani, hogy neki is megkeserítették az életét. Bár Victoria Beckham a közösségi médiában többször is méltatta Hanát, a kapcsolatukról valójában nem sokat lehetett tudni.

Egy korábbi információ szerint azonban feszültséget okozott az is, hogy Brooklyn nem volt hajlandó rávenni barátnőjét egy titoktartási megállapodás aláírására, amit a család elvárt volna.

Ennek ellenére Hana egy 2019-es Tatler-interjúban még így nyilatkozott Victoria Beckhamről: „Mindent megbeszélünk.”