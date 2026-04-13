Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 13., hétfő Ida

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
koronabirtok

Szellemvárossá vált András egykori otthona, a Royal Lodge

koronabirtok Andrew Mountbatten-Windsor andrás marsh farm royal lodge
Még nem tudni, mit kezd a királyi család a Royal Lodge-dzsal. Andrást kilakoltatták, a lányai nem örökölhetik a használatát.

A brit királyi család ingatlanjai közül is kiemelkedő Royal Lodge sorsa bizonytalanná vált, miután egykori lakója, András végleg kiköltözött. A változás nemcsak az épület használatát, hanem a jövőbeni tulajdonviszonyokat is érinti. A birtok András kiköltözése óta szellemvárosra emlékeztet.

András egykori lakhelye üresen áll.
Forrás: In Pictures
  • András 2026 elején elhagyta a Royal Lodge-ot.
  • Új állandó otthona a sandringhami Marsh Farm.
  • A 31 szobás ingatlan jelenleg üresen áll.
  • A bérleti szerződés nem örökíthető tovább lányaira
  • A Royal Lodge a Koronabirtok tulajdona

András hivatalosan is átköltözött új otthonába, a sandringhami birtokon található Marsh Farmra. Előtte átmenetileg a Wood Farmon élt, miután kilakoltatták a Royal Lodge-ból, amelyet 2004 óta használt.  Az egykori herceg rezidenciája, a Windsor Home Park területén fekvő, 31 szobás ingatlan jelenleg üresen áll, és egyre inkább szellemvárosra hasonlít. A Royal Lodge jövője egyelőre tisztázatlan. András szerződése eredetileg lehetővé tette volna, hogy a bérleti jogot lányaira, Beatrixre és Eugéniára hagyja, azonban a jelenlegi döntés értelmében ez a hosszú távú bérleti jog nem ruházható át, mivel az ingatlan a Koronabirtok tulajdonában marad.

A Marsh Farmot felújították, András beköltözhetett

A Marsh Farmot András érkezése előtt jelentősen átalakították. Az ötszobás parasztházat felújították, új berendezést kapott, a külső épületeket és istállókat pedig úgy alakították át, hogy András lovai is helyet kaphassanak. Az évekig üresen álló birtokot minden részletében Andrew Mountbatten-Windsor igényeihez igazították, a helyi lakók szerint még ez is túl jó az egykori hercegnek. A birtok védelmét is szigorították, mivel az ingatlan egy forgalmasabb út közelében található, a királyi család pedig szeretné minél inkább elrejteni a világ szeme elől Andrást. Kétméteres kerítést emeltek, kiterjedt kamerarendszert telepítettek, és biztonsági világítást is kiépítettek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu