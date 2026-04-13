Szellemvárossá vált András egykori otthona, a Royal Lodge

A brit királyi család ingatlanjai közül is kiemelkedő Royal Lodge sorsa bizonytalanná vált, miután egykori lakója, András végleg kiköltözött. A változás nemcsak az épület használatát, hanem a jövőbeni tulajdonviszonyokat is érinti. A birtok András kiköltözése óta szellemvárosra emlékeztet.

András hivatalosan is átköltözött új otthonába, a sandringhami birtokon található Marsh Farmra. Előtte átmenetileg a Wood Farmon élt, miután kilakoltatták a Royal Lodge-ból, amelyet 2004 óta használt. Az egykori herceg rezidenciája, a Windsor Home Park területén fekvő, 31 szobás ingatlan jelenleg üresen áll, és egyre inkább szellemvárosra hasonlít. A Royal Lodge jövője egyelőre tisztázatlan. András szerződése eredetileg lehetővé tette volna, hogy a bérleti jogot lányaira, Beatrixre és Eugéniára hagyja, azonban a jelenlegi döntés értelmében ez a hosszú távú bérleti jog nem ruházható át, mivel az ingatlan a Koronabirtok tulajdonában marad.

A Marsh Farmot felújították, András beköltözhetett

A Marsh Farmot András érkezése előtt jelentősen átalakították. Az ötszobás parasztházat felújították, új berendezést kapott, a külső épületeket és istállókat pedig úgy alakították át, hogy András lovai is helyet kaphassanak. Az évekig üresen álló birtokot minden részletében Andrew Mountbatten-Windsor igényeihez igazították, a helyi lakók szerint még ez is túl jó az egykori hercegnek. A birtok védelmét is szigorították, mivel az ingatlan egy forgalmasabb út közelében található, a királyi család pedig szeretné minél inkább elrejteni a világ szeme elől Andrást. Kétméteres kerítést emeltek, kiterjedt kamerarendszert telepítettek, és biztonsági világítást is kiépítettek.