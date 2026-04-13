Katalin hercegné trükkje: így mondatta ki Vilmossal, hogy ő a barátnője

Úgy tudni, a St. Andrews Egyetemen Katalin nemcsak barátként állt Vilmos mellett, hanem el is hajtotta a közeléből azokat a lányokat, akik körülrajongták a herceget. Innen már csak egy karnyújtásnyira volt, hogy egymásba szeressenek, amiről Katie Nicholl királyi szakértő számol be könyvében.

Katalin nem nézte jó szemmel, ha Vilmost megkörnyékezték a lányok.

Katalin és Vilmos 2002-ben találkoztak a St. Andrews Egyetemen.

Kezdetben barátok voltak, de már ekkor érezhető volt köztük a kémia.

Vilmosért odavoltak a lányok, amit nehezen kezelt.

Katalin egy alkalommal a barátnőjének adta ki magát, hogy megmentse a rajongóktól.

Kapcsolatukat 2004-ben vállalták fel.

Katalin már akkor megtehette, amit más nem

Katalin és Vilmos herceg 2002-ben ismerkedtek meg a St. Andrews egyetem kollégiumában, a St. Salvator’s Hallban. Bár kezdetben csak barátok voltak, hamar egy közös társaság tagjaivá váltak, és már ekkor nyilvánvaló volt a köztük lévő kölcsönös vonzalom. Az egyetemi évek alatt Vilmos kiemelt figyelmet kapott diáktársaitól, ami – a beszámolók szerint – gyakran terhes volt számára, ám a királyi szakértők szerint a herceg „túl udvarias” volt ahhoz, hogy egyértelműen visszautasítsa a közeledéseket. Egy beszámoló szerint egy ilyen helyzetben lépett közbe Katalin.

Katie Nicholl királyi szakértő a Kate: The Future Queen című könyvében egy közös barát, Laura Warshauer visszaemlékezését idézi: „Willre konkrétan rámászott egy lány egy buliban, és ez bár kellemetlenül érintette a herceget, nem tudta lerázni. Udvarias volt, és a lány vagy nem értette vagy nem akarta érteni a célzást.” A történet szerint Katalin ekkor közbelépett: hirtelen mögé állt és átkarolta, Vimos pedig vette a lapot, és azt mondta, már van barátnője és összenevetett Katalinnal.

A történtek után Vilmos állítólag csak ennyit súgott Katalinnak: „nagyon köszönöm”. Warshauer szerint „Katalin volt az egyetlen lány, aki ezt megtehette”, ami jól mutatja, hogy már a kapcsolatuk előtt is mennyire közel álltak egymáshoz.

A legszebb lánynak tartották a kollégiumban

A későbbi visszaemlékezések szerint a kapcsolatuk kezdetén Katalin kifejezetten visszahúzódó volt. A 2010-es eljegyzési interjúban elárulta, hogy amikor először találkozott Vilmossal, nagyon elpirult és zavarában ott is hagyta a herceget. Vilmos a saját bevallása szerint nem emlékszik pontosan az első találkozásra, de arra igen, hogy nagyon hamar felfigyelt Katalinra. Katie Nicholl egy másik könyvében, a Vilmos és Harryben azt írta, hogy a fiúk a kollégiumban Katalint tartották a legszebb lánynak, és Vilmos már az érkezésekor észrevette.