Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Brooklyn Beckham egyértelművé tette, hogy nem érdekli őt a szülei ajánlata

visszautasítás David Beckham Brooklyn Beckham házassági évforduló
Komáromi Bence
2026.04.10.
A napokban került nyilvánosságra, hogy David és Victoria Beckham békejobbot nyújtottak az elidegenedett gyermeküknek. Brooklyn Beckham azonban békülés helyett sajátos módon reagált az ajánlatra.

Megérkezett Brooklyn Beckham válasza a szülei elkeseredett ajánlatára. Korábban lapunk elsők között számolt be arról, hogy David Beckham és Victoria Beckham titokban üzenetet küldtek a legidősebb fiuknak. A levelükben azt kérték, hogy találkozzanak egy semleges államban és személyesen beszéljék meg a nézeteltéréseiket, ha kell, akkor ügyvédek és terapeuták társaságában. Még azt is külön kiemelték, hogy örülnének, ha Nicola Peltz is jelen lenne a találkozón. Brooklyn az ajánlat elfogadása helyett újabb kést döfött a szülei szívébe.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a házassági évfordulójukat a lány szüleivel ünnepelték
Forrás: Getty Images North America

Victora Beckham és David Beckham békeajánlata

  • A napokban derült ki, hogy a házaspár titokban felvette a kapcsolatot Brooklynnal és jelezték neki, hogy szeretnék személyesen lezárni a konfliktusukat.
  • A szívhez szóló levélben jelezték, hogy megértik, hogy a fiuk nem akar hazatérni, ezért szívesen utaznának ők az általa választott helyszínre.
  • Ez már a sokadik olyan gesztus volt a család részéről, amelyet az elmúlt hetekben tettek a békülés érdekében.
  • Brooklyn Beckham testvére, Cruz Beckham egészen odáig ment, hogy még egy zeneszámot is írt a bátyjáról és arról, hogy mennyire hiányzik neki.
  • A tékozló fiú azonban válaszra sem méltatta a rokonait, inkább jelezte, hogy neki már új családja van. Ráadásul ismét felszínre került a Brooklyn Beckham esküvőjén kezdődő konfliktus.

Brooklyn Beckham ismét az apósát és az anyósát méltatta a szülei helyett

A Mirror szúrta ki, hogy a nepobébi csütörtök este megosztott néhány fotót az Instagram-sztorijában, amelyeken láthatjuk, hogy több virágcsokrot is kaptak a házassági évfordulójukra. Ezek között a képek között hangsúlyos szerepet kapott egy hatalmas csokor, amelyet Nicola Peltz szüleitől, Nelson Peltztől és Claudia Peltztől kaptak a szerelmesek. A fotón látható volt a rövid üzenet is, amelyet a büszke szülők küldtek a párnak:

„Gyönyörű évfordulót kívánunk! Szeretünk titeket és hiányoztok! Alig várjuk, hogy újra találkozzunk! Szeretettel, Nelson, Claudia, és az összes gyerek!" – olvasható a levélben.

Brooklyn az Instagram-oldalán osztotta meg, milyen csokrokat kaptak a házassági évfordulójukra
Forrás: Instagram/BrooklynPeltzBeckham

Brooklyn nem véletlenül osztotta meg ezt a képet, ugyanis korábban arról beszélt, hogy az esküvőjük napján romlott meg végérvényesen a kapcsolata a szüleivel, miután az anyja ellopta a hitvesi táncukat, emellett pedig a szervezés során is folyamatosan keresztbe akart tenni nekik. Később pedig még több aggasztó részlet derült ki a ceremóniáról. Brooklyn azóta többször is arról beszélt, hogy az apósára és az anyósára tekint már a családjaként, miután a sajátjára nem számíthatott.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
