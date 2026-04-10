Brooklyn Beckham egyértelművé tette, hogy nem érdekli őt a szülei ajánlata

Megérkezett Brooklyn Beckham válasza a szülei elkeseredett ajánlatára. Korábban lapunk elsők között számolt be arról, hogy David Beckham és Victoria Beckham titokban üzenetet küldtek a legidősebb fiuknak. A levelükben azt kérték, hogy találkozzanak egy semleges államban és személyesen beszéljék meg a nézeteltéréseiket, ha kell, akkor ügyvédek és terapeuták társaságában. Még azt is külön kiemelték, hogy örülnének, ha Nicola Peltz is jelen lenne a találkozón. Brooklyn az ajánlat elfogadása helyett újabb kést döfött a szülei szívébe.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a házassági évfordulójukat a lány szüleivel ünnepelték

Victora Beckham és David Beckham békeajánlata A napokban derült ki, hogy a házaspár titokban felvette a kapcsolatot Brooklynnal és jelezték neki, hogy szeretnék személyesen lezárni a konfliktusukat.

A szívhez szóló levélben jelezték, hogy megértik, hogy a fiuk nem akar hazatérni, ezért szívesen utaznának ők az általa választott helyszínre.

Ez már a sokadik olyan gesztus volt a család részéről, amelyet az elmúlt hetekben tettek a békülés érdekében.

Brooklyn Beckham testvére, Cruz Beckham egészen odáig ment, hogy még egy zeneszámot is írt a bátyjáról és arról, hogy mennyire hiányzik neki.

A tékozló fiú azonban válaszra sem méltatta a rokonait, inkább jelezte, hogy neki már új családja van. Ráadásul ismét felszínre került a Brooklyn Beckham esküvőjén kezdődő konfliktus.

Brooklyn Beckham ismét az apósát és az anyósát méltatta a szülei helyett

A Mirror szúrta ki, hogy a nepobébi csütörtök este megosztott néhány fotót az Instagram-sztorijában, amelyeken láthatjuk, hogy több virágcsokrot is kaptak a házassági évfordulójukra. Ezek között a képek között hangsúlyos szerepet kapott egy hatalmas csokor, amelyet Nicola Peltz szüleitől, Nelson Peltztől és Claudia Peltztől kaptak a szerelmesek. A fotón látható volt a rövid üzenet is, amelyet a büszke szülők küldtek a párnak:

„Gyönyörű évfordulót kívánunk! Szeretünk titeket és hiányoztok! Alig várjuk, hogy újra találkozzunk! Szeretettel, Nelson, Claudia, és az összes gyerek!" – olvasható a levélben.

Brooklyn az Instagram-oldalán osztotta meg, milyen csokrokat kaptak a házassági évfordulójukra

Brooklyn nem véletlenül osztotta meg ezt a képet, ugyanis korábban arról beszélt, hogy az esküvőjük napján romlott meg végérvényesen a kapcsolata a szüleivel, miután az anyja ellopta a hitvesi táncukat, emellett pedig a szervezés során is folyamatosan keresztbe akart tenni nekik. Később pedig még több aggasztó részlet derült ki a ceremóniáról. Brooklyn azóta többször is arról beszélt, hogy az apósára és az anyósára tekint már a családjaként, miután a sajátjára nem számíthatott.