Döbbenetes dolgot állít Michael Jackson testőre: ez maradt ki a sztárról szóló életrajzi filmből

életrajzi film Michael Jackson súlyos vádak
Már nálunk is látható a sztár életét feldolgozó film. Michael Jackson testőre, aki hosszú ideig dolgozott az énekessel, most azonban egy exkluzív interjúban felfedte, miért nem fog tetszeni a rajongóknak.

Ha azt hitted, hogy az életrajzi filmből minden kiderül, nagy eséllyel tévedtél. Michael Jackson korábbi testőre ugyanis most kitálalt, ráadásul úgy kritizálta a sztár életét feldolgozó filmet, hogy nem is látta. Azonban az, amiket állít, teljesen új képes festenek a pop királyáról.

Matt Fiddes Michael Jackson
Matt Fiddes 10 évis volt Michael Jackson testőre és bizalmasa.
Forrás: northfoto/Matt Fiddes

Mi maradt ki a Michael Jackson-filmből, és mit tett halálának estéjén a sztár?

Már a Michael Jackson-film előzetese is nagy nagy port kavart a rajongók körében, de úgy tűnik, a moziból távozva sem lesznek maradéktalanul elégedettek. Ezt állítja legalábbis Michael Jackson testőre és közeli barátja. Matt Fiddes, aki 10 évig volt a pop királyának egyik bizalmasa exkluzív interjúban fejtette ki véleményét.

Az egykori testőr, bár még nem látta az életrajzi filmet, azt állítja, hogy félrevezető lesz, mert bizonyos dolgokkal kapcsolatban úgy tesz, mintha meg sem történtek volna. A Michael Jackson-film ugyanis − amelyben a sztár unokaöccse, Jaafar alakítja az énekest −, nem bocsátkozik az ellene felhozott szexuális zaklatási vádak részleteibe. A férfi szerint ezek természetesen mind hamisak, arra pedig, hogy ezt mégis miért hiányolja, így reagált Matt Fiddes:

Hallottam beszámolókat olyanoktól, akik látták a filmet. Úgy tudom, hogy nem tér ki a gyermekbántalmazási vádakra és Michael kulisszák mögötti küzdelmeinek nagy részére, amelyekről sokat beszélnek, és amelyek végül a halálához vezettek.

Milyen volt valójában Michael Jackson élete?

Matt Fiddes arról is beszélt az interjúban, hogy a sztár, közvetlenül a halála előtt rendkívül rossz lelkiállapotában volt. Kétségbeesetten próbált segítséget kérni édesapjától, Joseph Jacksontól, de csak az üzenetrögzítőjét tudta elérni. Az egykori testőr úgy véli, Michael Jackson azt akarta volna, hogy a rajongói az igazi történetét ismerjék meg. Hiszen a tehetsége, a sikerei és az őt ölelő csillogás mellett, az is ő volt, aki tele volt félelemmel. Hatalmas nyomás nehezedett rá a színfalak mögött, manipulálták, támadták és kihasználták. Ezek pedig mind szerepet játszottak a halálában. 

Ezek is érdekelhetnek:

Így néz ki most Michael Jackson 95 éves édesanyja: Katherin évek óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt

Új fotó került elő Katherine Jacksonról, Michael Jackson édesanyjáról, aki az utóbbi években szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. A Jackson család 95 éves matriarcháját a Michael című életrajzi film premierje előtt látták.

Durva elmélet terjed a TikTokon: Jeffrey Epstein okozhatta Michael Jackson halálát?

Belegondoltál már abba, hogy mi van akkor, ha a pop királyának halála mögött nem csupán tragikus véletlenek állnak? A tiktokerek között egyre népszerűbb egy aggasztó elmélet, amely szerint Michael Jackson túl sokat tudott, és ezért kellett örökre elhallgatnia.

Michael Jackson gyermekei és testvérei közösen vettek részt a Michael című film premierjén

Michael Jackson gyermekei és testvérei közösen vettek részt a Michael című film premierjén

Nem mindennapi fotó készült a Jackson családról. Michael Jackson fiai, valamint a testvérei ugyanis közösen tekintették meg a Michael című filmet, ami a popkirály felemelkedéséről szól.

 

 

