„Nem kellenek szavak”: Carola Insolera és a Netflix első jelnyelvi filmje új korszakot nyithat

Hajdu Viktória
2026.04.13.
Trapézművészből modell, modellből színésznő. Carola Insolera története olyan, mint egy film. És most végre tényleg az lett.

A divat és a filmvilág néha meglepő karrierutakat szül, de Carola Insolera története még ezek között is különleges. A Norvégiában, Oslóban született siket modell ma már nemcsak a kifutók világában ismert: a Netflix első, jelnyelven készült filmjében, A saját hangom (Non Abbiam Bisogno di Parole) című produkcióban is láthatjuk.

 Carola Insolera a filmvilág új siket színésznője.
  • Carola Insolera az egyetlen siket nemzetközi modell, aki most a Netflix első jelnyelvi filmjében szerepel.
  • A saját hangom a kommunikációról, identitásról és családi kapcsolatokról szól.
  • Az alkotók célja, hogy a jelnyelv és a siket kultúra természetes módon jelenjen meg a filmvásznon.

Carola életútja nem éppen tankönyvi példa. A karrierje nem a divatiparban kezdődött. Korábban trapézművészként dolgozott, majd később modell lett, és végül a film felé fordult – csak úgy, mint Cara Delevingne.

Ma már 17 éve aktív a divat világában, és jelenleg ő az egyetlen siket modell, aki nemzetközi szinten is komoly sikereket ért el. A hallássérülés azonban számára soha nem jelentett akadályt – ahogy Weisz Fanninak sem –, inkább egy másfajta perspektívát adott a világhoz.

A film, ami új utakat nyitott meg

A Netflix új filmje egyébként nem teljesen ismeretlen történeten alapul. A saját hangom a francia La Famille Bélier című, 2014-es sikerfilm remakeje, amely egy siket család és halló lányuk történetét meséli el. A történet középpontjában a kommunikáció, az identitás és a családi kötelékek állnak, miközben a jelnyelv nemcsak eszköz, hanem a sztori egyik kulcsszereplője.

Carola a filmben Caterina Musso karakterét alakítja, egy erős, ugyanakkor rendkívül védelmező édesanyát. A szerep különösen közel áll hozzá, hiszen a való életben is két gyermek édesanyja. Mint meséli, nem kellett „eljátszania”, hogy siket – hiszen az. A valódi kihívást inkább az jelentette, hogy egy vidéki, gazdálkodó családból származó karaktert formáljon meg, saját kulturális és nyelvi sajátosságokkal.

A film különlegessége, hogy a siket közösség mindennapjait igyekszik hitelesen bemutatni. A forgatáson például fontos volt, hogy minden szereplő jól lássa egymás kezét és arcát – hiszen a jelnyelv vizuális kommunikáció. Egy jelenetben még egy virágvázát is arrébb kellett tenni az asztal közepéről, mert takarta a látómezőt. Apró részlet, de jól mutatja, mennyire másképp működik ez a világ.

Insolera számára a divat és a film két teljesen különböző univerzum

A divat egyetlen tökéletes pillanatot jelent: egy kép, amelyben minden összeáll – ruha, hangulat, fény. A film viszont hosszabb folyamat, ahol ugyanazt a karaktert kell hónapokon át életben tartani. „A csendben érzem magam igazán otthon” – mondja a modell-színésznő, aki gyakran apró jelnyelvi szimbólumokat is elrejt a fotóin, mintegy személyes aláírásként.

Carola Insolera azonban nem csak a saját karrierjéről beszél szívesen. Van egy nagy álma is: egy olyan világ, ahol a jelnyelv ugyanolyan természetes része az oktatásnak, mint bármely más nyelv. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint világszerte mintegy 450 millió ember él hallásvesztéssel – így a jelnyelv ismerete sokkal több ember életét könnyíthetné meg, mint gondolnánk.

És ha mindenki értené a jelnyelvet? Carola szerint talán tolmácsokra sem lenne szükség. Addig viszont marad a film, a divat és a történetek, amelyek segítenek közelebb hozni egymáshoz a különböző világokat.

