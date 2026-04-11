Hallgasd meg itt! Megjelent Lady Gaga és Doechii közös dala Az ördög Pradát visel folytatásához

Az Ördög Pradát visel Lady Gaga
Horváth Angéla
2026.04.11.
Megjelent Lady Gaga és Doechii közös száma, amely Az ördög Pradát visel folytatásához készült, melyet egyértelműen a film hangulatára szabtak. A Runway című trackkel a két előadó egy lendületes klubságert tett le az asztalra.

A közös munkáról csak néhány napja érkeztek az első hírek, akkor még csupán egy rövid részletet lehetett hallani a dalból. Most azonban már teljes egészében elérhető Lady Gaga és Doechii szerzeménye.

Lady Gaga és Doechii írta Az ördög Pradát visel 2. zenéjét
Lady Gaga és Doechii Runway című közös dala Az ördög Pradát visel második részéhez készült, és hangulatában szorosan kapcsolódik a film világához. A címválasztás sem véletlen: a szám Miranda Priestly divatmagazinjára utal. A dalban a két előadó arról énekel, hogy bármilyen helyszínt képesek kifutóvá alakítani. A produkció egészét áthatja az a magabiztos, játékos energia, amely a filmet is meghatározza. A lendületes alapok és a dallamos refrén egyértelműen jelzi, hogy a dal táncparkettre készült.

A Runway megszületésében több ismert alkotó is közreműködött: Bruno Mars mellett Dernst „D’Mile” Emile II, Andrew Watt, Cirkut, Jaylah Hickmon és Jayda Love is részt vett a munkában.

Az ördög Pradát visel 2. iránt már most hatalmas az érdeklődés, a film magyarországi bemutatóját április 30-ra tervezik. A frissen megjelent dal pedig tovább erősíti a várakozást, és ízelítőt ad abból a hangulatból, amely a folytatásban visszaköszön majd.

