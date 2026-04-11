Hogy micsoda? Egy hollywoodi nagykutya szerint Sydney Sweeney lehet a következő James Bond

találgatás Sydney Sweeney James Bond Bond-lány
Komáromi Bence
2026.04.11.
Egy produkciós iroda vezetője nemrég arról beszélt, hogy szerinte a színésznő tökéletes megszemélyesítője lehetne egy női James Bondnak. A hollywoodi nagykutya szerint Sydney Sweeney karrierjét tönkretenné, ha „csak" Bond-lányként szerepelne a készülő mozifilmben.

Hatalmas az izgatottság a következő James Bond-filmmel kapcsolatban. A legutóbbi főszereplő, Daniel Craig ugyanis visszavonult a brit kémvilágtól, ezért új színészt kell találni a világ egyik legsikeresebb szériájának. Lapunk korábban az összes eddigi jelöltet bemutatta, most azonban újabb személy neve került abba a bizonyos kalapba. Többen is úgy gondolják, hogy jót tenne a filmnek, ha most először női főszereplő játszaná el a 007-es ügynököt. Erre pedig Sydney Sweeney-t tartják a legalkalmasabbnak. Mutatjuk, miért!

Daniel Craig visszavonulásával új James Bondra van szükség: egy hollywoodi fejes szerint Sydney Sweeney tökéletesen alkalmas a szerepre
Forrás: Northfoto

Ki lehet az új James Bond?

  • Lapunk korábban bemutatta a Bond-jelölteket. A hollywoodi pletykák alapján két kritériumnak kell megfelelnie az új főszereplőnek. 30 év alattinak kell lennie és brit állampolgárnak kell lennie.
  • A legerősebb jelöltnek Callum Turnert találták a rajongók, aki magas és jóképű, ráadásul brit színész. A kora azonban nem stimmel.
  • Sokan Tom Hollandot szerették volna, aki szívesen eljátszaná a fiatal James Bondot, őt viszont túl aranyosnak tartják a szerepre.
  • A készülő folytatás rendezője titokban többször is találkozott Jacob Elordival, azonban konkrét részleteket nem árultak el arról, hogy miért. Sokak szerint ő lehet az új ügynök.
  • Nemrég a James Bond óráját gyártó cég, az Omega Aaron Taylor-Johnsont választotta a nagykövetének, sokan pedig úgy gondolják, hogy ezzel egyértelművé tették, hogy kit szeretnének az új főszereplőnek.

Egy neves rendező Sydney Sweeney-t szeretné főszereplőnek

Bár korábban olyan pletykák is megjelentek, melyek szerint Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány, azonban ezt sem ő, sem az Amazon nem erősítette meg. Most azonban egy elismert rendező, Paul Feig kijelentette, hogy szerinte a főszereplőt kellene eljátszania a szőke bombázónak.

„Sydney inkább a következő Bond legyen! Voltak nagyon menő Bond-lányok, de hadd legyen ő a szuperkém! Nagyszerű lenne benne. Három éve tartósan megérkezett Hollywoodba, most van a csúcson és tartani tudja a lépést. Szerintem a Bond-sorozat többet profitálna ebből, mint Sydney a filmből" nyilatkozta nemrég a rendező. Paul Feig arról beszélt, hogy a Bond-lányok történelme sokszor szomorú fordulatot vett a filmek után és limitálta a karrierjük folytatását. Viszont, aki egyszer magára öltötte az ikonikus szerepet, annak mindig felfelé ívelt a népszerűsége. 

Osztja kollégája véleményét egy marketing szakember és válság- és reputációkezelési szakértő, Dave Quast is.

„Óriási különbség van aközött, hogy valaki Bond, vagy Bond-lány. Sydney már önmagában egy márka és a jelenléte emelné a film népszerűségét. Nagyon kevés hátránya lehet annak, ha a legendás franchise alkalmazná őt. Sőt, szerintem növelné az imázsát" – zárta sorait a szakértő.

