Hogy micsoda? Egy hollywoodi nagykutya szerint Sydney Sweeney lehet a következő James Bond

Hatalmas az izgatottság a következő James Bond-filmmel kapcsolatban. A legutóbbi főszereplő, Daniel Craig ugyanis visszavonult a brit kémvilágtól, ezért új színészt kell találni a világ egyik legsikeresebb szériájának. Lapunk korábban az összes eddigi jelöltet bemutatta, most azonban újabb személy neve került abba a bizonyos kalapba. Többen is úgy gondolják, hogy jót tenne a filmnek, ha most először női főszereplő játszaná el a 007-es ügynököt. Erre pedig Sydney Sweeney-t tartják a legalkalmasabbnak. Mutatjuk, miért!

Daniel Craig visszavonulásával új James Bondra van szükség: egy hollywoodi fejes szerint Sydney Sweeney tökéletesen alkalmas a szerepre

Ki lehet az új James Bond? Lapunk korábban bemutatta a Bond-jelölteket. A hollywoodi pletykák alapján két kritériumnak kell megfelelnie az új főszereplőnek. 30 év alattinak kell lennie és brit állampolgárnak kell lennie.

A legerősebb jelöltnek Callum Turnert találták a rajongók, aki magas és jóképű, ráadásul brit színész. A kora azonban nem stimmel.

Sokan Tom Hollandot szerették volna, aki szívesen eljátszaná a fiatal James Bondot, őt viszont túl aranyosnak tartják a szerepre.

A készülő folytatás rendezője titokban többször is találkozott Jacob Elordival, azonban konkrét részleteket nem árultak el arról, hogy miért. Sokak szerint ő lehet az új ügynök.

Nemrég a James Bond óráját gyártó cég, az Omega Aaron Taylor-Johnsont választotta a nagykövetének, sokan pedig úgy gondolják, hogy ezzel egyértelművé tették, hogy kit szeretnének az új főszereplőnek.

Egy neves rendező Sydney Sweeney-t szeretné főszereplőnek

Bár korábban olyan pletykák is megjelentek, melyek szerint Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány, azonban ezt sem ő, sem az Amazon nem erősítette meg. Most azonban egy elismert rendező, Paul Feig kijelentette, hogy szerinte a főszereplőt kellene eljátszania a szőke bombázónak.

„Sydney inkább a következő Bond legyen! Voltak nagyon menő Bond-lányok, de hadd legyen ő a szuperkém! Nagyszerű lenne benne. Három éve tartósan megérkezett Hollywoodba, most van a csúcson és tartani tudja a lépést. Szerintem a Bond-sorozat többet profitálna ebből, mint Sydney a filmből" – nyilatkozta nemrég a rendező. Paul Feig arról beszélt, hogy a Bond-lányok történelme sokszor szomorú fordulatot vett a filmek után és limitálta a karrierjük folytatását. Viszont, aki egyszer magára öltötte az ikonikus szerepet, annak mindig felfelé ívelt a népszerűsége.