Hilary Duff bevallotta, hogy rendszeresen beszélget Aaron Carter szellemével – Videó

Hihetetlen, de igaz! A népszerű énekesnő nemrég bevallotta, hogy olyan erős volt a kapocs közte és a korábbi szerelme, Aaron Carter között, hogy a híresség halála ellenére a mai napig beszélgetnek egymással. Hilary Duff arról beszélt, hogy rendszeresen kap üzenetet a tragikus módon elhunyt barátjától.
Hilary Duff és Aaron Carter kapcsolata
- A két híresség még tinédzserként jött össze 2000-ben. Ekkor mind a ketten 13 évesek voltak.
- A szerelmük négy évig tartott, azonban Aaron Carter – aki a Backstreet Boys énekese, Nick Carternek öccse volt – arról beszélt később egy interjúban, hogy Hilary volt élete szerelme.
- A barátságuk megmaradt a szakításuk ellenére is, azonban Aaron évekkel később gyógyszer- és drogfüggővé vált, ezek a szerek pedig később a halálát okozták 2022-ben.
- Az énekesnőt nagyon megviselte a barátja halála, hosszú hónapokig gyászolt, azonban később sikerült felvennie a kapcsolatot Aaron szellemével, ez pedig némi megnyugvást hozott neki.
Hilary Duff rendszeresen kap üzenetet Aaron Carter szellemétől
Bár a zenész 2022 novemberében elhunyt, Hilary Duff szerint a szelleme továbbra is itt van velünk a Földön és ő képes arra, hogy kommunikáljon vele. Erről beszélt nemrég a színészként és énekesként is tevékenykedő sztár.
Ha pedig kíváncsi vagy más szellemekkel suttogó sztárokra, akkor olvasd el a korábbi cikkeinket róluk: