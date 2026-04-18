Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 18., szombat Andrea, Ilma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bubble

Sztárok és házi kedvenceik: vadállatokkal osztják meg otthonukat ezek a hírességek

bubble melanie griffith tippi hedren michael jackson otthon
Life.hu
2026.04.18.
Egyes világsztárok egészen elképesztő társat választottak maguk mellé. Nem a legbiztonságosabb egy tigrissel vagy egy majommal megosztani az otthonunkat, de ők az izgalmat keresték. Hírességek kedvencei következnek.

Némely hírességek kedvencei bizony nem a szokványos házi kedvencek voltak. El tudnád képzelni, hogy egy cuki kutyus helyett egy tigrissel vagy egy oroszlánnal oszd meg az otthonodat? Már a gondolat is ijesztő, ugye? Egyes sztárok azonban semmitől sem riadnak vissza: vadállatokkal élnek vagy éltek együtt. Híres emberek kedvenceit gyűjtöttük össze!

Forrás: Shutterstock

Már megszokhattuk, hogy a világsztárok szeretnek kitűnni a tömegből és olyan dolgokat művelnek, amiktől a lélegzetünk is eláll. Akadnak olyan hírességek, akik például nem elégedtek meg azzal, hogy egy doromboló macskával osszák meg a kanapéjukat, egyeseknek egy igazi tigrisre volt szükségük a villogáshoz.

Michael Jackson

A pop királya, Michael Jackson nemcsak a színpadon volt különleges figura: híres csimpánza, Bubbles szinte családtagként élt vele. Együtt utaztak, jelentek meg a nyilvánosság előtt, sőt még közösen étkeztek is. Bár kapcsolatuk legendássá vált, idővel egyre nehezebb lett kezelni a felnövő állatot.

Forrás: Sankei Archive

Mike Tyson

A bokszvilág fenegyereke nem aprózta el: Mike Tyson több bengáli tigrist is tartott otthonában, amik közül az egyik le is tépte egy ember karját. Elmondása szerint lenyűgözték ezek az erőteljes élőlények, de a tartásuk komoly kihívásokkal és költségekkel járt. Egy ponton maga Tyson is elismerte, hogy nem volt a legjobb döntés hazavinni a vadállatokat.

Forrás: The Ring Magazine

Tippi Hedren

A legendás színésznő, Tippi Hedren otthonában egy valódi oroszlán, Neil élt együtt a családdal. A történet szinte hihetetlen: a nagymacska szabadon járkált a házban, még az ágyon is pihent. Érdekes módon, Tippi lánya, Melanie Griffith később, egy filmforgatás során, komoly sérülést szenvedett egy oroszlán miatt.

Forrás: Michael Ochs Archives

 

További sztáros anyagokért kattints!

Világsztárok, akik megküzdöttek a gyilkos kórral – 4 híresség, 4 megrendítő történet

Cikkünkben 4 olyan világsztár történetét olvashatod, akik nemcsak túlélték a kórt, hanem szószólói is lettek a szűrések fontosságának. Igazi hősök ők, akiknek kitartása példaértékű.

Nézd meg Anne Hathaway és Meryl Streep legmenőbb szettjeit – Ezeket viselték az Ördög Pradát visel 2 turnéján

Nosztalgia, luxus és a legendás cerulean-kék: Anne Hathaway és Meryl Streep stílusosabb, mint valaha! Megkezdődött Az Ördög Pradát visel 2 sajtókörútja, a színésznők pedig máris bebizonyították, hogy majdnem húsz év után is ők a divatvilág vitathatatlan királynői.

Dakota és Elle Fanning Budapesten járt − Videó

Hollywood egyik legszerethetőbb testvérpárja, Dakota Fanning és Elle Fanning egy fővárosi bisztróban vacsorázott a minap, az ott dolgozók pedig boldogan posztoltak a világsztárokról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
