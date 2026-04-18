Sztárok és házi kedvenceik: vadállatokkal osztják meg otthonukat ezek a hírességek

Némely hírességek kedvencei bizony nem a szokványos házi kedvencek voltak. El tudnád képzelni, hogy egy cuki kutyus helyett egy tigrissel vagy egy oroszlánnal oszd meg az otthonodat? Már a gondolat is ijesztő, ugye? Egyes sztárok azonban semmitől sem riadnak vissza: vadállatokkal élnek vagy éltek együtt. Híres emberek kedvenceit gyűjtöttük össze!

Hírességek kedvencei: te bevállalnál otthon egy igazi és órási oroszlánt?

Hírességek kedvencei

Már megszokhattuk, hogy a világsztárok szeretnek kitűnni a tömegből és olyan dolgokat művelnek, amiktől a lélegzetünk is eláll. Akadnak olyan hírességek, akik például nem elégedtek meg azzal, hogy egy doromboló macskával osszák meg a kanapéjukat, egyeseknek egy igazi tigrisre volt szükségük a villogáshoz.

Michael Jackson

A pop királya, Michael Jackson nemcsak a színpadon volt különleges figura: híres csimpánza, Bubbles szinte családtagként élt vele. Együtt utaztak, jelentek meg a nyilvánosság előtt, sőt még közösen étkeztek is. Bár kapcsolatuk legendássá vált, idővel egyre nehezebb lett kezelni a felnövő állatot.

Michael Jackson és Bubble gyakran együtt étkeztek.

Mike Tyson

A bokszvilág fenegyereke nem aprózta el: Mike Tyson több bengáli tigrist is tartott otthonában, amik közül az egyik le is tépte egy ember karját. Elmondása szerint lenyűgözték ezek az erőteljes élőlények, de a tartásuk komoly kihívásokkal és költségekkel járt. Egy ponton maga Tyson is elismerte, hogy nem volt a legjobb döntés hazavinni a vadállatokat.

Mike Tyson és egyik bengáli tigrise a sok közül.

Tippi Hedren

A legendás színésznő, Tippi Hedren otthonában egy valódi oroszlán, Neil élt együtt a családdal. A történet szinte hihetetlen: a nagymacska szabadon járkált a házban, még az ágyon is pihent. Érdekes módon, Tippi lánya, Melanie Griffith később, egy filmforgatás során, komoly sérülést szenvedett egy oroszlán miatt.

Melanie Griffith édesanyja és Neil, a vadmacska.

