Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek Zsolt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Új szereplők érkeznek A Bridgerton család következő évadába: ismerd meg az új arcokat!

Netflix szereplők A Bridgerton család
Horváth Angéla
2026.04.10.
Már javában zajlik A Bridgerton család ötödik évadának forgatása, és kiderült, hogy három új színésszel bővül a szereplőgárda.

A készítők ezúttal Francesca történetére helyezik a hangsúlyt, akinek életét egy váratlan fordulat borítja fel, de emelett a londoni társasági életben is változások jönnek: az alkotók három szereplővel bolygatják meg A Bridgerton család újabb báli szezonját. 

A Bridgerton család ötödik évada Francesca történetét mutatja majd be, de három új szereplő is érkezik
Forrás: Instagram

Bár A Bridgerton család negyedik évadát februárban mutatták be a Netflixen, a rajongóknak nem kell sokáig várniuk a folytatásra. Az ötödik évad már készül, és most újabb részletek derültek ki a szereplőgárdáról: három új színész csatlakozik a sorozathoz.

Tega Alexander Christopher Anderson szerepében tűnik fel, aki Lord Anderson fia. A karakter magabiztos nőcsábász hírében áll, ám a felszín alatt igen bizonytalan lélek. A férfi a Bridgerton testvérek vetélytársa is lehetett volna a társasági életben, így biztosra vehető, hogy a megjelenése most is felkavarja majd az állóvizet.

Jacqueline Boatswain Michaela édesanyját, Helen Sterlinget alakítja. A karakter meghatározó szerepet tölt be lánya életében: egyszerre támogatja és terelgeti őt a londoni szezon alatt. Határozott, mégis szeretetteljes személyiség, akinek hatása egyértelműen visszaköszön Michaela viselkedésében is.

Gemma Knight Jones Lady Elizabeth Ashworth bőrébe bújik. Ő Michaela közeli barátja és bizalmasa, aki segí neki eligazodni a társasági élet bonyolult szabályai között. Bár első pillantásra könnyed, játékos személyiségnek tűnik, valójában igen józan gondolkodású, tapasztalt nő, aki pontosan tudja, hogyan működik a felső tízezer világa.

A Bridgerton család ötödik évada Francescáról szól

Az új évad középpontjában Francesca Bridgerton áll, akit Hannah Dodd alakít. A történet szerint két évvel férje, John (Victor Alli) halála után úgy dönt, hogy ismét férjet keres magának. Azonban a helyzet váratlan fordulatot vesz, amikor John unokatestvére, Michaela visszatér Londonba, hogy átvegye a Kilmartin-birtok ügyeit. Francesca ekkor olyan érzelmekkel szembesül, amelyek teljesen felborítják addigi elképzeléseit. A történet egyik központi kérdése lesz, hogy a fiatal nő a biztonságot jelentő, racionális döntést választja-e, vagy inkább a szívére hallgat.

A Bridgerton család ötödik évada az eddigiekhez hasonlóan nyolc epizódból áll majd. A bemutató időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu