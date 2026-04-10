Új szereplők érkeznek A Bridgerton család következő évadába: ismerd meg az új arcokat!

A készítők ezúttal Francesca történetére helyezik a hangsúlyt, akinek életét egy váratlan fordulat borítja fel, de emelett a londoni társasági életben is változások jönnek: az alkotók három szereplővel bolygatják meg A Bridgerton család újabb báli szezonját.

A Bridgerton család ötödik évada Francesca történetét mutatja majd be, de három új szereplő is érkezik

Bár A Bridgerton család negyedik évadát februárban mutatták be a Netflixen, a rajongóknak nem kell sokáig várniuk a folytatásra. Az ötödik évad már készül, és most újabb részletek derültek ki a szereplőgárdáról: három új színész csatlakozik a sorozathoz.

Tega Alexander Christopher Anderson szerepében tűnik fel, aki Lord Anderson fia. A karakter magabiztos nőcsábász hírében áll, ám a felszín alatt igen bizonytalan lélek. A férfi a Bridgerton testvérek vetélytársa is lehetett volna a társasági életben, így biztosra vehető, hogy a megjelenése most is felkavarja majd az állóvizet.

Jacqueline Boatswain Michaela édesanyját, Helen Sterlinget alakítja. A karakter meghatározó szerepet tölt be lánya életében: egyszerre támogatja és terelgeti őt a londoni szezon alatt. Határozott, mégis szeretetteljes személyiség, akinek hatása egyértelműen visszaköszön Michaela viselkedésében is.

Gemma Knight Jones Lady Elizabeth Ashworth bőrébe bújik. Ő Michaela közeli barátja és bizalmasa, aki segí neki eligazodni a társasági élet bonyolult szabályai között. Bár első pillantásra könnyed, játékos személyiségnek tűnik, valójában igen józan gondolkodású, tapasztalt nő, aki pontosan tudja, hogyan működik a felső tízezer világa.

A Bridgerton család ötödik évada Francescáról szól

Az új évad középpontjában Francesca Bridgerton áll, akit Hannah Dodd alakít. A történet szerint két évvel férje, John (Victor Alli) halála után úgy dönt, hogy ismét férjet keres magának. Azonban a helyzet váratlan fordulatot vesz, amikor John unokatestvére, Michaela visszatér Londonba, hogy átvegye a Kilmartin-birtok ügyeit. Francesca ekkor olyan érzelmekkel szembesül, amelyek teljesen felborítják addigi elképzeléseit. A történet egyik központi kérdése lesz, hogy a fiatal nő a biztonságot jelentő, racionális döntést választja-e, vagy inkább a szívére hallgat.