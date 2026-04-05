Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
szem

Miért fáradt minden világsztár Hollywoodban? – Fény derült a J.Lo és Jennifer Aniston álmos tekintete mögötti igazságra

Hiába van lehetőségük a legújabb és legdrágább kezelésekre, a szem alatti bőr mindig elárulja a korukat. Kiderítettük, hogy mi áll a világsztárok nem túl előnyös, ám annál természetesebb álmos tekintete mögött.

Hiába a legdrágább kozmetikumok, a látványos anti-aging kezelések és a szépészeti beavatkozások, a kor felett még az olyan hollywoodi díváknak sincs hatalmuk, mint Jennifer Aniston és Angelina Jolie. Egyre több világsztár tekintete tűnik fáradtnak, még a profi sminkesek munkája után is. Szakértők most elmagyarázták, mi áll a különös jelenség mögött.

A világsztár, Jennifer Lopez álmos tekintete
Az olyan világsztárok, mint Jennifer Lopez is álmos tekintettel küzdenek.
Forrás: Profimedia

Minden, amit a világsztárok álmos tekintetéről tudni lehet

  • Van egy terület, amivel hozzád hasonlóan még a hírességek baja is meggyűlik.
  • Itt bizony a botox és a töltés sem jelent nagy segítséget, sőt, van, hogy csak rontanak.
  • A szem alatti vékony bőr kemény terep, még a legprofibb sminkeseknek is.

Az utóbbi időben feltűnő trend rajzolódott ki a vörös szőnyegen. Az olyan világsztárok arca, mint Jennifer Lopez vagy Brad Pitt, szinte tökéletesen sima, de valami mégsem stimmel. Mintha mind kialvatlanul érkezett volna az eseményekre. A jelenség nem összekeverendő a sminkkel szándékosan előidéző kialvatlan, álmos tekintettel. Ennek ugyanis más oka van.

Angelina Jolie szépészeti beavatkozás
Angelina Jolie számos szépészeti beavatkozáson túl van, de a szem alatti bőre árulkodik a koráról.
Forrás: Getty Images Europe

Világsztárok álmos tekintete 50 felett

Lassan már 30 éves kor körül beleesnek a sztárok abba a hibába, hogy minden létező eszközzel megpróbálják csökkenteni az öregedés jeleit. Az évek előrehaladtával pedig – főként az 50 feletti világsztárok esetében –, az egyre kétségbeesett arckezelések hatása bizony meglátszik. A szakértők szerint a probléma gyökere az, hogy az arc különböző részei másként reagálnak az idő múlására és a szépészeti beavatkozásokra. Míg a legtöbb terület könnyebben fiatalítható botoxszal, szálbehúzással vagy lézeres arckezelésekkel, a szem alatti bőr jóval érzékenyebb, emiatt pedig nehezebben kezelhető.

Ez a terület rendkívül vékony, folyamatos mozgásban van – elég csak a pislogásra és bármilyen mimikára gondolni –, így a finom ráncok, árnyékok és az enyhe megereszkedés itt hamarabb láthatóvá válik. Ráadásul a kollagén és az elasztin csökkenésével a bőr veszít a rugalmasságából, áttetszőbb lesz, ennek köszönhetően pedig az erek és sötétebb tónusok is hangsúlyosabban látszódhatnak.

Brad Pitt arckezelés
Brad Pitt arcán is csak a szem alatti bőr mutatja, hogy a színész már 62 éves. Hála a szépészeti beavatkozásoknak.
Forrás: Getty/Variety

Amikor az arckezelések visszaütnek

Paradox módon maga az esztétikai beavatkozás is hozzájárulhat az álmos tekintethez. Ha például az arc más részein a bőr – például az arccsontnál – több volument kap, a szem alatti terület beesettebbnek tűnhet. Ez a kontraszt optikailag erősíti a fáradtság érzetét. Sőt, egyes esetekben a nem megfelelően beadott töltőanyagok vizet köthetnek meg, ami puffadást és árnyékokat okoz. Az arc így hiába hat fiatalosnak, a tekintet mégis kimerültnek hat.

Apró tényezők, nagy hatás

A hidratáltság hiánya, a tömérdek vörös szőnyeges sminkréteg, vagy akár a fényviszonyok is sokat ronthatnak az összképen. A Bored Panda szakértői szerint még egy enyhén száraz bőr is texturáltabbá teheti a szem alatti részt, amit a korrektor csak még jobban kiemel. Nem véletlen, hogy egyre több arckezelés fókuszál a bőrminőség javítására, például kollagénstimuláló eljárásokkal vagy kíméletes bőrmegújítással.

A világsztárok körében manapság annyira elterjedt álmos tekintet jól mutatja, hogy a fiatalság illúziója nem csak a ráncok eltüntetésén múlik. A természetes arányok, a bőr minősége és az apró részletek legalább ilyen fontosak. A tökéletesség hajszolása tehát néha épp az ellenkező hatást éri el.

Jennifer Aniston, Miley Cyrus és egész Hollywood a lazacsperma-arckezelésre esküszik

Hollywood hírességei, a beautyguruk és az influenszerek mind egyetlen arckezelésre esküsznek. Jennifer Aniston, Kim Kardashian és Miley Cyrus is kipróbálta a lazacsperma-kezelést.

Megfagyott arcú sztárok, akik feláldozták önmagukat a fiatalság oltárán — GALÉRIA

Az időt nem lehet megállítani, ezt azonban sokan képtelenek elfogadni, és a ráncok helyett a fagyott arcot választják. Nézd meg a sztárok plasztika előtti és utáni képeit!

Női sztárok, akik nemet mondtak a plasztikára: ők megőrizték természetes szépségüket – GALÉRIA

Íme 10 magabiztos hollywoodi nő, akik nemet mondtak a plasztikai műtétekre. Megmutatják, hogy az öregedés egy szép folyamat, ami az élet természetes velejárója.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu