Miért fáradt minden világsztár Hollywoodban? – Fény derült a J.Lo és Jennifer Aniston álmos tekintete mögötti igazságra

Hiába a legdrágább kozmetikumok, a látványos anti-aging kezelések és a szépészeti beavatkozások, a kor felett még az olyan hollywoodi díváknak sincs hatalmuk, mint Jennifer Aniston és Angelina Jolie. Egyre több világsztár tekintete tűnik fáradtnak, még a profi sminkesek munkája után is. Szakértők most elmagyarázták, mi áll a különös jelenség mögött.

Az olyan világsztárok, mint Jennifer Lopez is álmos tekintettel küzdenek.

Minden, amit a világsztárok álmos tekintetéről tudni lehet Van egy terület, amivel hozzád hasonlóan még a hírességek baja is meggyűlik.

Itt bizony a botox és a töltés sem jelent nagy segítséget, sőt, van, hogy csak rontanak.

A szem alatti vékony bőr kemény terep, még a legprofibb sminkeseknek is.

Az utóbbi időben feltűnő trend rajzolódott ki a vörös szőnyegen. Az olyan világsztárok arca, mint Jennifer Lopez vagy Brad Pitt, szinte tökéletesen sima, de valami mégsem stimmel. Mintha mind kialvatlanul érkezett volna az eseményekre. A jelenség nem összekeverendő a sminkkel szándékosan előidéző kialvatlan, álmos tekintettel. Ennek ugyanis más oka van.

Angelina Jolie számos szépészeti beavatkozáson túl van, de a szem alatti bőre árulkodik a koráról.

Világsztárok álmos tekintete 50 felett

Lassan már 30 éves kor körül beleesnek a sztárok abba a hibába, hogy minden létező eszközzel megpróbálják csökkenteni az öregedés jeleit. Az évek előrehaladtával pedig – főként az 50 feletti világsztárok esetében –, az egyre kétségbeesett arckezelések hatása bizony meglátszik. A szakértők szerint a probléma gyökere az, hogy az arc különböző részei másként reagálnak az idő múlására és a szépészeti beavatkozásokra. Míg a legtöbb terület könnyebben fiatalítható botoxszal, szálbehúzással vagy lézeres arckezelésekkel, a szem alatti bőr jóval érzékenyebb, emiatt pedig nehezebben kezelhető.

Ez a terület rendkívül vékony, folyamatos mozgásban van – elég csak a pislogásra és bármilyen mimikára gondolni –, így a finom ráncok, árnyékok és az enyhe megereszkedés itt hamarabb láthatóvá válik. Ráadásul a kollagén és az elasztin csökkenésével a bőr veszít a rugalmasságából, áttetszőbb lesz, ennek köszönhetően pedig az erek és sötétebb tónusok is hangsúlyosabban látszódhatnak.