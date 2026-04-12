John Nolan szombaton hunyt el, jelentette be a Stratford-Upon-Avon Herald helyi lap. A halála okát nem hozták nyilvánosságra. A 87 éves színészt családja, a mozi- és sorozatrajongók is gyászolják.

John Nolan A célszemély című sorozatban.

John Nolant unokaöccse filmjeiben, a Batman: Kezdődik!-ben és A Sötét Lovag – Felemelkedésben láthattuk, amelyekben Christian Bale játszotta a főszerepet. Legismertebb alakítása A célszemély sorozatban John Greer karaktere volt.

Christopher Nolan rendező a képviselőjén keresztül a TMZ-nek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy John meghatározó szerepet töltött be az életében és meghatározta a pályáját is: „John nagybátyám volt az első művész, akit ismertem, és ő többet tanított nekem bárkinél a színészetről. Borzasztóan hiányzik, de vigaszt találok a vele kapcsolatos emlékeimben, különösen a közös munkánk emlékeiben.”

