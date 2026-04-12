Megvan A Nagy Duett győztes párosa: őket szerette a legjobban a közönség

Hatalmas bulival indult a TV2 A Nagy Duett 2026-os évadának döntője. A műsorvezetők, Liptai Claudia és Till Attila hatalmas energiával robbantak be a parkettre és a zsűri is dalra fakadt. A mindent eldöntő adásra négy páros maradt versenyben: Lengyel Johanna-Schobert Norbi Jr., Tolvai Reni-Lakatos Laci, Domján Evelin-Vastag Csaba és Gesztesi Panka-Kovács Áron, közülük került ki a győztes.

A Nagy Duett döntős párosai.

Forrás: TV2

A Nagy Duett győzteseire napokig szavazhattak a nézők

Sokszor volt kiélezett a verseny, a nézők és a zsűritagok is fájó szívvel váltak meg egy-egy párostól az adások végén.

A nézők egész héten, és természetesen az adás alatt is szavazhatnak a kedvenceikre, arra, hogy kik érdemlik meg a végső győzelmet.

A négy döntős páros közül először Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. párosa nyugodhatott meg és Vastag Csaba és Domján Evelin is bejutottak a TOP2-be. A Gesztesi Panka-Kovács Ákos és a Tolvai Reni-Lakatos Laci páros kiesett.

A mindent eldöntő szavazás eredménye alapján: A Nagy Duett 8. évadának győztese a Lengyel Johanna-Schobert Norbi Jr. páros lett.

A Nagy Duett döntőjének extra produkcióját Radics Gigi és Curtis adta elő, akik egy új, közös, Hozz békét című dallal érkeztek.

