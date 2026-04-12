2026. ápr. 12., vasárnap

Candice King és Steven Krueger összeházasodtak − Vajon rajtuk nem fog majd a Vámpírnaplók-átok?

2026.04.12.
Candice King és Steven Krueger hivatalosan is összekötötték az életüket. A Vámpírnaplók Caroline-ja babát vár.

Candice King, a Vámpírnaplók sorozat Caroline Forbesa titokban, meghitt szertartáson mondta ki a boldogító igent szerelmének, Steven Kruegernek, a The Originals Josh Roszának. 

Titkos esküvőn házasodott össze a Vámpírnaplók két sztárja, Candice King és Steven Krueger.

A Vámpírnaplók sztárja boldogabb, mint valaha 

A Vámpírnaplók szereplője, Candice King és a The Originals sztárja, Steven Krueger néhány napja házasodtak össze. Eredetileg jóval nagyobb esküvőt terveztek 2026 őszére Nashville-ben, ám amikor kiderült, hogy Candice King babát vár, úgy döntöttek, minél hamarabb kimondják a boldogító igent.  A kisbaba 2026 májusára várható, és ő lesz az első közös gyermekük.  

Ám nem mindenki olyan szerencsés, mint Candice. Hogy kire, azaz kikre is gondolunk? A videónkból kiderül. 

Megházasodott a Vámpírnaplók sztárja, Candice King A Vámpírnaplók Caroline-ja egy titkos, meghitt esküvőn mondta ki a boldogító igent Steven Kruegernek. #life #Vámpírnaplók #CandiceKing #NinaDobrev

