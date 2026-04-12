Candice King és Steven Krueger összeházasodtak − Vajon rajtuk nem fog majd a Vámpírnaplók-átok?

Candice King, a Vámpírnaplók sorozat Caroline Forbesa titokban, meghitt szertartáson mondta ki a boldogító igent szerelmének, Steven Kruegernek, a The Originals Josh Roszának.

Titkos esküvőn házasodott össze a Vámpírnaplók két sztárja, Candice King és Steven Krueger.

A Vámpírnaplók sztárja boldogabb, mint valaha

A Vámpírnaplók szereplője, Candice King és a The Originals sztárja, Steven Krueger néhány napja házasodtak össze. Eredetileg jóval nagyobb esküvőt terveztek 2026 őszére Nashville-ben, ám amikor kiderült, hogy Candice King babát vár, úgy döntöttek, minél hamarabb kimondják a boldogító igent. A kisbaba 2026 májusára várható, és ő lesz az első közös gyermekük.

Ám nem mindenki olyan szerencsés, mint Candice. Hogy kire, azaz kikre is gondolunk? A videónkból kiderül.

