Még Katy Perry is kritizálta Justin Bieber botrányos visszatérését

Coachella Katy Perry Justin Bieber botrány
Komáromi Bence
2026.04.14.
A rajongókat hatalmas csalódás érte a Coachella második napján. A fesztivál egyik legjobban várt előadója, Justin Bieber ugyanis harmatgyenge produkciót adott elő a színpadon 10 millió dollárért. A botrányosan sikerült koncert még Katy Perrynél is kiverte a biztosítékot.

Eléggé felejthetőre sikeredett Justin Bieber visszatérése. A hosszú hónapok óta először koncertező szupersztár ugyanis a Coachella színpadán kizárólag a legújabb slágereiből adott elő néhányat, ezeket is enerváltan és néha playbackelve. Sőt a koncert egyik pontján leült a földre és onnan énekelt, háttal a rajongóinak.

Justin Bieber a Coachellán - A közönség nem azt kapta, amit várt
Justin Bieber a Coachellán - A közönség nem azt kapta, amit várt
Még Katy Perry is kritizálta Justin Bieber botrányos koncertjét

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy az énekes 10 millió dolláros gázsit kapott ezért a fellépéséért, ennek ellenére egy unalmas és erőtlen koncertet adott, amelyből még a legismertebb, ikonikus számait is kihagyta. Sőt, Bieber egy kapucnis pólóban nyomta végig a koncertet, a színpadon pedig alig volt bármilyen díszlet. Most kiderült, hogy a nézőtéren ott volt Katy Perry és az új pasija, Justin Trudeau is, akik szintén csalódottan távoztak a helyszínről. A világhírű énekesnő pedig viccesen beszólt a színpadon éneklő kollégájának:

„Hála Istennek van Youtube-prémium előfizetésem, nem szeretem nézni a reklámokat" – mondta nevetve az egyik Instagram-videójában Katy Perry. A Mirror szerint az énekesnő ezzel arra utalt, hogy Justin Bieber több számát is úgy adta elő, hogy csupán alá énekelt a slágerei Youtube-verziójának.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu