Még Katy Perry is kritizálta Justin Bieber botrányos visszatérését

Eléggé felejthetőre sikeredett Justin Bieber visszatérése. A hosszú hónapok óta először koncertező szupersztár ugyanis a Coachella színpadán kizárólag a legújabb slágereiből adott elő néhányat, ezeket is enerváltan és néha playbackelve. Sőt a koncert egyik pontján leült a földre és onnan énekelt, háttal a rajongóinak.

Justin Bieber a Coachellán - A közönség nem azt kapta, amit várt

Még Katy Perry is kritizálta Justin Bieber botrányos koncertjét

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy az énekes 10 millió dolláros gázsit kapott ezért a fellépéséért, ennek ellenére egy unalmas és erőtlen koncertet adott, amelyből még a legismertebb, ikonikus számait is kihagyta. Sőt, Bieber egy kapucnis pólóban nyomta végig a koncertet, a színpadon pedig alig volt bármilyen díszlet. Most kiderült, hogy a nézőtéren ott volt Katy Perry és az új pasija, Justin Trudeau is, akik szintén csalódottan távoztak a helyszínről. A világhírű énekesnő pedig viccesen beszólt a színpadon éneklő kollégájának:

„Hála Istennek van Youtube-prémium előfizetésem, nem szeretem nézni a reklámokat" – mondta nevetve az egyik Instagram-videójában Katy Perry. A Mirror szerint az énekesnő ezzel arra utalt, hogy Justin Bieber több számát is úgy adta elő, hogy csupán alá énekelt a slágerei Youtube-verziójának.

Ha kíváncsi vagy a Justin Bieberrel kapcsolatos korábbi cikkeinkre, azokat itt tudod elolvasni: